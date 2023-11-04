В путешествии вы поймёте, что слово «уникальный» Выборгу очень подходит. Здесь вас ждёт шведский рыцарский замок 13 века — единственный сохранившийся в России, — старейший в стране жилой дом и самая красивая улица Финляндии в 19 веке. Вы ощутите романтику мощеных улочек и познакомитесь с северным модерном. А также оцените пейзажи парка Монрепо — с валунами, соснами и отсылками к эпосу «Калевала».

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Описание

Что вас ожидает

Средневековый европейский каменный город. Около 400 лет Выборг принадлежал Швеции. Менее ста лет назад он был вторым по величине городом Финляндии, но волею судьбы оказался в составе России. Как это произошло? Об этом — на экскурсии.

Драккары. На набережной вы увидите стилизованные корабли викингов. Представите, как на таких суднах крестоносцы прибыли на эти земли и завоевали их. И выясните, кто здесь жил ранее.

Выборгский замок. Прикоснёмся к камням 13 века, рассмотрим башню Святого Олафа и проследим историю стратегического сооружения. А позже, со старинной Ратушной площади вам откроется чудесная панорама замка.

Остатки крепостной стены. Здесь вы узнаете, как Пётр I смог завоевать город, который считался неприступным.

Дворики, башни и соборы. На пути нам встретятся православный и лютеранский соборы, построенные по велению Екатерины Великой. А возле Часовой башни вы услышите о подарках от двух русских императриц. Также в программе Круглая башня с сюрпризом, Дом купца Бюргера, руины кафедрального собора 15 века, атмосферные дворики и пейзажи Финского залива.

Выборг на вкус. Вы сможете попробовать настоящий скандинавский глёг или выборгский эль. И конечно, мы поговорим о том, чем так прославился выборгский крендель.

Сказочный северный модерн. Отыщем на фасадах домов характерные для этого направления элементы: отсылки к средневековым замкам и сюжетам карело-финского эпоса «Калевала».

Тайны Выборга. Не обойдём вниманием и легенды — например, о выборгском громе, «длинной бороде», подземных ходах и множество других интересных историй.

Парк Монрепо. Знакомство с Выборгом было бы неполным без жемчужины Северной Карелии — скального пейзажного парка. Вы погуляете по красивой территории и насладитесь особой гармонией места.

Организационные детали