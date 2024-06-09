Я воспитывался в религиозной семье, поэтому храмы Петербурга не только хорошо знаю, но и люблю. Я составил маршрут, который позволит разносторонне познакомиться с местными святынями. Смоленское кладбище, Иоанновский монастырь, Богоявленская церковь, Измайловский собор — вы узнаете о жизни святых и чудесах, которые здесь происходили.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

Смоленское кладбище, где похоронена Ксения Петербургская

Иоанновский монастырь, где покоится Иоанн Кронштадтский

Богоявленская церковь

Измайловский собор

В каждом месте мы проводим в среднем 20–30 минут.

Вы узнаете:

Я расскажу о жизни местных святых, их самоотдаче, служении людям и заботе о своих возлюбленных. Также вы узнаете историю храмов, построенных в благодарность после серьёзных испытаний. И конечно, услышите о чудесах, которые происходили с иконами и людьми.

Если будет желание посетить другие места, можно поменять программу или продлить её. Также я посоветую, в какие храмы стоит зайти самостоятельно.

Организационные детали