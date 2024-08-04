Нестандартное знакомство с городом Мы создали волшебную книжку-путеводитель по следующему рецепту: взяли весь наш опыт пожизненного проживания в Петербурге и увлечённого его изучения, добавили нотку юмора и нашего авторского слога, заправили соусом из хитровыдуманных заданий и головоломок, и приправили всё это нашей влюбленностью в город, которой мы так страстно хотим заразить и вас! Вы увидите:

настоящий непарадный Петербург;

места, которые мелькали в фильмах, сериалах и клипах;

дворы-колодцы и системы проходных дворов;

парадные, которые язык не повернётся назвать «подъездом»;

креативные и арт-пространства;

уютные улочки и переулочки; … и многое-многое-многое другое! Обратите внимание: Сам квест проходит без гида. Мы встречаем вас в точке старта, проводим небольшой инструктаж, передаём вам заветную книжечку и весь необходимый к ней инвентарь, а далее вы отправляетесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. А мы, в свою очередь, будем всегда на связи! Мы предлагаем два маршрута на выбор: № 1 — «полнометражный» большой маршрут, который у самых увлеченных исследователей занимает бóльшую часть дня (включая остановки, перекусы, чаёк-кофеёк, а может и что-нибудь покрепче). Если вы готовы много ходить, много читать, много восхищаться и посвятить этому около 6 часов — пишите при бронировании «хотим на первый маршрут». № 2 — «короткометражный», но не менее прекрасный и информативный. Время прохождения этого квеста — всегда индивидуально и непредсказуемо: иногда этот маршрут проходят за три часа, а иногда и за пять. Но если считать «среднюю температуру по больнице» — то получается в районе 4-х часов. Если вам нужно приберечь силы для других активных мероприятий в этот день или если вы сомневаетесь, что осилите большой маршрут, то при бронировании пишите нам «хотим на второй маршрут». Важная информация:.

уютные улочки и переулочки; … и многое-многое-многое другое! Обратите внимание: Сам квест проходит без гида. Мы встречаем вас в точке старта, проводим небольшой инструктаж, передаём вам заветную книжечку и весь необходимый к ней инвентарь, а далее вы отправляетесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. А мы, в свою очередь, будем всегда на связи! Мы предлагаем два маршрута на выбор: № 1 — «полнометражный» большой маршрут, который у самых увлеченных исследователей занимает бóльшую часть дня (включая остановки, перекусы, чаёк-кофеёк, а может и что-нибудь покрепче). Если вы готовы много ходить, много читать, много восхищаться и посвятить этому около 6 часов — пишите при бронировании «хотим на первый маршрут». № 2 — «короткометражный», но не менее прекрасный и информативный. Время прохождения этого квеста — всегда индивидуально и непредсказуемо: иногда этот маршрут проходят за три часа, а иногда и за пять. Но если считать «среднюю температуру по больнице» — то получается в районе 4-х часов. Если вам нужно приберечь силы для других активных мероприятий в этот день или если вы сомневаетесь, что осилите большой маршрут, то при бронировании пишите нам «хотим на второй маршрут». Важная информация:.

• уютные улочки и переулочки; … и многое-многое-многое другое! Обратите внимание: Сам квест проходит без гида. Мы встречаем вас в точке старта, проводим небольшой инструктаж, передаём вам заветную книжечку и весь необходимый к ней инвентарь, а далее вы отправляетесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. А мы, в свою очередь, будем всегда на связи! Мы предлагаем два маршрута на выбор: № 1 — «полнометражный» большой маршрут, который у самых увлеченных исследователей занимает бóльшую часть дня (включая остановки, перекусы, чаёк-кофеёк, а может и что-нибудь покрепче). Если вы готовы много ходить, много читать, много восхищаться и посвятить этому около 6 часов — пишите при бронировании «хотим на первый маршрут». № 2 — «короткометражный», но не менее прекрасный и информативный. Время прохождения этого квеста — всегда индивидуально и непредсказуемо: иногда этот маршрут проходят за три часа, а иногда и за пять. Но если считать «среднюю температуру по больнице» — то получается в районе 4-х часов. Если вам нужно приберечь силы для других активных мероприятий в этот день или если вы сомневаетесь, что осилите большой маршрут, то при бронировании пишите нам «хотим на второй маршрут». Важная информация: