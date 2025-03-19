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Коронационное, Ренессанс, Шантеклер — эти и другие яйца, созданные Карлом Фаберже, стали символом изысканности и роскоши Российской империи. Каждое из них уникально по своему дизайну и связано с историческим контекстом.



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