читать дальше здание такого-то года (забываю через 5 минут это)", а просто прогулка по красивым местам, без лишней информации.

На катере есть туалет, предоставляется вода с газом или без.

Наша прогулка выпала на палящее солнце и +30, но на катере есть тент, очень помог. Думаю, от дождя немного тоже защитит.

Я доволен, дети довольны, всем рекомендую.

Прекрасная экскурсия!Мы с семьей 2 часа катались по каналам Петербурга, вышли в Неву, посмотрели все что было заявлено.При этом для меня очень важно что формат был не "посмотрите налево, это