Я выбираю КРАСИВЫЕ 🤩 ФОТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА!

Айда, гулять?!

Мы хотим вас фотографировать!

Если вы читаете этот текст вам повезло дважды:

1. вы в Петербурге😉 или скоро будете

2. мы хотим вас фотографировать

Фотопрогулки - это новый вид отдыха для тех, кто живет в Петербурге и тех, кто приехал в гости.

Фотопрогулка это: