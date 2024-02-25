Фаберже - король ювелиров
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Отправиться в Шуваловский дворец и познакомиться с работами талантливого мастера в мини-группе

В стенах Шуваловского дворца расположился потрясающий музей Фаберже.

Пройти по роскошным интерьерам, узнать судьбу здания и историю развития ювелирного искусства в Российской империи с 18 века и до революции 1917 года — всё это ждёт вас на экскурсии.

Вы увидите богатую коллекцию императорских яиц и изделий из эмали и ближе познакомитесь с талантом выдающегося мастера.
Фаберже - король ювелиров
Фаберже - король ювелиров
Фаберже - король ювелиров
Ближайшие даты:
25
фев
3
мар
10
мар
17
мар
24
мар
26
мар
31
мар
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы с вами рассмотрим всемирно известные императорские яйца (Коронационное, Ренессанс, Шантеклер) и другие изделия именитого ювелира. Яркие, блестящие, притягивающие взгляды — это и многое другое можно сказать о произведениях фирмы Фаберже. Но самое главное — каждый отдельный образец уникален. Как этого добивались и почему это было так важно, поговорим на экскурсии.

Также вы узнаете:

  • Как в России развивалось ювелирное искусство
  • Какие существуют техники изготовления ювелирных изделий
  • Какие подарки к каким торжествам было принято дарить
  • Кто был главным поставщиком императорского двора
  • Какие предпочтения в работе были у Карла Фаберже и какие ювелирные шедевры он создал

И увидите:

  • Примеры кабинетных и дипломатических подарков
  • Портсигар императора и великого князя Сергея
  • Коллекцию табакерок
  • Коллекцию предметов из гильоширной эмали, в том числе принадлежавшие императрице
  • Изделия в стиле русской эмали

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • Дополнительно оплачивается билет на экспозицию— 900 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник и воскресенье в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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