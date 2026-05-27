Пейзажи Шишкина часто воспринимают как «просто леса и поля», но за этой ясностью стоит точное знание натуры и внутренняя дисциплина художника. Его самобытный почерк основан на наблюдениях и внимательном отношении к родной земле. На выставке вы проследите его эволюцию — от первых впечатлений детства до зрелых работ.
Описание экскурсии
Разговор пойдёт о главных шедеврах Шишкина: «Утро в сосновом лесу», «Рожь», «Корабельная роща» и других ключевых работах. На их примере мы разберём:
- как провинциальный город и окружающая природа сформировали взгляды художника
- почему пейзажи Шишкина звучат не как личное переживание, а как утверждение силы и порядка природы
- как обучение в Москве, Петербурге и Дюссельдорфе повлияло на его манеру
- почему один из самых известных пейзажей оказался на обёртке конфет и как к этому относился Владимир Маяковский
- какие работы Шишкина попали в коллекцию императора
- как складывалась репутация художника при жизни
Организационные детали
- Выставка открывается 24 апреля 2026 года
- Входные билеты не входят в стоимость экскурсии. Их необходимо купить заранее на всех участников, включая гида. Стандартный — 700 ₽ за чел., льготный — 450 ₽ за чел.
- Экскурсия подтверждается после покупки билетов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Русском музее
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 319 туристов
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Росла и менялась, и мой город менялся вместе со мной… Да, он родной и «знакомый до слёз, до прожилок, до детских припухлых желёз». Моя
