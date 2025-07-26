Двухчасовое путешествие на катере — возможность увидеть Петербург с воды, пройти под его знаковыми мостами и рассмотреть архитектурные шедевры с лучшего ракурса.
Это видовая прогулка без информационного сопровождения: только вы, питерские пейзажи и, если захотите, ваша любимая еда.
Описание водной прогулки
- Старт на Фонтанке. Отправляемся! Проходим под Египетским мостом со сфинксами и входим в Крюков канал, где открываются виды на Семимостье, Никольский собор и Никольские ряды.
- Историческая панорама. Проплывём мимо доходного дома Веге, Мариинского театра, Новой Голландии, Юсуповского дворца, Исаакиевского собора, Синего моста и Красного моста.
- Выход в Неву. Через Зимнюю канавку между Эрмитажем и Зимним дворцом выйдем на Неву, откуда видно шпиль Петропавловской крепости, стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру и Академию художеств.
- Парадный Петербург. Проплывём вдоль Медного всадника, здания Адмиралтейства, Эрмитажа и Мраморного дворца, зайдём к крейсеру «Аврора».
- Возвращение на Фонтанку. По пути увидим Летний сад, Чижика-Пыжика, Соляной городок, Шереметевский дворец, музей Фаберже, Аничков мост с четырьмя конями, дом Толстого, «лежачего слона» и Троицкий собор.
Организационные детали
- На борт можно брать еду и напитки, кроме красного вина, красящих фруктов и ягод.
- Это не экскурсия, а прогулка на катере, которым управляет капитан.
- На борту есть спасательные жилеты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро "Технологический институт" или "Сенная площадь"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 174 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Денис, я профессиональный капитан частной яхты в Петербурге. У меня есть лицензия и вся необходимая документация для проведения водных прогулок. Все пассажиры на борту застрахованы. Провожу прогулки в дружеской душевной обстановке.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
26 июл 2025
Прекрасная экскурсия!
Мы с семьей 2 часа катались по каналам Петербурга, вышли в Неву, посмотрели все что было заявлено.
При этом для меня очень важно что формат был не "посмотрите налево, это
