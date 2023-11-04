Выборг: город из другого измерения

Увидеть европейское Средневековье, не покидая России - на групповой экскурсии из Петербурга

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В путешествии вы поймёте, что слово «уникальный» Выборгу очень подходит.

Здесь вас ждёт шведский рыцарский замок 13 века — единственный сохранившийся в России, — старейший в стране жилой дом и самая красивая улица Финляндии в 19 веке. Вы ощутите романтику мощеных улочек и познакомитесь с северным модерном. А также оцените пейзажи парка Монрепо — с валунами, соснами и отсылками к эпосу «Калевала».
Выборг: город из другого измерения
Выборг: город из другого измерения
Выборг: город из другого измерения
Выборг: город из другого измерения
Выборг: город из другого измерения
Выборг: город из другого измерения
Выборг: город из другого измерения
Выборг: город из другого измерения
Выборг: город из другого измерения
Выборг: город из другого измерения
Выборг: город из другого измерения
Выборг: город из другого измерения
Выборг: город из другого измерения
Выборг: город из другого измерения
Выборг: город из другого измерения
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Описание

Что вас ожидает

Средневековый европейский каменный город. Около 400 лет Выборг принадлежал Швеции. Менее ста лет назад он был вторым по величине городом Финляндии, но волею судьбы оказался в составе России. Как это произошло? Об этом — на экскурсии.

Драккары. На набережной вы увидите стилизованные корабли викингов. Представите, как на таких суднах крестоносцы прибыли на эти земли и завоевали их. И выясните, кто здесь жил ранее.

Выборгский замок. Прикоснёмся к камням 13 века, рассмотрим башню Святого Олафа и проследим историю стратегического сооружения. А позже, со старинной Ратушной площади вам откроется чудесная панорама замка.

Остатки крепостной стены. Здесь вы узнаете, как Пётр I смог завоевать город, который считался неприступным.

Дворики, башни и соборы. На пути нам встретятся православный и лютеранский соборы, построенные по велению Екатерины Великой. А возле Часовой башни вы услышите о подарках от двух русских императриц. Также в программе Круглая башня с сюрпризом, Дом купца Бюргера, руины кафедрального собора 15 века, атмосферные дворики и пейзажи Финского залива.

Выборг на вкус. Вы сможете попробовать настоящий скандинавский глёг или выборгский эль. И конечно, мы поговорим о том, чем так прославился выборгский крендель.

Сказочный северный модерн. Отыщем на фасадах домов характерные для этого направления элементы: отсылки к средневековым замкам и сюжетам карело-финского эпоса «Калевала».

Тайны Выборга. Не обойдём вниманием и легенды — например, о выборгском громе, «длинной бороде», подземных ходах и множество других интересных историй.

Парк Монрепо. Знакомство с Выборгом было бы неполным без жемчужины Северной Карелии — скального пейзажного парка. Вы погуляете по красивой территории и насладитесь особой гармонией места.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Дополнительные расходы: обед и билеты в музеи
    — проход на территорию Замкового острова — 100 рублей с человека (кроме понедельника и третьей среды каждого месяца)
    — входные билеты на территорию музея-заповедника Монрепо — 200 рублей за взрослого, 100 рублей за детей от 16 до 18 лет и пенсионеров
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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