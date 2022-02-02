Что вы можете увидеть 🤩

Вряд ли найдется в Петербурге более загадочное место, чем Новая Голландия! И это несмотря на то, что она находится в самом центре города.

Этот рукотворный остров видел петровских моряков и александровских заключенных, был знаком с великими архитекторами и не менее великими учеными. Теперь он по праву называется одной из самых атмосферных и романтических локаций Петербурга.

Пройдя с экскурсией по острову, вы узнаете, кому царь Петр I накрывал «шведский стол» и для чего архитектор Чевакинский строил склады. Сможете постоять на месте петровского пруда и представить, как под руководством Петра I строились галеры. Полюбуетесь знаменитой аркой Новой Голландии — результатом работы известных архитекторов XVIII века. Интересно проникнуть сквозь века: побывать в современном здании бывшей тюрьмы, а потом узнать, как она была устроена почти 200 лет назад.

Здесь, на острове, особенно ярко ощущается атмосфера петровского времени. Вы окунетесь в прошлое, чтобы понять настоящее!

Наш прекрасный город хранит много тайн и секретов. Открывайте их для себя, изучайте Петербург легко и с удовольствием!

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).