Архитектура — душа города и отражение разных эпох.
Вы пройдётесь по красивому Невскому проспекту и познакомитесь с работами отечественных и иностранных зодчих, творивших в Петербурге на протяжении трёх столетий. Увидите примеры классицизма, барокко и неоренессанса. Узнаете, кто придумал бефстроганов и за что Пассаж называли раем.
Вы пройдётесь по красивому Невскому проспекту и познакомитесь с работами отечественных и иностранных зодчих, творивших в Петербурге на протяжении трёх столетий. Увидите примеры классицизма, барокко и неоренессанса. Узнаете, кто придумал бефстроганов и за что Пассаж называли раем.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Описание экскурсии
Невский проспект — энциклопедия архитектурных стилей от барокко до модерна. Место, где переплетаются история и искусство, духовная, деловая и торговая жизни города. На прогулке вы увидите:
- Доходный дом Басина. Мы расскажем, что такое неорусский стиль и почему его называют петушиным
- Магазин купцов Елисеевых — образец модерна. Вы узнаете, как крепостной графа Шереметева стал основателем прославленной купеческой династии
- Пассаж — пример исторического стиля. Вы поймёте, почему это место называли торговым раем и зачем сюда приходили горожане
- Большой Гостиный двор в стиле раннего классицизма. Мы поделимся историей, как миллионы покупателей ходили по миллионам рублей Морозовых
- Дворец Строгановых — изящное барокко. Вы узнаете, как богатейшая семья империи связана с кулинарией
- Петрикирхе — лютеранская церковь. Вы рассмотрите архитектуру позднего классицизма и выясните, почему в советское время сюда приходили с ластами
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
|Дети до 16 лет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 14202 туристов
Мы стремимся вывести сферу туризма в России и Казахстане на новый уровень и сделать каждое путешествие по этим странам особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.Задать вопрос
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