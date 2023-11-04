Увидеть европейское Средневековье, не покидая России - на групповой экскурсии из Петербурга
Здесь вас ждёт шведский рыцарский замок 13 века — единственный сохранившийся в России, — старейший в стране жилой дом и самая красивая улица Финляндии в 19 веке. Вы ощутите романтику мощеных улочек и познакомитесь с северным модерном. А также оцените пейзажи парка Монрепо — с валунами, соснами и отсылками к эпосу «Калевала».
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Описание
Что вас ожидает
Средневековый европейский каменный город. Около 400 лет Выборг принадлежал Швеции. Менее ста лет назад он был вторым по величине городом Финляндии, но волею судьбы оказался в составе России. Как это произошло? Об этом — на экскурсии.
Драккары. На набережной вы увидите стилизованные корабли викингов. Представите, как на таких суднах крестоносцы прибыли на эти земли и завоевали их. И выясните, кто здесь жил ранее.
Выборгский замок. Прикоснёмся к камням 13 века, рассмотрим башню Святого Олафа и проследим историю стратегического сооружения. А позже, со старинной Ратушной площади вам откроется чудесная панорама замка.
Остатки крепостной стены. Здесь вы узнаете, как Пётр I смог завоевать город, который считался неприступным.
Дворики, башни и соборы. На пути нам встретятся православный и лютеранский соборы, построенные по велению Екатерины Великой. А возле Часовой башни вы услышите о подарках от двух русских императриц. Также в программе Круглая башня с сюрпризом, Дом купца Бюргера, руины кафедрального собора 15 века, атмосферные дворики и пейзажи Финского залива.
Выборг на вкус. Вы сможете попробовать настоящий скандинавский глёг или выборгский эль. И конечно, мы поговорим о том, чем так прославился выборгский крендель.
Сказочный северный модерн. Отыщем на фасадах домов характерные для этого направления элементы: отсылки к средневековым замкам и сюжетам карело-финского эпоса «Калевала».
Тайны Выборга. Не обойдём вниманием и легенды — например, о выборгском громе, «длинной бороде», подземных ходах и множество других интересных историй.
Парк Монрепо. Знакомство с Выборгом было бы неполным без жемчужины Северной Карелии — скального пейзажного парка. Вы погуляете по красивой территории и насладитесь особой гармонией места.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено транспортное и экскурсионное обслуживание
- Дополнительные расходы: обед и билеты в музеи
— проход на территорию Замкового острова — 100 рублей с человека (кроме понедельника и третьей среды каждого месяца)
— входные билеты на территорию музея-заповедника Монрепо — 200 рублей за взрослого, 100 рублей за детей от 16 до 18 лет и пенсионеров
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Беговая»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 09:00Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.