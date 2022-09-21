Я-Легенда«. Мотопрогулка на легендарных мотоциклах »HARLEY DAVIDSON

Экскурсия по центру Санкт-Петербурга на мотоцикле с фотосессией

Экскурсия по центру Санкт-Петербурга на мотоцикле с фотосессией на фоне самых знаменитых достопримечательностей: Невский проспект, Казанский собор, Исаакиевский собор, Зимний Дворец, Медный всадник, набережные реки Нева, и многие другие. До 10 мотоциклов легендарной марки Harley Davidson!
Я-Легенда«. Мотопрогулка на легендарных мотоциклах »HARLEY DAVIDSON
Я-Легенда«. Мотопрогулка на легендарных мотоциклах »HARLEY DAVIDSON
Я-Легенда«. Мотопрогулка на легендарных мотоциклах »HARLEY DAVIDSON
Я-Легенда«. Мотопрогулка на легендарных мотоциклах »HARLEY DAVIDSON
Я-Легенда«. Мотопрогулка на легендарных мотоциклах »HARLEY DAVIDSON
Я-Легенда«. Мотопрогулка на легендарных мотоциклах »HARLEY DAVIDSON
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Невский проспект
  • Казанский собор
  • Исаакиевский собор
  • Зимний Дворец
  • Медный всадник
  • Набережные р. Нева
  • Стрелка В. О.
  • Сфинксы
  • Аничков мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас увидят и сфотографируют: на фоне Невском проспекте, на набережных Невы, на фоне Исаакиевского собора и Медного всадника, Эрмитажа, cтрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости и крейсера Авроры.
А так же — иных главных достопримечательностей центральной части Санкт-Петербурга.

Уровень эмоций — 100%

Уровень крутости — 101%

Только вы и Harley Davidson.

«Я-Легенда»

Фото на память.
Индивидуальная или групповая до 10 мотоциклов легендарной марки.

Важная информация:

  • Вес пассажиров до 90 кг.
  • 90-100 кг. — доплата 1000 руб.
  • Все мотоциклы управляются опытными байкерами со стажем вождения не менее 10 лет.
  • Форму одежды нужно согласовать перед поездкой.

Каждый день индивидуально от 10 утра до 00:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по центру Санкт-Петербурга на мотоцикле
  • Фотосет
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Думская ул. , Д.2. Портик Перинной линии
Завершение: центр, по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день индивидуально от 10 утра до 00:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Вес пассажиров до 90 кг.
  • 90-100 кг. — доплата 1000 руб.
  • Все мотоциклы управляются опытными байкерами со стажем вождения не менее 10 лет.
  • Форму одежды нужно согласовать перед поездкой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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