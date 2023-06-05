Рассказ пойдет о рукотворном острове Петербурга, его судьбе, о том что было, есть и будет вокруг него. Наверное, это самый необычный городской остров, овеянный не только историями, но и легендами.
Слухи и мифы о Новой Голландии ходили в Петербурге самые разнообразные, причем в равной степени и во времена Российской империи, и в период Советского Союза.
Слухи и мифы о Новой Голландии ходили в Петербурге самые разнообразные, причем в равной степени и во времена Российской империи, и в период Советского Союза.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Николаевский дворец
- Крюковские казармы
- Поцелуев мост
- Ксенинский дворец
- Дом Шретера
- Новая Голландия
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Рассказ пойдет о рукотворном острове Петербурга, его судьбе, о том что было, есть и будет вокруг него.
Наверное, это самый необычный городской остров, овеянный не только историями, но и легендами.
Слухи и мифы о Новой Голландии ходили в Петербурге самые разнообразные, причем в равной степени и во времена Российской империи, и в период Советского Союза.
А что располагалось вокруг самого острова? Кто здесь жил, был, чем занимался?
Что находится в этих домах?
- Дворец Великого князя Николая Николаевича или Ксенинский институт?
- Ксенинский Дворец или Институт физкультуры?
- Дом трудолюбия или стадион?
- Квартира кавалерист-девицы или городской танц-класс?
- Массонский замок или дом архитектора?
- Усадьба или Университет?
- Хотите знать ответ? Тогда жду вас на экскурсии. Будем выяснять истину.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: площадь Труда, д. 4 - Николаевский дворецЗавершение: Новая Голландия
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Экскурсия пешеходная. Поэтому одежда по сезону
- Обувь удобная
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании