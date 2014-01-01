Экономический подъем Российской империи, свобода капитализма и возможность добиться успеха и без известной фамилии — всё это привело к появлению нового центра Петербурга, где строили свои дома знаменитые купцы и предприниматели. Туда же переместился и политический центр России — в Таврическом дворце разместился новый орган власти — Государственная Дума. Что вас ожидает:Мы пройдемся прямыми улицами Литейного округа, узнаем историю 📖 капиталистической Российской империи конца XIX-начала XX века, откроем неизвестные широкому зрителю достопримечательности 🏛️ Петербурга и узнаем, как сейчас живет самый барный район города.

Мы найдем архитектурные шедевры стиля модерн и эклектика, тайные проходные дворы, Китайский дворик и даже зайдем в обгоревшую церковь ⛪, где каждый день проходят концерты.

За 2, 5 часа мы обнаружим клад царских времён, узнаем, кто, кроме императоров, мог заказывать яйца Фаберже и узнаем, почему в Петербурге не ЗАГСы, а ДВОРЦЫ бракосочетания. Организационные детали:• Мы проводим экскурсию ⛳ в любую погоду и даже для одного человека. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.