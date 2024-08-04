Приглашаем вас побродить извилистым маршрутом по самому сердцу Петербурга, отыскивая такие потаённые места, которые открываются далеко не всем местным жителям.
На нашей неформатной и живой прогулке, разгадывая задание за заданием, и находя таким любопытным способом новые локации, вы рискуете тесно познакомиться с «непарадной» стороной города, почувствовать себя настоящими петербуржцами, а также ненадолго вернуться в детство, став героями увлекательного приключения.
На нашей неформатной и живой прогулке, разгадывая задание за заданием, и находя таким любопытным способом новые локации, вы рискуете тесно познакомиться с «непарадной» стороной города, почувствовать себя настоящими петербуржцами, а также ненадолго вернуться в детство, став героями увлекательного приключения.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание квеста
Нестандартное знакомство с городом Мы создали волшебную книжку-путеводитель по следующему рецепту: взяли весь наш опыт пожизненного проживания в Петербурге и увлечённого его изучения, добавили нотку юмора и нашего авторского слога, заправили соусом из хитровыдуманных заданий и головоломок, и приправили всё это нашей влюбленностью в город, которой мы так страстно хотим заразить и вас! Вы увидите:
- настоящий непарадный Петербург;
- места, которые мелькали в фильмах, сериалах и клипах;
- дворы-колодцы и системы проходных дворов;
- парадные, которые язык не повернётся назвать «подъездом»;
- креативные и арт-пространства;
уютные улочки и переулочки; … и многое-многое-многое другое! Обратите внимание: Сам квест проходит без гида. Мы встречаем вас в точке старта, проводим небольшой инструктаж, передаём вам заветную книжечку и весь необходимый к ней инвентарь, а далее вы отправляетесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. А мы, в свою очередь, будем всегда на связи! Мы предлагаем два маршрута на выбор: № 1 — «полнометражный» большой маршрут, который у самых увлеченных исследователей занимает бóльшую часть дня (включая остановки, перекусы, чаёк-кофеёк, а может и что-нибудь покрепче). Если вы готовы много ходить, много читать, много восхищаться и посвятить этому около 6 часов — пишите при бронировании «хотим на первый маршрут». № 2 — «короткометражный», но не менее прекрасный и информативный. Время прохождения этого квеста — всегда индивидуально и непредсказуемо: иногда этот маршрут проходят за три часа, а иногда и за пять. Но если считать «среднюю температуру по больнице» — то получается в районе 4-х часов. Если вам нужно приберечь силы для других активных мероприятий в этот день или если вы сомневаетесь, что осилите большой маршрут, то при бронировании пишите нам «хотим на второй маршрут». Важная информация:.
уютные улочки и переулочки; … и многое-многое-многое другое! Обратите внимание: Сам квест проходит без гида. Мы встречаем вас в точке старта, проводим небольшой инструктаж, передаём вам заветную книжечку и весь необходимый к ней инвентарь, а далее вы отправляетесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. А мы, в свою очередь, будем всегда на связи! Мы предлагаем два маршрута на выбор: № 1 — «полнометражный» большой маршрут, который у самых увлеченных исследователей занимает бóльшую часть дня (включая остановки, перекусы, чаёк-кофеёк, а может и что-нибудь покрепче). Если вы готовы много ходить, много читать, много восхищаться и посвятить этому около 6 часов — пишите при бронировании «хотим на первый маршрут». № 2 — «короткометражный», но не менее прекрасный и информативный. Время прохождения этого квеста — всегда индивидуально и непредсказуемо: иногда этот маршрут проходят за три часа, а иногда и за пять. Но если считать «среднюю температуру по больнице» — то получается в районе 4-х часов. Если вам нужно приберечь силы для других активных мероприятий в этот день или если вы сомневаетесь, что осилите большой маршрут, то при бронировании пишите нам «хотим на второй маршрут». Важная информация:.
• уютные улочки и переулочки; … и многое-многое-многое другое! Обратите внимание: Сам квест проходит без гида. Мы встречаем вас в точке старта, проводим небольшой инструктаж, передаём вам заветную книжечку и весь необходимый к ней инвентарь, а далее вы отправляетесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. А мы, в свою очередь, будем всегда на связи! Мы предлагаем два маршрута на выбор: № 1 — «полнометражный» большой маршрут, который у самых увлеченных исследователей занимает бóльшую часть дня (включая остановки, перекусы, чаёк-кофеёк, а может и что-нибудь покрепче). Если вы готовы много ходить, много читать, много восхищаться и посвятить этому около 6 часов — пишите при бронировании «хотим на первый маршрут». № 2 — «короткометражный», но не менее прекрасный и информативный. Время прохождения этого квеста — всегда индивидуально и непредсказуемо: иногда этот маршрут проходят за три часа, а иногда и за пять. Но если считать «среднюю температуру по больнице» — то получается в районе 4-х часов. Если вам нужно приберечь силы для других активных мероприятий в этот день или если вы сомневаетесь, что осилите большой маршрут, то при бронировании пишите нам «хотим на второй маршрут». Важная информация:
- Квест будет проходить при любой погоде, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы не промокнуть и не замерзнуть, а также обязательно надевайте удобную обувь, так как вам предстоит много ходить!
- На всякий случай ещё раз обращаем ваше внимание на то, что проходить квест вы будете самостоятельно.
- Не стоит ориентироваться на продолжительность маршрута, так как скорость прохождения всегда очень индивидуальна и не ограничена.
- В день прогулки мы ещё раз напомним о ней!
