Приглашаем исследовать места, куда обычному туристу не так просто попасть.
Мы проведём вас в парадные доходных домов Елисеевых и Каншиных — они впечатлят вас роскошной лепниной, витражами и винтовыми лестницами. Покажем дворы-колодцы и необычный пряничный дом. А также поделимся познавательными и весёлыми историями. Скучно не будет!
Описание экскурсии
Неформальная экскурсия по Петербургу У многих Петербург ассоциируется с роскошными дворцами, эпохой императорской России и непременно с чем-то высококультурным. И мы не будем отрицать, что все это есть в нашем городе. Но как и в те далекие времена — это лишь часть. Для полноты картины стоит обратить внимание на изнанку Петербурга: коммунальные квартиры, спрятанные за декорированными фасадами, ужасающие своей теснотой дворы- колодцы и парадные лестницы. Программа экскурсии • Мы увидим плачущий дом: сегодня не поймешь, плакать в его квартире нужно от горя или от счастья.
- Посетим дореволюционные парадные, в которых сегодня живут люди и живут они там по-разному.
- Рассмотрим вблизи систему коммунальных звонков на дверях.
- Полюбуемся на первый элитный ЖК Петрограда по проекту штатного архитектора семейства Нобелей. Да-да, тех Нобелей, которые учредили премию и жили в Петербурге.
• Причудливые дворы-колодцы, каждый из которых уникален и в его силуэтах вы сможете различить причудливые формы. Мы научим вас «видеть» Петербург. Вы узнаете:
- почему Достоевский жил только в угловых квартирах;
- чем всё-таки парадная отличается от подъезда;
- где купить пышки по 18 рублей, избежав при этом часовой очереди;
- что такое «магазин волшебных фонарей»;
как рабочие полюбили картину «Парижанка одевается, парижанка раздевается». Обратите внимание! Это неформальная экскурсия, в ходе которой город сам превращается в музей. Но в отличии от музейных экспонатов везде можно попасть внутрь и потрогать руками, а иногда и «экспонаты» будут это делать! Экскурсия проходит в форме диалога: мы хотим не просто перечислить перечень фактов и дат и убежать на следующую экскурсию. Мы хотим показать свой взгляд на город, а он у нас не только исторический, но и немного юмористический. Поэтому без улыбки с экскурсии вы точно не уйдете! Важная информация:.
- Одевайтесь по погоде и выбирайте комфортную обувь.
- Будьте готовы, что экскурсия неформальная и мы с вами попадаем туда, куда туристы обычно не ходят, поэтому и реакция жителей может быть разная. Но все безопасно, не переживайте.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубая парадная дома Каншиных, украшенная великолепной лепниной с позолотой
- Пряничный дом с мозаикой в стиле старого русского терема
- Двор Толстовского дома, где снимались многие известные фильмы
- Необычные дворы-колодцы с причудливыми арками и воротами
- Доходные дома купцов Елисеевых с чугунной шахтой парового лифта, витражами на окнах, винтовыми лестницами, поилкой для лошадей и резными перилами
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Графский переулок 8
Завершение: Метро Лиговский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 12-00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
