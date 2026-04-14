Александр проводит ещё 2 экскурсии

Если Петербург — окно в Европу, то Выборг — его форточка. На автомобиле мы отправимся за его средневековым очарованием и насыщенным прошлым. Вы услышите сюжеты старинных улиц, побываете в островном замке и парке Монрепо. Со мной вы успеете осмотреть гораздо больше, чем в туристической группе, и наконец поймете, чей же это город: шведский, финский или русский?

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия в пути

Двухчасовой переезд, начинающийся от вашего отеля, пролетит незаметно. Я подробно расскажу об истории шведского Выборга. О том, как он стал второй финской столицей и к 1944 году оказался городом советским. А также о том, чем живёт сегодня.

Хроники пограничного города

По приезде начнём с главного — с Выборгского замка. Сначала осмотрим его окрестности с соседней смотровой площадки, а потом прогуляемся по самому Замковому острову. Уже здесь вы поймёте, как кинематографичен Выборг.

В Старом городе пройдём по средневековым улочкам, так похожим на Стокгольм, Прагу, Таллин. Помимо древностей вы оцените, как в последние годы преображается Выборг. А застройка бывшей эспланады поможет проследить связь и с Петербургом, и с общероссийской историей.

Аутентичный обед и сувениры

В лавке Буттенгофа рекомендую вам непременно отведать выборгских кренделей и дополнить их горячим глёгом. А полноценный обед ждёт вас в знаменитой Круглой башне, которой 500 лет. Здесь можно сказать уху по-карельски на сливках и настойки из лесных ягод. Если в замке не сохранились интерьеры, то ресторан к 1923 году был выстроен именно как замок.

Вымощенные камнем улочки Выборга богаты на сувенирные магазины. Здесь при гостях мастерят поделки из керамики, выдувают муранское стекло, куют подковы и чеканят сувенирные монеты. А на рынке можнго найти настоящий Пармиджано Реджано, Чеддер и Дорблю.

Парк для тишины

Если захотите, посетим парк Монрепо. Здесь своё скажет карельская природа: вы увидите сочетание гранита, леса и воды. Когда-то Дмитрий Сергеевич Лихачёв назвал Монрепо парком осеанского типа. Что это значит и где здесь природа Шотландии — раскроете на месте.

А если вы уже бывали в Монрепо, то рекомендую отправиться в Выборг в будни — и я смогу организовать для вас экскурсию в знаменитую библиотеку Алвара Аалто.

По желанию: прогулка на катере

С апреля по октябрь можем увидеть Монрепо и с воды, если арендуем катер. За полчаса проплывём вдоль парка и поговорим о нём. Следующие полчаса будут посвящены началу Сайменского канала. Водная прогулка — возможность «разбавить» сухопутное путешествие, увидеть Выборг и Монрепо так, как их не видят большинство путешественников.

Организационные детали

В автомобиле свободно поместится до 4 пассажиров. Для детей есть два бустера, в багажник легко влезает детская коляска. Найдём место и для собаки. Единственный запрет — курение в автомобиле.

Дорога в Выборг занимает примерно 2 часа.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды

Дополнительные расходы: