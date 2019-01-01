Выборг - уникальный город 🏙️, сохранивший средневековый характер. Здесь вы увидите настоящий рыцарский замок 🏰, древние улочки с прижавшимися к скалам домиками, пейзажный парк 🌳 Монрепо. В Выборге так и веет европейским нордическим духом. Если Петербург - окно в Европу, то Выборг - форточка, через которую можно проветрить, освежить своё сознание, подышать другим воздухом.

Мы начнём гулять 👣 по Выборгу с Рыночной площади. Поймём, что это не просто торговый, а настоящий деловой центр города. Познакомимся с уникальной Торккельской улицей (проспектом Ленина), на которой стоят удивительные, сказочные здания. Уже здесь можно вспомнить о людях, которые внесли большой вклад в развитие города на рубеже XIX и XX столетий. Чья судьба оказалась затянута в трагический водоворот революционных событий.

Застройка бывшей эспланады – это в первую очередь общественные здания. Здесь лучше всего прослеживается связь как с Петербургом, так и с общероссийской историей 📖. А вот когда мы зайдём в Старый город – тогда и начнётся волшебное путешествие по средневековым улочкам, так похожим на старые улицы Стокгольма, Праги, Таллина. Не обойдётся без эмоциональных качелей. Когда восторг 🔥 от сохранившихся древностей столкнётся с современными выборгскими реалиями. Выборг отчётливо даёт понять как надо и как не надо обращаться с культурными ценностями.

Город на границе двух империй не может не быть связан с войнами. Мы поговорим не только о древних временах, но и о событиях 1710 года, когда Выборг брал Пётр I. И о 1940 годе, когда в течение 10 дней здесь шли кровопролитные уличные бои за старый Виипури.

Конечно, мы посетим и знаменитый парк Монрепо. В его центральной части ещё идёт реконструкция. Но большая часть парка уже готова для знакомства с ним. Монрепо заточен под спокойное созерцание, умиротворяющее единение с северной природой. Где если не здесь отвлечься от городской суеты, сбавить обороты, отдохнуть после пешеходной прогулки по Выборгу.

Путешествие предлагаю осуществить на моём автомобиле 🚘 Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. В машину легко сядут до четырёх пассажиров.

В чём преимущества экскурсии 🧭 на автомобиле от автобусной экскурсии: