Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Выборг — единственный европейский средневековый город в стране с настоящим рыцарским замком и сохранившимся историческим центром. Родина архитектуры Северного модерна.

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В ходе экскурсии мы побываем в Выборгском замке, увидим самый древний жилой дом в России, посетим загородный приморский живописный парк Монрепо - одну из красивейших дворянских усадеб России. Вы узнаете, сколько раз Выборгский замок пытались взять русские войска, а сколько — шведские. Почему от средневековья в Выборге осталось так мало и так много.

Из средневековых зданий сохранились Круглая башня, Рыцарский дом, Часовая башня и руины Старого собора, башня Ратуши; бастион Панцерлакс. Увидим памятник Торгильсу Кнутсону и зданию Ратуши, идем в замок, где поднимаемся на башню Св. Олафа. Также увидим бастионы крепости XVIII века Анненкрон.