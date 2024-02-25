Отправиться в Шуваловский дворец и познакомиться с работами талантливого мастера в мини-группе
В стенах Шуваловского дворца расположился потрясающий музей Фаберже.
Пройти по роскошным интерьерам, узнать судьбу здания и историю развития ювелирного искусства в Российской империи с 18 века и до революции 1917 года — всё это ждёт вас на экскурсии.
Вы увидите богатую коллекцию императорских яиц и изделий из эмали и ближе познакомитесь с талантом выдающегося мастера.
Пройти по роскошным интерьерам, узнать судьбу здания и историю развития ювелирного искусства в Российской империи с 18 века и до революции 1917 года — всё это ждёт вас на экскурсии.
Вы увидите богатую коллекцию императорских яиц и изделий из эмали и ближе познакомитесь с талантом выдающегося мастера.
Ближайшие даты:
25
фев
фев
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мар
мар
10
мар
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17
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мы с вами рассмотрим всемирно известные императорские яйца (Коронационное, Ренессанс, Шантеклер) и другие изделия именитого ювелира. Яркие, блестящие, притягивающие взгляды — это и многое другое можно сказать о произведениях фирмы Фаберже. Но самое главное — каждый отдельный образец уникален. Как этого добивались и почему это было так важно, поговорим на экскурсии.
Также вы узнаете:
- Как в России развивалось ювелирное искусство
- Какие существуют техники изготовления ювелирных изделий
- Какие подарки к каким торжествам было принято дарить
- Кто был главным поставщиком императорского двора
- Какие предпочтения в работе были у Карла Фаберже и какие ювелирные шедевры он создал
И увидите:
- Примеры кабинетных и дипломатических подарков
- Портсигар императора и великого князя Сергея
- Коллекцию табакерок
- Коллекцию предметов из гильоширной эмали, в том числе принадлежавшие императрице
- Изделия в стиле русской эмали
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Дополнительно оплачивается билет на экспозицию— 900 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник и воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Невском проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1575 туристов
Я аккредитованный гид-переводчик по Петербургу и пригородам. В туризме работаю уже 7 лет и могу с точностью сказать, что мне удалось объединить понятие работы и увлечений. Именно это позволяет мне отдаться делу не на 100, а на 200%. Я увлекаюсь историей прекрасного города и живших в нём людей. И именно изучение особенностей жизни 18-20 веков позволяет мне создать уникальные экскурсии, а также привнести новое в уже, казалось бы, хорошо известное и знакомое. Я работаю с командой гидов. Это проверенные, аккредитованные Правительством Санкт-Петербурга, ответственные коллеги, который помогут вам покорить наш прекрасный город.
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