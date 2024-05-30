Хотите посмотреть на ночной Петербург с седла мотоцикла? С опытным водителем вы проедете по набережным мимо дворцов и особняков, любуясь живописными огнями. И конечно, насладитесь одним из любимых летних развлечений жителей и гостей города — разведением мостов.

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Ваш представитель в Санкт-Петербурге

Александр Ваш представитель в Санкт-Петербурге

Время начала: 23:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Перед началом поездки мы проведём обязательный инструктаж. А после, на комфортном Honda GoldWing 1800, отправимся в поездку по вечернему Петербургу.

Проедем по всему Невскому проспекту и полюбуемся яркой иллюминацией

Пересечём Неву по семи разным мостам — а по пути увидим подсвеченные набережные, крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость и многое другое

Остановимся у Большеохтинского моста и Смольного собора — вы сможете сделать красивые фото, а гид поделится интересными фактами об истории города

Наконец, доберёмся до Медного всадника и понаблюдаем за разведением Дворцового моста

После экскурсии мы можем отвезти вас до удобного адреса в пределах Невского проспекта.

Организационные детали

Как проходит поездка:

За рулём мотоцикла будет опытный водитель, путешественник участвует в качестве пассажира

В стоимость входит необходимая экипировка: шлем, перчатки, непродуваемый дождевик и бахилы на случай непогоды

Поездка на мотоцикле занимает 1 час, ещё 30 минут — время для остановок

Обратите внимание: