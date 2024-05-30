Хотите посмотреть на ночной Петербург с седла мотоцикла? С опытным водителем вы проедете по набережным мимо дворцов и особняков, любуясь живописными огнями.
И конечно, насладитесь одним из любимых летних развлечений жителей и гостей города — разведением мостов.
И конечно, насладитесь одним из любимых летних развлечений жителей и гостей города — разведением мостов.
Ближайшие даты:
Время начала: 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Перед началом поездки мы проведём обязательный инструктаж. А после, на комфортном Honda GoldWing 1800, отправимся в поездку по вечернему Петербургу.
- Проедем по всему Невскому проспекту и полюбуемся яркой иллюминацией
- Пересечём Неву по семи разным мостам — а по пути увидим подсвеченные набережные, крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость и многое другое
- Остановимся у Большеохтинского моста и Смольного собора — вы сможете сделать красивые фото, а гид поделится интересными фактами об истории города
- Наконец, доберёмся до Медного всадника и понаблюдаем за разведением Дворцового моста
После экскурсии мы можем отвезти вас до удобного адреса в пределах Невского проспекта.
Организационные детали
Как проходит поездка:
- За рулём мотоцикла будет опытный водитель, путешественник участвует в качестве пассажира
- В стоимость входит необходимая экипировка: шлем, перчатки, непродуваемый дождевик и бахилы на случай непогоды
- Поездка на мотоцикле занимает 1 час, ещё 30 минут — время для остановок
Обратите внимание:
- Поездка подходит для детей старше 12 лет (только в сопровождении взрослых)
- Ограничение веса участников — 100 кг
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около м. Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 302 туристов
Привет! Меня зовут Александр. Предлагаю вам посмотреть город с нового ракурса — с седла мотоцикла. Более 5 лет занимаюсь организацией экскурсий по Санкт-Петербургу и области на мотоциклах комфорт-класса (Honda GoldWing).Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лена
30 мая 2024
Это. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимально комфортную суперпоездку! А ещё — за шутки, истории, которые я, будучи жителем Петербурга, даже
Дарья
30 мая 2024
Это такой кайф, конечно!
Я человек, который вечно осторожничает. Сама поражаюсь, как с таким набором качеств, решилась на мотопрогулку 🙃Александр сразу успокоил, сказал, что через 5 минут от страха не останется
Я человек, который вечно осторожничает. Сама поражаюсь, как с таким набором качеств, решилась на мотопрогулку 🙃Александр сразу успокоил, сказал, что через 5 минут от страха не останется
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