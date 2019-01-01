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В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом

Александр Ч.
Александр Ч. – Гид из Санкт-Петербурга
В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🏛История и архитектура
  • ☀️Летняя
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 11 500 ₽ за экскурсию

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В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом

Что вы увидите

  • Выборг
  • Выборгский замок
  • парк Монрепо
  • Рыночная площадь
  • Круглая башня
  • костёл Святого Гиацинта
  • Часовая башня
  • усадьба Бюргера.
Выборг - уникальный город 🏙️, сохранивший средневековый характер. Здесь вы увидите настоящий рыцарский замок 🏰, древние улочки с прижавшимися к скалам домиками, пейзажный парк 🌳 Монрепо. В Выборге так и веет европейским нордическим духом. Если Петербург - окно в Европу, то Выборг - форточка, через которую можно проветрить, освежить своё сознание, подышать другим воздухом.
Мы начнём гулять 👣 по Выборгу с Рыночной площади. Поймём, что это не просто торговый, а настоящий деловой центр города. Познакомимся с уникальной Торккельской улицей (проспектом Ленина), на которой стоят удивительные, сказочные здания. Уже здесь можно вспомнить о людях, которые внесли большой вклад в развитие города на рубеже XIX и XX столетий. Чья судьба оказалась затянута в трагический водоворот революционных событий.
Застройка бывшей эспланады – это в первую очередь общественные здания. Здесь лучше всего прослеживается связь как с Петербургом, так и с общероссийской историей 📖. А вот когда мы зайдём в Старый город – тогда и начнётся волшебное путешествие по средневековым улочкам, так похожим на старые улицы Стокгольма, Праги, Таллина. Не обойдётся без эмоциональных качелей. Когда восторг 🔥 от сохранившихся древностей столкнётся с современными выборгскими реалиями. Выборг отчётливо даёт понять как надо и как не надо обращаться с культурными ценностями.
Город на границе двух империй не может не быть связан с войнами. Мы поговорим не только о древних временах, но и о событиях 1710 года, когда Выборг брал Пётр I. И о 1940 годе, когда в течение 10 дней здесь шли кровопролитные уличные бои за старый Виипури.
Конечно, мы посетим и знаменитый парк Монрепо. В его центральной части ещё идёт реконструкция. Но большая часть парка уже готова для знакомства с ним. Монрепо заточен под спокойное созерцание, умиротворяющее единение с северной природой. Где если не здесь отвлечься от городской суеты, сбавить обороты, отдохнуть после пешеходной прогулки по Выборгу.
Путешествие предлагаю осуществить на моём автомобиле 🚘 Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. В машину легко сядут до четырёх пассажиров.

В чём преимущества экскурсии 🧭 на автомобиле от автобусной экскурсии:

  • Всё внимание гида будет сосредоточено на 3-4 путешественниках;
  • Вам не надо тратить время и деньги на проезд до места начала поездки и обратно. Я заберу вас от дома (отеля) и верну обратно;
  • Экскурсия в составе малой группы (до 5 человек считая гида) в текущих эпидемиологических условиях безопаснее, нежели чем в составе большой группы (от 15 человек), которая набирается в туристический автобус;
  • Мы можем заложить время на обед и/или фотосессию 📷. Вы ни от кого не зависите;
  • Мы можем гулять гораздо дольше, нежели чем заложено в стандартной экскурсионной программе;
  • Мы можем заранее запланировать посещение какой-либо достопримечательности 🏛️, не входящую в стандартную программу;
  • Во время экскурсии я всегда показываю репродукции с картин и гравюр. Вы можете сравнить текущее состояние дел с тем, что происходило столетия назад;
  • В огромный багажник легко поместятся детская коляска или детский велосипед. Вы можете взять с собой ребёнка. Вы можете взять с собой даже собаку, найдём место и для неё 😃
Что входит
  • Сопровождение профессионального краеведа
  • трансфер на комфортабельном автомобиле
Что не входит
  • Билеты в музеи. Обед.
Начало и место завершения
🚩 По согласованию
В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
В Выборг на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Ч.
Александр Ч.
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