Что вас ждет

Рассказ пойдет о рукотворном острове Петербурга, его судьбе, о том что было, есть и будет вокруг него.

Наверное, это самый необычный городской остров, овеянный не только историями, но и легендами.

Слухи и мифы о Новой Голландии ходили в Петербурге самые разнообразные, причем в равной степени и во времена Российской империи, и в период Советского Союза.

А что располагалось вокруг самого острова? Кто здесь жил, был, чем занимался?

Что находится в этих домах?

Дворец Великого князя Николая Николаевича или Ксенинский институт?

Ксенинский Дворец или Институт физкультуры?

Дом трудолюбия или стадион?

Квартира кавалерист-девицы или городской танц-класс?

Массонский замок или дом архитектора?

Усадьба или Университет?

Хотите знать ответ? Тогда жду вас на экскурсии. Будем выяснять истину.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.