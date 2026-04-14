Александр проводит ещё 2 экскурсии

Со мной вы успеете осмотреть гораздо больше, чем в туристической группе, и наконец поймете, чей же это город: шведский, финский или русский?
Описание экскурсии
Экскурсия в пути
Двухчасовой переезд, начинающийся от вашего отеля, пролетит незаметно. Я подробно расскажу об истории шведского Выборга. О том, как он стал второй финской столицей и к 1944 году оказался городом советским. А также о том, чем живёт сегодня.
Хроники пограничного города
По приезде начнём с главного — с Выборгского замка. Сначала осмотрим его окрестности с соседней смотровой площадки, а потом прогуляемся по самому Замковому острову. Уже здесь вы поймёте, как кинематографичен Выборг.
В Старом городе пройдём по средневековым улочкам, так похожим на Стокгольм, Прагу, Таллин. Помимо древностей вы оцените, как в последние годы преображается Выборг. А застройка бывшей эспланады поможет проследить связь и с Петербургом, и с общероссийской историей.
Аутентичный обед и сувениры
В лавке Буттенгофа рекомендую вам непременно отведать выборгских кренделей и дополнить их горячим глёгом. А полноценный обед ждёт вас в знаменитой Круглой башне, которой 500 лет. Здесь можно сказать уху по-карельски на сливках и настойки из лесных ягод. Если в замке не сохранились интерьеры, то ресторан к 1923 году был выстроен именно как замок.
Вымощенные камнем улочки Выборга богаты на сувенирные магазины. Здесь при гостях мастерят поделки из керамики, выдувают муранское стекло, куют подковы и чеканят сувенирные монеты. А на рынке можнго найти настоящий Пармиджано Реджано, Чеддер и Дорблю.
Парк для тишины
Если захотите, посетим парк Монрепо. Здесь своё скажет карельская природа: вы увидите сочетание гранита, леса и воды. Когда-то Дмитрий Сергеевич Лихачёв назвал Монрепо парком осеанского типа. Что это значит и где здесь природа Шотландии — раскроете на месте.
А если вы уже бывали в Монрепо, то рекомендую отправиться в Выборг в будни — и я смогу организовать для вас экскурсию в знаменитую библиотеку Алвара Аалто.
По желанию: прогулка на катере
С апреля по октябрь можем увидеть Монрепо и с воды, если арендуем катер. За полчаса проплывём вдоль парка и поговорим о нём. Следующие полчаса будут посвящены началу Сайменского канала. Водная прогулка — возможность «разбавить» сухопутное путешествие, увидеть Выборг и Монрепо так, как их не видят большинство путешественников.
Организационные детали
- В автомобиле свободно поместится до 4 пассажиров. Для детей есть два бустера, в багажник легко влезает детская коляска. Найдём место и для собаки. Единственный запрет — курение в автомобиле.
- Дорога в Выборг занимает примерно 2 часа.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
Дополнительные расходы:
- Экскурсия в парк Монрепо — 400 ₽ за чел. (входные билеты)
- Билеты на Замковый остров — по 100 ₽ за чел.
- Начало экскурсии до 9:00 или финиш после 21:00 — доплата 1000 ₽
- Старт (финиш) за пределами КАДа (например из Петергофа) — доплата 1000 ₽
- Если вас 5 или более — мы арендуем минивэн с водителем. Доплата составит от 6000 ₽
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Александр обладает огромным объемом знаний, интересно и живо преподносит материал.
Очень контрастный и живописный город Выборг произвёл приятное впечатление.
Рекомендую!