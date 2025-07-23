Вас ждет необыкновенное путешествие вдоль Петергофской дороги. Вы познакомитесь с усадьбами, которые принадлежали императорской семье Романовых, узнаете историю судеб их владельцев, полюбуетесь атмосферными забытыми местами и сравните, как было в середине 19 века, и как все это выглядит сейчас.

Описание экскурсии

Петергофская дорога: Путешествие в историю

Когда мы говорим о Петергофской дороге, первое, что приходит на ум, — это путь из Петербурга в «столицу фонтанов» — великолепный Петергоф. Однако, эта дорога представляет собой нечто большее, чем просто маршрут к знаменитым фонтанам. Ее история уходит корнями в далекое прошлое, когда по ней проезжали шведские войска, император Петр Великий и члены императорской семьи.

Усадьбы вдоль Петергофской дороги

Одним из самых интересных аспектов Петергофской дороги является то, что вдоль нее были построены роскошные загородные усадьбы. Это усадьбы знати и великокняжеских семей, которые придают этому месту особую атмосферу. Всего вдоль дороги было возведено около 200 усадебных дворцов, окруженных великолепными парками, выходящими к берегам Финского залива.

Экскурсия по усадьбам Романовых

На моей новой авторской экскурсии я хочу познакомить вас с усадьбами, которые принадлежали императорской семье Романовых. Несмотря на то, что многие из них забыты и заброшены, а некоторые находятся в разрушенном состоянии, они все еще хранят атмосферу былого величия. Вам будет казаться, что великие князья покинули эти дворцы лишь на мгновение, и вот они ждут своих хозяев.

Что вас ждет на экскурсии

Мы погрузимся в эпоху правления императора Николая II. Увидим четыре великокняжеские усадьбы, принадлежавшие его детям: Михайловскую дачу, Знаменку, Собственную дачу Его Императорского Величества и дворец Лихтенбергских. Узнаем захватывающие истории владельцев этих усадеб. Полюбуемся атмосферными забытыми местами: зданиями, парками и мостами. Найдем дерево-памятник, изображенное на картине известного художника. Прогуляемся по великолепному живописному парку Сергеевка. Увидим ту самую голову, о которой писал А. С. Пушкин в поэме «Руслан и Людмила», вызывающую множество споров и легенд. Сравним, как выглядело это место в середине 19 века и как оно выглядит сейчас.

Эмоции и впечатления

Это будет необыкновенное путешествие, способное вызвать у вас разнообразные эмоции — от восторга до сожаления о том, что было утрачено. Оно не оставит равнодушным никого и подарит вам уникальные впечатления.