Мы поговорим о богатой истории Выборга, о войнах, которые этот пограничный город не смог избежать. Также у вас будет возможность оценить более современную архитектуру в стиле «северный модерн», услышать городские легенды о тайных подземных ходах и «длинной бороде». По желанию, мы посетим жемчужину паркового искусства — знаменитый парк Монрепо. Можем заранее забронировать экскурсию в знаменитую библиотеку Алвара Аалто — шедевр в стиле функционализм. Проект Аалто, принесший архитектору мировую известность. Также в теплое время года можно арендовать катер, это прекрасная возможность полюбоваться на водные окрестности города, а также на парк Монрепо с воды. Выборгский залив с его островами, бухтами, гранитными скалами оставляет незабываемые впечатления.

Период Финского владычества в Выборге и архитектурный стиль северный модерн

Вы увидите здания, построенные в этом стиле с использованием элементов средневековых замков, суровой северной природы, сюжетов «Калевалы». Посмотрите на ладьи-драккары, точные копии тех, на которых викинги прибыли на эти земли и захватывали их. Мы поговорим о том, какие фильмы снимались в Выборге. Вы осмотрите остатки крепостной стены, которая окружала весь город и узнаете почему она была разобрана, а также искусственную сушу, созданную при помощи этих камней.

Средневековый город и Рыцарский период

Вы услышите рассказ о рыцарских турнирах и увидите скульптурную группу — рыцари-соперники и прекрасная дама. Посмотрите на кинотеатр, где ежегодно проходит выборгский кинофестиваль «Окно в Европу» и Аллею славы. Здесь же увидите гранитного мишку, украшавшего вокзал Выборга. Далее в средневековой шведской части города полюбуетесь оборонительной старинной Круглой башней и рыночной площадью.

Мы заглянем в несколько очень интересных старинных двориков, способных поразить наше воображение. Насладимся великолепными видами — с одной стороны, видом на Финский залив, а с другой — на Часовую башню, к которой и спустимся по крутой улочке. Увидим руины старого Кафедрального cобора под стенами которого хоронили знатных горожан.

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