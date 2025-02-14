В Эрмитаже столько удивительных чудес — надо только помочь детям их увидеть. Для этого я буду загадывать загадки, рассказывать сказки, давать простые и занятные задания.
Дети побывают на приёме у русской императрицы, научатся делать реверансы, раскроют тайну английских часов и многое другое. В финале получат подарки!
Дети побывают на приёме у русской императрицы, научатся делать реверансы, раскроют тайну английских часов и многое другое. В финале получат подарки!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
В увлекательном формате дети узнают:
- почему на Иорданской лестнице так много зеркал.
- что такое коллекция и что собирали русские цари.
- почему в крупнейшем зале Зимнего дворца всего одно кресло и кто на нём сидел.
- из скольки частей сделана малахитовая ваза и что такое мозаика.
- какой английский художник восемь лет писал портреты русских генералов.
- почему на легендарных часах Эрмитажа изображены петух, сова, павлин и стрекоза.
- кто такие кентавры и почему Горгоне было неудобно причёсываться.
- умели ли храбрые рыцари одеваться самостоятельно.
- и многое другое!
Организационные детали
- Для детей до 13 лет билеты в Эрмитаж бесплатные, но их обязательно нужно заранее оформить на сайте музея.
- Билеты для взрослых и детей от 14 лет оплачиваются отдельно — 500 руб. /чел.
- Экскурсия рассчитана на детей от 6 лет и старше, которые первый раз пришли в Эрмитаж.
- Если ваши дети уже были в Эрмитаже, скажите нам об этом заранее. Мы составим для них индивидуальный маршрут с учётом ваших пожеланий.
- Программа экскурсии может несколько меняться в зависимости от возраста детей.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 91 туриста
Я работаю гидом со студенческих лет. Люблю свою семью, природу, собак и лошадей. У меня есть собственное агентство экскурсий по городу и команда классных гидов, но экскурсии на лошадях я стараюсь проводить сама. Это — моё удовольствие, моё общение с лошадьми, интеллектуальная прогулка в небольшой компании единомышленников. Надеюсь, вы получите такое же удовольствие от экскурсии, как и я. Присоединяйтесь!Задать вопрос
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