Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении

Индивидуально
для 5 чел.
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении

Что вы можете увидеть 🤩

  • Николаевский дворец
  • Остров Новая Голландия
  • Историческую арку
  • Здание Кузни
  • Здание тюрьмы «Бутылка»
  • Дом коменданта острова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вряд ли найдется в Петербурге более загадочное место, чем Новая Голландия! И это несмотря на то, что она находится в самом центре города.
Этот рукотворный остров видел петровских моряков и александровских заключенных, был знаком с великими архитекторами и не менее великими учеными. Теперь он по праву называется одной из самых атмосферных и романтических локаций Петербурга.
Пройдя с экскурсией по острову, вы узнаете, кому царь Петр I накрывал «шведский стол» и для чего архитектор Чевакинский строил склады. Сможете постоять на месте петровского пруда и представить, как под руководством Петра I строились галеры. Полюбуетесь знаменитой аркой Новой Голландии — результатом работы известных архитекторов XVIII века. Интересно проникнуть сквозь века: побывать в современном здании бывшей тюрьмы, а потом узнать, как она была устроена почти 200 лет назад.
Здесь, на острове, особенно ярко ощущается атмосфера петровского времени. Вы окунетесь в прошлое, чтобы понять настоящее!
Наш прекрасный город хранит много тайн и секретов. Открывайте их для себя, изучайте Петербург легко и с удовольствием!
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Труда (Конногвардейский бульвар, 6)
Завершение: Дом коменданта острова (наб. Адмиралтейского канала, 2И)
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Аудиоэкскурсия проходит с помощью мобильного приложения WeGoTrip
  • Вы получите СМС сообщение со ссылкой на приложение для скачивания после бронирования
  • Вы не зависите от гида или группы. Вас ждут аудиогид, викторины и захватывающие истории от местного жителя
  • Рекомендуем взять с собой наушники
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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