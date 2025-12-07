Приглашаем вас посетить самый настоящий европейский город — при этом покидать пределы России совсем не нужно! Вы пройдёте по узеньким мощёным улочкам, полюбуетесь средневековыми постройками. Насладитесь особым духом Выборга и вдохнёте ароматы глёга и кренделя. И конечно, узнаете о его богатой истории, которая насчитывает уже более 700 лет.
Описание экскурсии
- Вы увидите единственный в России средневековый замок, заложенный шведами ещё в 1293 году
- Оцените настоящий дом средневекового горожанина, сохранивший свой неповторимый стиль и колорит
- Рассмотрите рыночную площадь и сторожевую башню, сохранившуюся с 16 века
- Мы прогуляемся по старинным извилистым улочкам, полюбуемся красивыми пейзажами
- Отыщем самый старый жилой дом России, дом купеческой гильдии и аллею звёзд
- Заглянем в лютеранскую кирху, спустимся в средневековую таверну
- И попробуем ароматный выборгский кренедель, рецепт которого насчитывает почти семь столетий
И конечно
Мы проведём вас через 7 веков истории этого удивительного города, который не раз сменил хозяина, пережил и взлёты, и падения, но выстоял. И сохранил такой самобытный облик, впитавший в себя множество культур.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном Hyundai Creta, Chery Tigo, Mercedes Vito
- Дополнительно оплачивается обед по меню и по желанию, входные билеты на Замковый остров — 100 ₽
- Время в пути — около 2 ч в одну сторону
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 121 туриста
Я профессиональный гид по Санкт-Петербургу уже 11 лет. Мы с командой проводим увлекательные индивидуальные и групповые экскурсии по городу и пригородам. Если вы, как и мы, любите живую историю, хотите узнать
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Пешком по Петербургу: полное погружение
Присоединяйтесь к прогулке по Санкт-Петербургу, где мы обсудим историю города, его развитие и увидим главные достопримечательности
Начало: Недалеко от метро «Пушкинская»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новогодний Петербург: прогулка с фотографом
Ощутите магию новогоднего Петербурга с профессиональным гидом-фотографом. Запечатлейте волшебные моменты на Невском и Рождественской ярмарке
Начало: У Казанского собора
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
3990 ₽ за всё до 4 чел.