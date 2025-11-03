Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»
Ощутить себя свидетелем роковой ночи в жизни одной из самых загадочных фигур российской истории
Больше ста лет прошло после смерти Григория Распутина, а споры о нем не утихают до сих пор.
В старинных интерьерах дворца вы познакомитесь с экспозицией, которая воспроизводит мрачную сцену 30 декабря 1916 года.
Предыстория, участники расправы и их мотивы, а также версии событий и зловещие легенды — с помощью приложения на смартфоне вы прикоснетесь к одной из тайн «святого демона».
Описание билета
Эстетика и быт аристократической молодежи начала 20 века
Перед входом на экспозицию вы познакомитесь с убранством покоев молодых князей. Посетите жилые комнаты Великой княгини Ирины Романовой, супруги Феликса Юсупова. Увидите Серебряный будуар и несколько комнат необычного назначения. Заглянете в тайник, служивший для хранения фамильных драгоценностей. А в Музыкальном зале — парадной части апартаментов — услышите подробный рассказ о событиях роковой декабрьской ночи 1916 года.
История кровавой драмы в гарсоньерке
Самое интересное вас ждет на половине Феликса, в помещениях, которые молодой Юсупов оборудовал для отдыха с друзьями. Именно в этих маленьких комнатках произошло событие, которое до сих пор вызывает интерес у многочисленных знатоков и любителей истории — убийство Григория Распутина. Воссозданная обстановка с восковыми фигурами участников позволит вам стать невидимым свидетелем той ночи. Вы узнаете предысторию жестокого убийства, выясните, кто и почему хотел с ним свести счеты, и что стало окончательным поводом для расправы.
Продолжительность: 45 минут — 1 час.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
В стоимость экскурсии включен входной билет на экспозицию «Убийство Распутина» и половины молодых князей
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
ежедневно в 10:15 и 17:45
Стоимость билета
Тип билета
Стоимость
Участник
1145 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Юсуповский дворец
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:15 и 17:45
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18389 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальшеуменьшить
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Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
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Ю
Юлия
Видимо что-то пошло не так, потому что в моей аудио экскурсии не было ни слова про убийство Распутина. Рассказывалось о владельцах дворца, о его интерьерах, истории, о картинах, скульптурах…. Было очень интересно и познавательно. Рекомендую к посещению. Ещё один минус, нет льгот многодетным. За всё перечисленное, сняла 1 звезду.
+2
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А
Алла
Интересная экскурсия,нам понравилось
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Ю
Юлия
Замечательная экскурсия, с погружением в историческую эпоху. Все понравилось!
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Монахова
Экскурсия нам с мужем понравилась, очень хорошо, что всё разбито по блокам,, можно ещё раз пройти рассмотреть повнимательнее и ещё раз прослушать,
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Д
Демидова
Отвратительные впечатления. Грубый персонал. В подвалах дворца пахнет туалетом. При покупке билета на сайте заплатили за него по 1490₽ с человека, но когда прислали электронные билеты, то цена в них читать дальшеуменьшить
оказалась указана по 500₽. Возникает вопрос, а где собственно ещё по 1000₽ с лица? Сама экскурсия длилась 15 минут. Из положительного могу отметить очень приятного экскурсовода и милую гардеробщицу. На этом все. Полное разочарование.
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Здравствуйте.
Вы приобрели экскурсию не с живым гидом, а билеты и аудиогид для мобильного приложения, именно поэтому есть разница в цене. Напишите, пожалуйста, нам на почту support@wegotrip.com.
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Алёна
Не оправданно дорого. По ошибке купила этот билет, думала, в стоимость будет входить весь дворец. В итоге - переплата за человека 1000₽. На сайте дворца тоже самое стоит 500₽. Экскурсия 15 минут, по небольшому крылу. Остальное недоступно по этому билету. Просто отдали деньги непонятно за что. Не рекомендую экскурсию, не ожидала такой подставы от трипстера… Берите билеты на сайте дворца.
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Алёна, здравствуйте! Спасибо, что поделились впечатлением — нам действительно важно слышать честную обратную связь. Очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. читать дальшеуменьшить
Понимаем ваше разочарование — ситуация, когда ожидания и реальность не совпадают, всегда неприятна, особенно в путешествии. Формат экскурсии на нашем сайте предполагает аудиогид и билет именно в часть дворца, доступную по данной категории входных билетов. Но, судя по всему, возникло недоразумение, и вы ожидали более полного доступа.
Хотим пояснить, что в стоимость заказа входит не только входной билет, но и аудиогид, созданный нашим автором специально для самостоятельного знакомства с дворцом. Цена формируется за оба продукта сразу — она прозрачна и указана на странице тура перед покупкой.
Мы обязательно передадим ваш отзыв нашей команде контента, чтобы сделать описание ещё более чётким и избежать подобных ситуаций в будущем. Спасибо, что обратили на это внимание.
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