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Настоящий непарадный Петербург
- Места, которые мелькали в фильмах, сериалах и клипах
- Дворы-колодцы и системы проходных дворов
- Парадные, которые язык не повернётся назвать «подъездом»
- Креативные и арт-пространства
- Уютные улочки и переулочки
Что включено
- Квест
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гороховая улица, дом 47
Завершение: Возле станции метро площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Спасибо за бронирование нашего впечатления
- Небольшая памятка перед нашей встречей:
- Квест будет проходить при любой погоде, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы не промокнуть и не замерзнуть, а также обязательно надевайте удобную обувь, так как вам предстоит много ходить
- На всякий случай ещё раз обращаем ваше внимание на то, что проходить квест Вы будете самостоятельно
- Не стоит ориентироваться на продолжительность маршрута, так как скорость прохождения всегда очень индивидуальна и не ограничена
- В день прогулки мы ещё раз напомним о ней
- До встречи
- По любым вопросам: +79217951195
- С уважением, Руслан и Екатерина
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
4 авг 2024
Квест ооочень понравился! В Питере уже не первый раз, но открыли для себя его с новой стороны:) столько красивых парадных и необычных двориков было увидено
Мы взяли самый длинный вариант, гуляли и разгадывали загадки целый день- впечатлений море
Отдельное спасибо за рекомендацию ресторанов и кафе!
Мы взяли самый длинный вариант, гуляли и разгадывали загадки целый день- впечатлений море
Отдельное спасибо за рекомендацию ресторанов и кафе!
Н
Наталья
1 авг 2024
Мы осмелились и влюбились))) Вновь влюбиться в Петербург, уже другой, скрытый от глаз, но не менее чудесный, помогли Руслан и его сестра, прекрасные люди, влюбленные в свой город! Это очень
Л
Людмила
24 июл 2024
Квест восторг! Ощущение, что выпал в параллельную реальность. Ожидание встречи с чудом полностью подтвердилось! Питер всегда разный, в очередной раз открылся для меня с новой стороны. Бронировали квест на 3,5 часа за 6 часов почти прошли весь:)
Руслан огромное Вам спасибо за доставленное удовольствие:)
Руслан огромное Вам спасибо за доставленное удовольствие:)
О
Ольга
13 июл 2024
Идея самостоятельного квеста - просто бомба! Отлично продуманный маршрут, четкие и понятные задания, оригинальный инвентарь- все включено! Ребята - молодцы!
С
Светлана
30 июн 2024
От души рекомендуем всем! Великолепная идея и воплощение, даже мой скептически настроенный к экскурсиям взрослый сын был в восторге! Респект ребятам за такую идею, увлекательно и познавательно, с большой любовью
Н
Надежда
16 июн 2024
Добрый день.
От всей души рекомендую этот квест- действительно влюбляешься в Петербург.
Маршруты составлены с глубоким знанием своего города и огромной любовью. Я была в Петербурге впервые и была им очарована. Не
От всей души рекомендую этот квест- действительно влюбляешься в Петербург.
Маршруты составлены с глубоким знанием своего города и огромной любовью. Я была в Петербурге впервые и была им очарована. Не
Г
Галина
6 июн 2024
Нам все очень-очень понравилось! Благодаря квесту у нас получилось настоящее приключение - очень насыщенное и разносторонее))) Огромнейшее спасибо авторам квеста!))) Очень интересные и атмосферные локации позволили нам с разных сторон
И
Ирина
31 мая 2024
Супер!!!! Очень интересно и увлекательно! Проходили квест вдвоем с дочкой 12 лет, брали 5 часовой, бродили 7 часов))) Устали, но впечатлений море! Спасибо Руслану! Идея и воплощение просто великолепное!!! Были
А
Анжелика
18 мая 2024
Прекрасный квест, проходили множество квестов через различные приложения, но этот - совсем другое. Побродили по Питеру, по самым красивым домам и по дворикам-закоулкам. Очень понравилось наличие бумажной карты, разные задания, которые нужно было решать самыми различными способами. Организатор был с нами на связи все время квеста. Мы остались в восторге, обязательно вернемся еще
Р
Роман
23 мар 2024
Очень необычный формат прогулки! Вы самостоятельно ходите по подробной карте-плану маршрута, находите подсказки для следующей локации. Руслан перед началом даёт подробные инструкции и остаётся на связи до конца квеста. Во время маршрута посещаете интересные и скрытые от глаз места Петербурга, имея на руках ключи от ворот и закрытых парадных! Нам было очень интересно! Спасибо за необычный опыт!
Ю
Юлиана
10 мар 2024
Просто СУПЕР!!!
Если вы любите гулять,не нытики, хотите впечатлятся,рассматривать детали и баловать себя восторженными впечатлениями и классными фото,то вам точно сюда!
Катя и Руслан постарались и очень любят свой город. Заставили и нас влюбиться!
Брали 5 часов. Проходили 3 дня,по утрам,в свободное время от других экскурсий(никто не торопит,шагайте в своем режиме)
Все точки маршрута удивительные. Каждая по своему.
Если вы любите гулять,не нытики, хотите впечатлятся,рассматривать детали и баловать себя восторженными впечатлениями и классными фото,то вам точно сюда!
Катя и Руслан постарались и очень любят свой город. Заставили и нас влюбиться!
Брали 5 часов. Проходили 3 дня,по утрам,в свободное время от других экскурсий(никто не торопит,шагайте в своем режиме)
Все точки маршрута удивительные. Каждая по своему.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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