  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Волшебные фотопрогулки по Петербургу

4.8
41 отзыв
Гужвинская О.
Гужвинская О. – Гид из Санкт-Петербурга
Вы на выбор пройдетесь по семи различным маршрутам Петербурга, чтобы сделать множество качественных фото и отлично провести время.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🥰Романтическая
  • 📸Фото на память
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 800 ₽ за экскурсию

    Записаться
Волшебные фотопрогулки по Петербургу
Волшебные фотопрогулки по Петербургу

Что вы увидите

  • Оговаривается индивидуально
  • Семь различных маршрутов в центре Петербурга
Я выбираю КРАСИВЫЕ 🤩 ФОТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА!
Айда, гулять?!
Мы хотим вас фотографировать!

Если вы читаете этот текст вам повезло дважды:

    1. вы в Петербурге😉 или скоро будете
    2. мы хотим вас фотографировать
    Фотопрогулки - это новый вид отдыха для тех, кто живет в Петербурге и тех, кто приехал в гости.

    Фотопрогулка это:

    • индивидуальный маршрут
    • профессионалный фотограф
    • от 100 красивых фото
    • ураган положительных эмоций😉
    • Фото предоставляем в электронном виде.
    Что входит
    • Семь различных маршрутов
    • Профессиональный фотограф (от 1 часа)
    • 100 обработанных фотографий через 3 дня
    • Фото предоставляются в электронном виде
    Что не входит
    • Услуги стилиста, визажиста, экскурсия с профессиональным гидом.
    Начало и место завершения
    🚩 оговаривается индивидуально
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу
    Волшебные фотопрогулки по Петербургу

    Выберите дату для встречи

    • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Гужвинская О.
    Гужвинская О.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    41 отзыв оставили туристы

    Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

    Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
    790
    2 часа
    Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
    2037 отзывов
    Весь центр Петербурга с крыши
    1 150
    1 час
    Весь центр Петербурга с крыши
    1503 отзыва
    Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
    600
    1.25 часа
    Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
    1198 отзывов
    Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
    700
    2 часа
    Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
    1169 отзывов
    Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
    750
    1.5 часа
    Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
    752 отзыва
    Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    1 890
    10 часов
    Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    734 отзыва