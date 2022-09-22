Выборг - «лакомый кусочек» (на автомобиле с профессиональным гидом)

Мы прогуляемся по извилистым старинным улочкам и попытаемся представить

Мы прогуляемся по извилистым старинным улочкам и попытаемся представить, как город выглядел много веков. Вы узнаете, откуда пошла поговорка «мой дом — моя крепость». Увидите эти самые мини крепости, сохранившиеся только в Выборге. Более того, посмотрите на самый старый жилой дом России и на самую красивую улицу. Прикоснетесь к древним камням средневекового замка, которым более 700 лет.

Кстати, это единственный на территории России достаточно хорошо сохранившийся средневековый рыцарский замок.

Вы убедитесь, что в Выборге есть много «самого» и единственного… Буду рада видеть вас на нашей экскурсии. В Выборг невозможно не влюбиться!
Выборг - «лакомый кусочек» (на автомобиле с профессиональным гидом)
Выборг - «лакомый кусочек» (на автомобиле с профессиональным гидом)
Выборг - «лакомый кусочек» (на автомобиле с профессиональным гидом)
Выборг - «лакомый кусочек» (на автомобиле с профессиональным гидом)
Выборг - «лакомый кусочек» (на автомобиле с профессиональным гидом)
Выборг - «лакомый кусочек» (на автомобиле с профессиональным гидом)

Что вас ожидает 🤩

  • Старый город
  • Башню Ратуши
  • Рыночную Площадь
  • Круглую Башню
  • Дом Бюргера
  • Дом на скале
  • Рыцарский Дом
  • Часовую Башню
  • Площадь Старой Ратуши
  • Средневековый замок на острове
  • Знаменитый парк Монрепо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы поговорим о богатой истории Выборга, о войнах, которые этот пограничный город не смог избежать. Также у вас будет возможность оценить более современную архитектуру в стиле «северный модерн», услышать городские легенды о тайных подземных ходах и «длинной бороде». По желанию, мы посетим жемчужину паркового искусства — знаменитый парк Монрепо. Можем заранее забронировать экскурсию в знаменитую библиотеку Алвара Аалто — шедевр в стиле функционализм. Проект Аалто, принесший архитектору мировую известность. Также в теплое время года можно арендовать катер, это прекрасная возможность полюбоваться на водные окрестности города, а также на парк Монрепо с воды. Выборгский залив с его островами, бухтами, гранитными скалами оставляет незабываемые впечатления.
Период Финского владычества в Выборге и архитектурный стиль северный модерн
Вы увидите здания, построенные в этом стиле с использованием элементов средневековых замков, суровой северной природы, сюжетов «Калевалы». Посмотрите на ладьи-драккары, точные копии тех, на которых викинги прибыли на эти земли и захватывали их. Мы поговорим о том, какие фильмы снимались в Выборге. Вы осмотрите остатки крепостной стены, которая окружала весь город и узнаете почему она была разобрана, а также искусственную сушу, созданную при помощи этих камней.

Средневековый город и Рыцарский период

Вы услышите рассказ о рыцарских турнирах и увидите скульптурную группу — рыцари-соперники и прекрасная дама. Посмотрите на кинотеатр, где ежегодно проходит выборгский кинофестиваль «Окно в Европу» и Аллею славы. Здесь же увидите гранитного мишку, украшавшего вокзал Выборга. Далее в средневековой шведской части города полюбуетесь оборонительной старинной Круглой башней и рыночной площадью.
Мы заглянем в несколько очень интересных старинных двориков, способных поразить наше воображение. Насладимся великолепными видами — с одной стороны, видом на Финский залив, а с другой — на Часовую башню, к которой и спустимся по крутой улочке. Увидим руины старого Кафедрального cобора под стенами которого хоронили знатных горожан.

Важная информация:

  • У меня большой опыт работы в Выборге и я смогу построить экскурсию в зависимости от ваших интересов, дорогие гости. Это может быть адаптированная экскурсия под детскую группу или для тех, кому интересна история и архитектура. Продолжительность программы — один, два или три дня.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Путевая экскурсия
  • Экскурсия в Выборге
Что не входит
  • Билеты в парк Монрепо (200 руб. 1 билет)
  • Музей в библиотеку Алвара Аалто и другие музеи (посещение по желанию)
  • Аренда катера (по желанию)
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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