Александр проводит ещё 2 экскурсии

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Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом

Навестить город на границе, проникнуться его атмосферой и услышать о насыщенной истории
Если Петербург — окно в Европу, то Выборг — его форточка. На автомобиле мы отправимся за его средневековым очарованием и насыщенным прошлым. Вы услышите сюжеты старинных улиц, побываете в островном замке и парке Монрепо.

Со мной вы успеете осмотреть гораздо больше, чем в туристической группе, и наконец поймете, чей же это город: шведский, финский или русский?
5
116 отзывов
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом

Описание экскурсии

Экскурсия в пути

Двухчасовой переезд, начинающийся от вашего отеля, пролетит незаметно. Я подробно расскажу об истории шведского Выборга. О том, как он стал второй финской столицей и к 1944 году оказался городом советским. А также о том, чем живёт сегодня.

Хроники пограничного города

По приезде начнём с главного — с Выборгского замка. Сначала осмотрим его окрестности с соседней смотровой площадки, а потом прогуляемся по самому Замковому острову. Уже здесь вы поймёте, как кинематографичен Выборг.

В Старом городе пройдём по средневековым улочкам, так похожим на Стокгольм, Прагу, Таллин. Помимо древностей вы оцените, как в последние годы преображается Выборг. А застройка бывшей эспланады поможет проследить связь и с Петербургом, и с общероссийской историей.

Аутентичный обед и сувениры

В лавке Буттенгофа рекомендую вам непременно отведать выборгских кренделей и дополнить их горячим глёгом. А полноценный обед ждёт вас в знаменитой Круглой башне, которой 500 лет. Здесь можно сказать уху по-карельски на сливках и настойки из лесных ягод. Если в замке не сохранились интерьеры, то ресторан к 1923 году был выстроен именно как замок.

Вымощенные камнем улочки Выборга богаты на сувенирные магазины. Здесь при гостях мастерят поделки из керамики, выдувают муранское стекло, куют подковы и чеканят сувенирные монеты. А на рынке можнго найти настоящий Пармиджано Реджано, Чеддер и Дорблю.

Парк для тишины

Если захотите, посетим парк Монрепо. Здесь своё скажет карельская природа: вы увидите сочетание гранита, леса и воды. Когда-то Дмитрий Сергеевич Лихачёв назвал Монрепо парком осеанского типа. Что это значит и где здесь природа Шотландии — раскроете на месте.

А если вы уже бывали в Монрепо, то рекомендую отправиться в Выборг в будни — и я смогу организовать для вас экскурсию в знаменитую библиотеку Алвара Аалто.

По желанию: прогулка на катере

С апреля по октябрь можем увидеть Монрепо и с воды, если арендуем катер. За полчаса проплывём вдоль парка и поговорим о нём. Следующие полчаса будут посвящены началу Сайменского канала. Водная прогулка — возможность «разбавить» сухопутное путешествие, увидеть Выборг и Монрепо так, как их не видят большинство путешественников.

Организационные детали

  • В автомобиле свободно поместится до 4 пассажиров. Для детей есть два бустера, в багажник легко влезает детская коляска. Найдём место и для собаки. Единственный запрет — курение в автомобиле.
  • Дорога в Выборг занимает примерно 2 часа.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды

Дополнительные расходы:

  • Экскурсия в парк Монрепо — 400 ₽ за чел. (входные билеты)
  • Билеты на Замковый остров — по 100 ₽ за чел.
  • Начало экскурсии до 9:00 или финиш после 21:00 — доплата 1000 ₽
  • Старт (финиш) за пределами КАДа (например из Петергофа) — доплата 1000 ₽
  • Если вас 5 или более — мы арендуем минивэн с водителем. Доплата составит от 6000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала, аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 7252 туристов
Мы — команда гидов-профессионалов на своих автомобилях, искренне любящих Петербург, умеющих рассказывать о нём красиво и увлекательно. Входим в правление санкт-петербургского союза краеведов. Эксперты-краеведы на ТВ, авторы статей в печатных и онлайн СМИ. Все мы имеем аккредитации в главных петербургских музеях, большой и положительный опыт работы в качестве гидов и организаторов туров. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 116 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
Дата посещения: 9 апр 2026
Прекрасная поездка. Спасибо большое Александру! Очень интересное и обширное повествование как по времени, так и по географии. Много интересных, неизвестных фактов и событий, при обилии информации, совершенно не устали, было
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очень интересно! Выборг очень необычный и красивый город, посмотрели средневековый замок, поднялись на башню, прошлись по улочкам, Александр показал нам локацию, где наши мальчишки и муж с ними заодно нарядились в рыцарские доспехи, еле увела )) Прогулялись по красивейшему парку Монрепо. Машина комфортабельная, время пролетело незаметно. Рекомендую от души!

