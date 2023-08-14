Когда: Каждый день индивидуально от 11 утра до захода солнца (для хороших фотографий). Это дневная фотосессия. Постановочный свет в темное воемя суток оговаривается отдельно.

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала