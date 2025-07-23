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Забытые великокняжеские усадьбы Петергофской дороги

Вас ждет необыкновенное путешествие вдоль Петергофской дороги.

Вы познакомитесь с усадьбами, которые принадлежали императорской семье Романовых, узнаете историю судеб их владельцев, полюбуетесь атмосферными забытыми местами и сравните, как было в середине 19 века, и как все это выглядит сейчас.
Забытые великокняжеские усадьбы Петергофской дороги
Забытые великокняжеские усадьбы Петергофской дороги
Забытые великокняжеские усадьбы Петергофской дороги
Ближайшие даты:
23
июл24
июл25
июл26
июл27
июл28
июл29
июл
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Петергофская дорога: Путешествие в историю

Когда мы говорим о Петергофской дороге, первое, что приходит на ум, — это путь из Петербурга в «столицу фонтанов» — великолепный Петергоф. Однако, эта дорога представляет собой нечто большее, чем просто маршрут к знаменитым фонтанам. Ее история уходит корнями в далекое прошлое, когда по ней проезжали шведские войска, император Петр Великий и члены императорской семьи.

Усадьбы вдоль Петергофской дороги

Одним из самых интересных аспектов Петергофской дороги является то, что вдоль нее были построены роскошные загородные усадьбы. Это усадьбы знати и великокняжеских семей, которые придают этому месту особую атмосферу. Всего вдоль дороги было возведено около 200 усадебных дворцов, окруженных великолепными парками, выходящими к берегам Финского залива.

Экскурсия по усадьбам Романовых

На моей новой авторской экскурсии я хочу познакомить вас с усадьбами, которые принадлежали императорской семье Романовых. Несмотря на то, что многие из них забыты и заброшены, а некоторые находятся в разрушенном состоянии, они все еще хранят атмосферу былого величия. Вам будет казаться, что великие князья покинули эти дворцы лишь на мгновение, и вот они ждут своих хозяев.

Что вас ждет на экскурсии

  1. Мы погрузимся в эпоху правления императора Николая II.
  2. Увидим четыре великокняжеские усадьбы, принадлежавшие его детям: Михайловскую дачу, Знаменку, Собственную дачу Его Императорского Величества и дворец Лихтенбергских.
  3. Узнаем захватывающие истории владельцев этих усадеб.
  4. Полюбуемся атмосферными забытыми местами: зданиями, парками и мостами.
  5. Найдем дерево-памятник, изображенное на картине известного художника.
  6. Прогуляемся по великолепному живописному парку Сергеевка.
  7. Увидим ту самую голову, о которой писал А. С. Пушкин в поэме «Руслан и Людмила», вызывающую множество споров и легенд.
  8. Сравним, как выглядело это место в середине 19 века и как оно выглядит сейчас.

Эмоции и впечатления

Это будет необыкновенное путешествие, способное вызвать у вас разнообразные эмоции — от восторга до сожаления о том, что было утрачено. Оно не оставит равнодушным никого и подарит вам уникальные впечатления.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 4 усадьбы:
  • 1. Михайловская дача
  • 2. Знаменка
  • 3. Собственный Его Императорского Величества дворец
  • 4. Усадьба Лихтенбергских
  • 5. Парк Сергеевка
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Метро Автово, проспект Стачек, 90, корп. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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