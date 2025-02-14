Елизавета — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 91 туриста

Я работаю гидом со студенческих лет. Люблю свою семью, природу, собак и лошадей. У меня есть собственное агентство экскурсий по городу и команда классных гидов, но экскурсии на лошадях я стараюсь проводить сама. Это — моё удовольствие, моё общение с лошадьми, интеллектуальная прогулка в небольшой компании единомышленников. Надеюсь, вы получите такое же удовольствие от экскурсии, как и я. Присоединяйтесь!