Хотите погрузиться в атмосферу Коломны 19 — 20 веков? Вы услышите не только о Мариинке и Блоке, но и обсудите дома, где кипели страсти, дуэли из-за балерин, исчезнувшие театры и богемные скандалы, зажигавшие искру гениальности! Узнаете истории бунтарей и новаторов, чьё искусство изменило мир, и прочувствуете атмосферу Коломны — состояние души творческой интеллигенции.
Описание экскурсии
Наша прогулка пройдёт по каналам и улицам Коломны.
По пути вы увидите:
- Театральную площадь
- Мариинский театр — три сцены
- Театр В. Ф. Комиссаржевской и первый в России луна-парк
- «Дом-сказку», где жила знаменитая балерина
- Дом-музей Александра Блока (без посещения музея)
Вы встретите непарадный, подлинный Петербург — без толп туристов. Узнаете, как глухой район стал магнитом для гениев (Пушкина, Блока, Глинки, Чайковского и других).
А ещё обсудите:
- балетные триумфы и скандалы: «Русские сезоны» Дягилева
- «четверги» Серовых, где кипели споры об искусстве
- театральных революционеров: Мейерхольда и Комиссаржевскую
- исчезнувшие жемчужины: Интимный театр и Весёлый театр, луна-парк
- Александра Блока и его «Прекрасную даму»
Организационные детали
- Всем участникам раздам профессиональные радиогиды — вы услышите каждое слово
- Программа подходит для путешественников 18+
в субботу в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 179 туристов
Увлекаюсь пушкинистикой, исследую жизнь и творчество А. С. Пушкина в контексте истории Санкт-Петербурга и его жителей 19 века. Разработала авторские тематические маршруты по пушкинским местам Северной столицы. Вы даже не представляете, сколько интересного из жизни поэта нам не рассказывали в школе! Приглашаю на прогулку по Коломне — самому загадочному и творческому району Петербурга, где рождались мировые шедевры искусства.
