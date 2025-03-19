Коронационное, Ренессанс, Шантеклер — эти и другие яйца, созданные Карлом Фаберже, стали символом изысканности и роскоши Российской империи. Каждое из них уникально по своему дизайну и связано с историческим контекстом.
Вы осмотрите коллекцию ювелирных произведений искусства, которые рассказывают о культуре и быте при дворе, а также о судьбе страны в эпоху перемен.
Вы осмотрите коллекцию ювелирных произведений искусства, которые рассказывают о культуре и быте при дворе, а также о судьбе страны в эпоху перемен.
Описание билета
Вы узнаете:
- Как в России развивалось ювелирное искусство
- Какие существуют техники изготовления драгоценностей
- Какие подарки принято было дарить при дворе к определённым торжествам
- Какие предпочтения были в работе у Карла Фаберже
- Какие ювелирные шедевры он создал
- Какие секреты скрываются внутри драгоценных яиц
Организационные детали
- В стоимость включены входные билеты и экскурсионное обслуживание
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
ежедневно в 12:00 и 15:00
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Фаберже
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 12:00 и 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 16878 туристов
Мы стремимся вывести сферу туризма в России и Казахстане на новый уровень и сделать каждое путешествие по этим странам особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.Задать вопрос
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