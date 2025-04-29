Императоры России… Когда мы слышим это словосочетание, то представляем персонажей из учебников истории, кинофильмов или романов. Казалось бы, эти далёкие от современности люди не имеют ничего общего с нашей повседневной жизнью.
А вот и нет! На экскурсии по Эрмитажу я расскажу о любимых брендах правителей Российской империи, доступных нам сегодня.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по парадным залам и жилым покоям Зимнего дворца
- Узнаете увлекательные истории предметов из императорской коллекции и подчас детективные детали их «биографий»
- Поймёте, как товары известных торговых марок попадали к российским правителям. Мы поговорим о сухих, десертных и шампанских винах, фарфоровой посуде, парфюмерии, автомобилях и многом другом
Организационные детали
Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (500 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В главном корпусе Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1632 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
29 апр 2025
Моя четвертая экскурсия с Михаилом! Заинтересована была еще предыдущим летом концепцией экскурсии. Интересно окунуться в историю жизни русских царей с точки зрения «обыденных» вещей и привычек! Как всегда экскурсия слушается легко, отражая характер царской семьи, их привычки и чем они пользовались.
Татьяна
7 апр 2025
Тот случай, когда рассказ даже интереснее экспонатов. Впервые со мной такое))) Хорошо, что сделала много фоток - пришла и смотрела потом - уже отдельно от повествования. Михаил удивительный рассказчик, браво начитанности и умению преподнести информацию. Эрмитаж открылся по-новому, спасибо!
