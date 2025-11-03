Больше ста лет прошло после смерти Григория Распутина, а споры о нем не утихают до сих пор. В старинных интерьерах дворца вы познакомитесь с экспозицией, которая воспроизводит мрачную сцену 30 декабря 1916 года. Предыстория, участники расправы и их мотивы, а также версии событий и зловещие легенды — с помощью приложения на смартфоне вы прикоснетесь к одной из тайн «святого демона».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Эстетика и быт аристократической молодежи начала 20 века

Перед входом на экспозицию вы познакомитесь с убранством покоев молодых князей. Посетите жилые комнаты Великой княгини Ирины Романовой, супруги Феликса Юсупова. Увидите Серебряный будуар и несколько комнат необычного назначения. Заглянете в тайник, служивший для хранения фамильных драгоценностей. А в Музыкальном зале — парадной части апартаментов — услышите подробный рассказ о событиях роковой декабрьской ночи 1916 года.

История кровавой драмы в гарсоньерке

Самое интересное вас ждет на половине Феликса, в помещениях, которые молодой Юсупов оборудовал для отдыха с друзьями. Именно в этих маленьких комнатках произошло событие, которое до сих пор вызывает интерес у многочисленных знатоков и любителей истории — убийство Григория Распутина. Воссозданная обстановка с восковыми фигурами участников позволит вам стать невидимым свидетелем той ночи. Вы узнаете предысторию жестокого убийства, выясните, кто и почему хотел с ним свести счеты, и что стало окончательным поводом для расправы.

Продолжительность: 45 минут — 1 час.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

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