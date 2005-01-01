Александр проводит ещё 2 экскурсии

Хроники пограничного города
Мы начнём с Рыночной площади: это не просто торговый, но настоящий деловой центр Выборга. Осмотрим сказочные здания уникальной Торккельской улицы и вспомним о людях, которые так много сделали для города, но попали в трагический водоворот революционных событий.
Вы побываете на Замковом острове 🏝️ и услышите тайны башни святого Олафа. В Старом городе мы пройдем по средневековым улочкам, так похожим на улицы Стокгольма, Праги, Таллина. Но восторг 🔥 от сохранившихся древностей столкнётся с современными реалиями: на примере Выборга вы научитесь, как не надо обращаться с культурными ценностями.
Застройка бывшей эспланады поможет проследить связь и с Петербургом, и с общероссийской историей 📖. А я расскажу о событиях 1710 года, когда Выборг брал Пётр I, и о 1940 годе, когда в течение 10 дней здесь шли кровопролитные уличные бои за старый Виипури — город 🏙️ на границе двух империй не избежал войн.
Парк для тишины
И конечно, мы посетим знаменитый парк 🌳 Монрепо. В центре ещё идёт реконструкция, но большая часть парка уже готова для знакомства. Монрепо — это про спокойное созерцание, единение с северной природой. Здесь можно отвлечься от городской суеты и отдохнуть после пешеходной прогулки по Выборгу. А если вы уже бывали в этом парке, то рекомендую отправиться в Выборг в будни — и я смогу организовать для вас экскурсию ⛳ в знаменитую библиотеку Алвара Аалто.
Как проходит экскурсия
Дополнительные расходы