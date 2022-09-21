Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас увидят и сфотографируют: на фоне Невском проспекте, на набережных Невы, на фоне Исаакиевского собора и Медного всадника, Эрмитажа, cтрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости и крейсера Авроры.
А так же — иных главных достопримечательностей центральной части Санкт-Петербурга.
Уровень эмоций — 100%
Уровень крутости — 101%
Только вы и Harley Davidson.
«Я-Легенда»
Фото на память.
Индивидуальная или групповая до 10 мотоциклов легендарной марки.
Важная информация:
Вес пассажиров до 90 кг.
90-100 кг. — доплата 1000 руб.
Все мотоциклы управляются опытными байкерами со стажем вождения не менее 10 лет.
Форму одежды нужно согласовать перед поездкой.
Каждый день индивидуально от 10 утра до 00:00
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия по центру Санкт-Петербурга на мотоцикле
Фотосет
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Думская ул. , Д.2. Портик Перинной линии
Завершение: центр, по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день индивидуально от 10 утра до 00:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Вес пассажиров до 90 кг.
90-100 кг. — доплата 1000 руб.
Все мотоциклы управляются опытными байкерами со стажем вождения не менее 10 лет.
Форму одежды нужно согласовать перед поездкой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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