Эрмитаж: любимые бренды российских императоров

Узнать о царском шопинге - от Елизаветы Петровны до Николая II
Императоры России… Когда мы слышим это словосочетание, то представляем персонажей из учебников истории, кинофильмов или романов. Казалось бы, эти далёкие от современности люди не имеют ничего общего с нашей повседневной жизнью.

А вот и нет! На экскурсии по Эрмитажу я расскажу о любимых брендах правителей Российской империи, доступных нам сегодня.
Описание экскурсии

  • Вы пройдёте по парадным залам и жилым покоям Зимнего дворца
  • Узнаете увлекательные истории предметов из императорской коллекции и подчас детективные детали их «биографий»
  • Поймёте, как товары известных торговых марок попадали к российским правителям. Мы поговорим о сухих, десертных и шампанских винах, фарфоровой посуде, парфюмерии, автомобилях и многом другом

Организационные детали

Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (500 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В главном корпусе Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1632 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.
С
Светлана
29 апр 2025
Моя четвертая экскурсия с Михаилом! Заинтересована была еще предыдущим летом концепцией экскурсии. Интересно окунуться в историю жизни русских царей с точки зрения «обыденных» вещей и привычек! Как всегда экскурсия слушается легко, отражая характер царской семьи, их привычки и чем они пользовались.
Татьяна
Татьяна
7 апр 2025
Тот случай, когда рассказ даже интереснее экспонатов. Впервые со мной такое))) Хорошо, что сделала много фоток - пришла и смотрела потом - уже отдельно от повествования. Михаил удивительный рассказчик, браво начитанности и умению преподнести информацию. Эрмитаж открылся по-новому, спасибо!
