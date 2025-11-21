Неформальная экскурсия по Петербургу У многих Петербург ассоциируется с роскошными дворцами, эпохой императорской России и непременно с чем-то высококультурным. И мы не будем отрицать, что все это есть в нашем городе. Но как и в те далекие времена — это лишь часть. Для полноты картины стоит обратить внимание на изнанку Петербурга: коммунальные квартиры, спрятанные за декорированными фасадами, ужасающие своей теснотой дворы- колодцы и парадные лестницы. Программа экскурсии • Мы увидим плачущий дом: сегодня не поймешь, плакать в его квартире нужно от горя или от счастья.

Посетим дореволюционные парадные, в которых сегодня живут люди и живут они там по-разному.

Рассмотрим вблизи систему коммунальных звонков на дверях.

Полюбуемся на первый элитный ЖК Петрограда по проекту штатного архитектора семейства Нобелей. Да-да, тех Нобелей, которые учредили премию и жили в Петербурге.

• Причудливые дворы-колодцы, каждый из которых уникален и в его силуэтах вы сможете различить причудливые формы. Мы научим вас «видеть» Петербург. Вы узнаете:

почему Достоевский жил только в угловых квартирах;

чем всё-таки парадная отличается от подъезда;

где купить пышки по 18 рублей, избежав при этом часовой очереди;

что такое «магазин волшебных фонарей»;

как рабочие полюбили картину «Парижанка одевается, парижанка раздевается». Обратите внимание! Это неформальная экскурсия, в ходе которой город сам превращается в музей. Но в отличии от музейных экспонатов везде можно попасть внутрь и потрогать руками, а иногда и «экспонаты» будут это делать! Экскурсия проходит в форме диалога: мы хотим не просто перечислить перечень фактов и дат и убежать на следующую экскурсию. Мы хотим показать свой взгляд на город, а он у нас не только исторический, но и немного юмористический. Поэтому без улыбки с экскурсии вы точно не уйдете! Важная информация:.