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С
В Выборг ездили с гидом Галиной, очень эрудированная, рассказ интересный и познавательный. Наша прогулка была легкой и непринужденной, день пролетел незаметно. Выборг средневековый очень понравился, он пропитан историей и легендами.
В Выборг ездили с гидом Галиной, очень эрудированная, рассказ интересный и познавательный. Наша прогулка была легкой
В Выборг ездили с гидом Галиной, очень эрудированная, рассказ интересный и познавательный. Наша прогулка была легкой
В Выборг ездили с гидом Галиной, очень эрудированная, рассказ интересный и познавательный. Наша прогулка была легкой
В Выборг ездили с гидом Галиной, очень эрудированная, рассказ интересный и познавательный. Наша прогулка была легкой
В Выборг ездили с гидом Галиной, очень эрудированная, рассказ интересный и познавательный. Наша прогулка была легкой
В Выборг ездили с гидом Галиной, очень эрудированная, рассказ интересный и познавательный. Наша прогулка была легкой
В Выборг ездили с гидом Галиной, очень эрудированная, рассказ интересный и познавательный. Наша прогулка была легкой
В Выборг ездили с гидом Галиной, очень эрудированная, рассказ интересный и познавательный. Наша прогулка была легкой+1
В Выборг ездили с гидом Галиной, очень эрудированная, рассказ интересный и познавательный. Наша прогулка была легкой
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М
Добрый день. Экскурсия волшебная. Все очень и очень интересно, Александр отличный экскурсовод и замечательный человек. Комфортно провел с нами день, все рассказал крайне увлекательно и интересно. Также увидели Монрепо с
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воды, прокатились по Сайменскому каналу. Это было незабываемо. Спасибо большое Александру, побольше бы таких впечатлений в жизни. Выборг без Александра не раскрылся бы нам всеми своими гранями. Благодарим и рекомендуем всем.

Добрый день. Экскурсия волшебная. Все очень и очень интересно, Александр отличный экскурсовод и замечательный человек. Комфортно
Добрый день. Экскурсия волшебная. Все очень и очень интересно, Александр отличный экскурсовод и замечательный человек. Комфортно
Добрый день. Экскурсия волшебная. Все очень и очень интересно, Александр отличный экскурсовод и замечательный человек. Комфортно
Добрый день. Экскурсия волшебная. Все очень и очень интересно, Александр отличный экскурсовод и замечательный человек. Комфортно
Добрый день. Экскурсия волшебная. Все очень и очень интересно, Александр отличный экскурсовод и замечательный человек. Комфортно
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Елена
Замечательная экскурсия!
Александр обладает огромным объемом знаний, интересно и живо преподносит материал.
Очень контрастный и живописный город Выборг произвёл приятное впечатление.
Рекомендую!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
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О
Поездка очень понравилась. Познакомились с историей города, европейской архитектурой разных веков. Узнали много нового и интересного. Увидели замок, самый старый дом,"прогулялись по Европе". Посетили самый вкусный музей-магазин шоколада и самый старый ресторан. Уехали сытые довольные и с гостинцами. Очень рекомендуем поездку. Александр так организовал наш день в Выборге, что захотелось еще раз вернуться и прогуляться по знакомым уже местам.
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Н
Очень довольны экскурсией в Выборг, которую проводил Александр. Очень профессионально и информативно. Александр замечательный обаятельный рассказчик. Будем планировать еще экскурсии с его сопровождением.
Очень довольны экскурсией в Выборг, которую проводил Александр. Очень профессионально и информативно. Александр замечательный обаятельный рассказчик.
Очень довольны экскурсией в Выборг, которую проводил Александр. Очень профессионально и информативно. Александр замечательный обаятельный рассказчик.
Очень довольны экскурсией в Выборг, которую проводил Александр. Очень профессионально и информативно. Александр замечательный обаятельный рассказчик.
Очень довольны экскурсией в Выборг, которую проводил Александр. Очень профессионально и информативно. Александр замечательный обаятельный рассказчик.
Очень довольны экскурсией в Выборг, которую проводил Александр. Очень профессионально и информативно. Александр замечательный обаятельный рассказчик.
Очень довольны экскурсией в Выборг, которую проводил Александр. Очень профессионально и информативно. Александр замечательный обаятельный рассказчик.
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