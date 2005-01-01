Александр проводит ещё 2 экскурсии

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Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом

Навестить город на границе, проникнуться его атмосферой и услышать о насыщенной истории

Александр
Александр – Гид из Санкт-Петербурга
Если Петербург — окно в Европу, то Выборг — его форточка.

На автомобиле 🚘 мы отправимся за его средневековым очарованием и насыщенным прошлым.

Вы услышите сюжеты старинных улиц, побываете в островном замке и парке 🌳 Монрепо.

Со мной вы успеете осмотреть гораздо больше, чем в туристической группе, и наконец поймете, чей же это город: шведский, финский или русский?
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 11 250 ₽ за экскурсию

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Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом

Что вас ожидает

Хроники пограничного города
Мы начнём с Рыночной площади: это не просто торговый, но настоящий деловой центр Выборга. Осмотрим сказочные здания уникальной Торккельской улицы и вспомним о людях, которые так много сделали для города, но попали в трагический водоворот революционных событий.
Вы побываете на Замковом острове 🏝️ и услышите тайны башни святого Олафа. В Старом городе мы пройдем по средневековым улочкам, так похожим на улицы Стокгольма, Праги, Таллина. Но восторг 🔥 от сохранившихся древностей столкнётся с современными реалиями: на примере Выборга вы научитесь, как не надо обращаться с культурными ценностями.
Застройка бывшей эспланады поможет проследить связь и с Петербургом, и с общероссийской историей 📖. А я расскажу о событиях 1710 года, когда Выборг брал Пётр I, и о 1940 годе, когда в течение 10 дней здесь шли кровопролитные уличные бои за старый Виипури — город 🏙️ на границе двух империй не избежал войн.

Парк для тишины
И конечно, мы посетим знаменитый парк 🌳 Монрепо. В центре ещё идёт реконструкция, но большая часть парка уже готова для знакомства. Монрепо — это про спокойное созерцание, единение с северной природой. Здесь можно отвлечься от городской суеты и отдохнуть после пешеходной прогулки по Выборгу. А если вы уже бывали в этом парке, то рекомендую отправиться в Выборг в будни — и я смогу организовать для вас экскурсию ⛳ в знаменитую библиотеку Алвара Аалто.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На моём автомобиле 🚘 Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска, где свободно поместится до 4 пассажиров. Для детей есть два бустера, в багажник легко влезает детская коляска. Найдём место и для собаки. Единственный запрет — курение в автомобиле.
  • Мы можем сэкономить 20-40 минут в одну сторону, если проедем по западному скоростному диаметру. Проезд по этой платной трассе оплачивается отдельно (450 рублей в одну сторону).
  • Дорога в Выборг занимает примерно 2 часа (с учётом проезда по ЗСД). 15-30 минут может занять остановка в Огоньках.

Дополнительные расходы

  • Билеты в замок 🏰 с подъёмом на башню святого Олафа (200 рублей) и парк Монрепо (100 рублей), а также расходы на обед
  • Билеты в в башню Святого Олафа продаются только в кассе, онлайн их приобрести нельзя. Подъём осуществляется группами каждые 30 минут. В выходные дни к 11 часам самое раннее доступное время для подъёма — 17 часов. Поэтому в выходные дни в Выборг стоит выезжать не позже 8:00, дабы успеть купить билеты 🎫 — либо исключать посещение башни.
Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Родился в Ленинграде-Петербурге. В 2005 году создал первый сайт в Интернете о нашем городе. В 2007 году основал экскурсионное бюро, с того же времени провожу свои экскурсии. С 2015 года являюсь членом правления санкт-петербургского союза краеведов. Автор публикаций в СМИ, регулярно привлекаюсь на ТВ в качестве эксперта-краеведа, в члены жюри краеведческой региональной школьной олимпиады.
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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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