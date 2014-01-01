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Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга

ПЕШЕХОД Т.
ПЕШЕХОД Т. – Гид из Санкт-Петербурга
Всем, кто уже знает самые известные туристические маршруты Петербурга, мы предлагаем изучить Литейный округ.

Это уникальный исторически офицерский район, который в начале XX века стал центром столицы ⭐️ новой Империи.

Нас ждут удивительные истории 📖 жизни выдающихся обитателей Литейного округа, начиная сестрой императора Николая II и заканчивая главным банкиром Империи, который основал первый в России музей 🖼 прикладного искусства.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга

Что вы увидите

  • Особняк Варгунина. Дворец Бракосочетания №2
  • Дом Боткина, одного из главных меценатов России
  • Таврический сад, новый политический центр императорской России
  • Дворец княгини Ольги, выжившей сестры последнего императора
  • Особняк Кочубея, который мелкий чиновник получил в наследство
  • Особняк Кельхов, которые могли себе позволить яйца Фаберже
  • Выгоревшая Анненкирхе
  • Спасо-Преображенский собор
  • Дом Мурузи — шедевр модерна
  • Там, где жил Бродский
  • Сад дружбы
  • Дом офицеров на Литейном
  • Дворы Литейного
  • Самый красивый доходный дом Петербурга
  • Пантелеймоновская церковь, ровесница Петра I
  • Музей Штиглица
Экономический подъем Российской империи, свобода капитализма и возможность добиться успеха и без известной фамилии — всё это привело к появлению нового центра Петербурга, где строили свои дома знаменитые купцы и предприниматели. Туда же переместился и политический центр России — в Таврическом дворце разместился новый орган власти — Государственная Дума. Что вас ожидает:Мы пройдемся прямыми улицами Литейного округа, узнаем историю 📖 капиталистической Российской империи конца XIX-начала XX века, откроем неизвестные широкому зрителю достопримечательности 🏛️ Петербурга и узнаем, как сейчас живет самый барный район города.
Мы найдем архитектурные шедевры стиля модерн и эклектика, тайные проходные дворы, Китайский дворик и даже зайдем в обгоревшую церковь ⛪, где каждый день проходят концерты.
За 2, 5 часа мы обнаружим клад царских времён, узнаем, кто, кроме императоров, мог заказывать яйца Фаберже и узнаем, почему в Петербурге не ЗАГСы, а ДВОРЦЫ бракосочетания. Организационные детали:• Мы проводим экскурсию ⛳ в любую погоду и даже для одного человека. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Ст. м. «Чернышевская»
Место завершения
🏁 Музей Штиглица
Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга
Закат Империи: экскурсия по Литейному округу Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ПЕШЕХОД Т.
ПЕШЕХОД Т.
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