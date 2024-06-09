Погрузитесь в мир блеска бриллиантов и мерцания изумрудов! Вы полюбуетесь шедеврами камнерезного искусства, великолепными эмалями, ювелирной галантереей и прочими экспонатами, количество которых превышает 4000. Узнаете историю жизни и карьеры Фаберже, разберётесь в традициях ювелирного искусства России в разные эпохи и, если захотите, полакомитесь вкуснейшим десертом.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Ирина Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы услышите увлекательные истории про знаменитые пасхальные яйца и рассмотрите множество предметов музейной коллекции — некоторые столь необычны, что вам придётся угадать их предназначение. И узнаете:

Где нашли клад во время реставрационных работах в Шуваловском дворце

Как Карл Фаберже стал поставщиком императорского двора

Для какой дамы не из императриц мастер сделал целых семь пасхальных яиц

В чём секрет успеха ювелирной империи, который и сейчас мог бы войти в учебник по маркетингу

Как появилось яйцо с сюрпризом «Коронационное» и как его история продолжается 100 лет спустя

А ещё предлагаю добавить к эстетике гастрономическую составляющую — попробовать кондитерское воплощение первого императорского яйца «Курочка»: скорлупа — белый бельгийский шоколад, белок — ванильный мусс, желток — манговое пюре.

Организационные детали

Дополнительные расходы