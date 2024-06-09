Святые места Санкт-Петербурга

Побывать в соборах и церквях с гидом, для которого храм - неотъемлемая часть жизни
Я воспитывался в религиозной семье, поэтому храмы Петербурга не только хорошо знаю, но и люблю. Я составил маршрут, который позволит разносторонне познакомиться с местными святынями.

Смоленское кладбище, Иоанновский монастырь, Богоявленская церковь, Измайловский собор — вы узнаете о жизни святых и чудесах, которые здесь происходили.
Святые места Санкт-Петербурга
Святые места Санкт-Петербурга
Святые места Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Смоленское кладбище, где похоронена Ксения Петербургская
  • Иоанновский монастырь, где покоится Иоанн Кронштадтский
  • Богоявленская церковь
  • Измайловский собор

В каждом месте мы проводим в среднем 20–30 минут.

Вы узнаете:

Я расскажу о жизни местных святых, их самоотдаче, служении людям и заботе о своих возлюбленных. Также вы узнаете историю храмов, построенных в благодарность после серьёзных испытаний. И конечно, услышите о чудесах, которые происходили с иконами и людьми.

Если будет желание посетить другие места, можно поменять программу или продлить её. Также я посоветую, в какие храмы стоит зайти самостоятельно.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле Honda Accord VII, но могут быть замены
  • Стандартная экскурсия длится 2,5–3 часа в зависимости от трафика. Если захотите, продлим её за дополнительную плату.
  • Для посещения храмов важно соблюдать дресс-код: закрытая одежда, покрытая голова и длинная юбка для женщин
  • Чаще всего эту экскурсию провожу я лично, но иногда меня могут подменять мои коллеги из команды — я сообщу вам об этом
  • Я могу провести экскурсию на английском, испанском или португальском языке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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