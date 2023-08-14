А давайте прокатимся с ветерком по центру Петербурга? Запрыгивайте на Harley Davidson — мы отправляемся на знакомство с Северной столицей.
За 1 час вы увидите все знаковые достопримечательности — Невский проспект, Зимний дворец, Исаакиевский собор и не только! И конечно же - фотосессия на память от насточщих профессионалов
За 1 час вы увидите все знаковые достопримечательности — Невский проспект, Зимний дворец, Исаакиевский собор и не только! И конечно же - фотосессия на память от насточщих профессионалов
Описание фото-прогулкиЧто вас ожидает: «Я-Легенда» — только Вы и Harley Davidson с фотосессией на память. Легендарная фотосессия на легендарных мотоциклах! Мечта, которая воплотится! Вас увидят на Harley Davidson на Невском проспекте, или на набережных Невы, или на фоне Исаакиевского собора и Медного всадника, Эрмитажа, cтрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости и крейсера Авроры. Шикарная мото-прогулка по центру Санкт-Петербурга. И профессиональный фото-сет на память. 8-10 обработанных фотографий гарантированно. Уровень эмоций — 100%! Уровень крутости — 101%! Фотосет происходит в одной локации. Локацию можно выбрать из тех где вы катаетесь. Важная информация:
- Вес пассажиров - 105 кг. 90-105 кг.
- доплата 1000 руб.
- Все мотоциклы управляются опытными байкерами со стажем вождения не менее 10 лет.
- Форму одежды нужно согласовать перед поездкой.
Каждый день индивидуально от 11 утра до захода солнца (для хороших фотографий). Это дневная фотосессия. Постановочный свет в темное воемя суток оговаривается отдельно.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский проспект
- Казанский собор
- Исаакиевский собор
- Зимний Дворец
- Медный всадник
- Набережные р. Нева
- Стрелка В. О
- Сфинксы
Что включено
- Экскурсия по центру Санкт-Петербурга на мотоцикле
- Фото
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Думская ул., д. 2а. Портик Перинной линии
Завершение: Думская ул., д. 2а. У Портика Перинной линии
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день индивидуально от 11 утра до захода солнца (для хороших фотографий). Это дневная фотосессия. Постановочный свет в темное воемя суток оговаривается отдельно.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Я в восторге!!!!! Шикарная экскурсия! Это лучший способ увидеть город в динамике и с комфортом! Первый раз каталась на мотоцикле, и, благодаря мастерству замечательного и обаятельного пилота Сергея, мне было совершено не страшно. А фотограф Кирилл устроил мне увлекательную фотосессию. Огромное спасибо всей команде! Вы классные!
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Е
Что могло быть лучше? Да ничего лучшего быть не могло! Всё было просто замечательно! Наверное, это именно то, чего хотела душа - Харлей, скорость, ветер в лицо и Питер. Пилот Михаил - жизнерадостный и очень позитивный человек! Алексей - замечательный фотограф, творческий, и солнечный человек! Ребята, вы просто Супер!
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Л
Вечерний Питер - это супер!!! Ребята классные!!! Даже на скорости можно полюбоваться красотами города!
Один минус - маловато одного часа поездки)))) В следующий раз обязательно ещё раз покатаюсь по Питеру на мотоцикле!!! Это незабываемые эмоции!!!! Большое спасибо Андрею и Кириллу!!!
Один минус - маловато одного часа поездки)))) В следующий раз обязательно ещё раз покатаюсь по Питеру на мотоцикле!!! Это незабываемые эмоции!!!! Большое спасибо Андрею и Кириллу!!!
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О
Увидела город, увидела и прочувствовала как взлетает самолет, Кирилл- герой, отвлекал, развлекал разговорами. Очень очень очень довольна. Еще хочу повторить обязательно. Только руки трястись перестанут 😈
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S
Очень захватывающее мероприятия. Эскурсия воспринимается совершенно по другому. Профессионалы своего дела - мотогид Илья и Кирилл, а также фотогид Андрей. Огромное спасибо!
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V
Добрый день! Экскурсия была просто замечательной, показали город с другой стороны, я посмотрела на город другими глазами. Фотосет просто тоже оставил большие впечатления
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