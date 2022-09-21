Вас увидят и сфотографируют: на фоне Невском проспекте, на набережных Невы, на фоне Исаакиевского собора и Медного всадника, Эрмитажа, cтрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости и крейсера Авроры.

А так же — иных главных достопримечательностей центральной части Санкт-Петербурга.

Уровень эмоций — 100%

Уровень крутости — 101%

Только вы и Harley Davidson.

«Я-Легенда»

Фото на память.

Индивидуальная или групповая до 10 мотоциклов легендарной марки.

Важная информация: