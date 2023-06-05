Вокруг да около Новой Голландии

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Рассказ пойдет о рукотворном острове Петербурга, его судьбе, о том что было, есть и будет вокруг него. Наверное, это самый необычный городской остров, овеянный не только историями, но и легендами.

Слухи и мифы о Новой Голландии ходили в Петербурге самые разнообразные, причем в равной степени и во времена Российской империи, и в период Советского Союза.
Вокруг да около Новой Голландии
Вокруг да около Новой Голландии
Вокруг да около Новой Голландии
Вокруг да около Новой Голландии
Вокруг да около Новой Голландии
Вокруг да около Новой Голландии
Ближайшие даты:
5
июн
6
июн
7
июн
8
июн
9
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Николаевский дворец
  • Крюковские казармы
  • Поцелуев мост
  • Ксенинский дворец
  • Дом Шретера
  • Новая Голландия
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Рассказ пойдет о рукотворном острове Петербурга, его судьбе, о том что было, есть и будет вокруг него.
Наверное, это самый необычный городской остров, овеянный не только историями, но и легендами.
Слухи и мифы о Новой Голландии ходили в Петербурге самые разнообразные, причем в равной степени и во времена Российской империи, и в период Советского Союза.
А что располагалось вокруг самого острова? Кто здесь жил, был, чем занимался?
Что находится в этих домах?
  • Дворец Великого князя Николая Николаевича или Ксенинский институт?
  • Ксенинский Дворец или Институт физкультуры?
  • Дом трудолюбия или стадион?
  • Квартира кавалерист-девицы или городской танц-класс?
  • Массонский замок или дом архитектора?
  • Усадьба или Университет?
  • Хотите знать ответ? Тогда жду вас на экскурсии. Будем выяснять истину.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Труда, д. 4 - Николаевский дворец
Завершение: Новая Голландия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная. Поэтому одежда по сезону
  • Обувь удобная
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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