Что вы увидите
- Оговаривается индивидуально
- Семь различных маршрутов в центре Петербурга
Я выбираю КРАСИВЫЕ 🤩 ФОТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА!
Айда, гулять?!
Мы хотим вас фотографировать!
Если вы читаете этот текст вам повезло дважды:
1. вы в Петербурге😉 или скоро будете
2. мы хотим вас фотографировать
Фотопрогулки - это новый вид отдыха для тех, кто живет в Петербурге и тех, кто приехал в гости.
Фотопрогулка это:
- индивидуальный маршрут
- профессионалный фотограф
- от 100 красивых фото
- ураган положительных эмоций😉
- Фото предоставляем в электронном виде.
Что входит
- Семь различных маршрутов
- Профессиональный фотограф (от 1 часа)
- 100 обработанных фотографий через 3 дня
- Фото предоставляются в электронном виде
Что не входит
- Услуги стилиста, визажиста, экскурсия с профессиональным гидом.
Начало и место завершения
🚩 оговаривается индивидуально
Выберите дату для встречи
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гужвинская О.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
41 отзыв оставили туристы
Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге