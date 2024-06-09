Блестящий мир Фаберже

Узнать историю успеха ювелирного дома и по желанию съесть императорскую «Курочку»
Погрузитесь в мир блеска бриллиантов и мерцания изумрудов! Вы полюбуетесь шедеврами камнерезного искусства, великолепными эмалями, ювелирной галантереей и прочими экспонатами, количество которых превышает 4000.

Узнаете историю жизни и карьеры Фаберже, разберётесь в традициях ювелирного искусства России в разные эпохи и, если захотите, полакомитесь вкуснейшим десертом.
Блестящий мир Фаберже
Блестящий мир Фаберже
Блестящий мир Фаберже
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы услышите увлекательные истории про знаменитые пасхальные яйца и рассмотрите множество предметов музейной коллекции — некоторые столь необычны, что вам придётся угадать их предназначение. И узнаете:

  • Где нашли клад во время реставрационных работах в Шуваловском дворце
  • Как Карл Фаберже стал поставщиком императорского двора
  • Для какой дамы не из императриц мастер сделал целых семь пасхальных яиц
  • В чём секрет успеха ювелирной империи, который и сейчас мог бы войти в учебник по маркетингу
  • Как появилось яйцо с сюрпризом «Коронационное» и как его история продолжается 100 лет спустя

А ещё предлагаю добавить к эстетике гастрономическую составляющую — попробовать кондитерское воплощение первого императорского яйца «Курочка»: скорлупа — белый бельгийский шоколад, белок — ванильный мусс, желток — манговое пюре.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Билет в музей Фаберже — 1000 руб. /чел. Билеты я закажу для вас на заранее согласованное время.
  • Десерт «Курочка» с чаем/кофе — 600 руб. /чел. Я заблаговременно закажу десерты ко времени окончания нашей экскурсии.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В музее Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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