Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге: Путешествие в эпоху Бенкендорфа
Приглашаю вас на экскурсию, посвященную Александру Христофоровичу Бенкендорфу.
Создатель тайной полиции, ближайший друг и соратник Николая 1, Бенкендорф является одной из самых противоречивых фигур в нашей истории.
Поэтому дать ему оценку, спустя ровно два века с начала его бурной деятельности, — непреодолимый соблазн для современника.
Создатель тайной полиции, ближайший друг и соратник Николая 1, Бенкендорф является одной из самых противоречивых фигур в нашей истории.
Поэтому дать ему оценку, спустя ровно два века с начала его бурной деятельности, — непреодолимый соблазн для современника.
Ближайшие даты:
12
окт
окт
17
окт
окт
22
окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мариинский дворец
- Гранитная стелла с уровнем максимального подъема воды во время наводнения
- Памятник Николаю 1
- Дом, где находились дом искусств и любимый ресторан Онегина
- Пушкинский музей
- Михайловский (Инженерный) замок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Почти вся жизнь А. Х. Бенкендорфа прошла в Петербурге и, наверняка, маршрут нашей прогулки совпадает с маршрутами его частых деловых и романтических поездок.
На этой прогулке вы узнаете:
- Был ли Бенкендорф кузеном Николая 1.
- С какими обстоятельствами связан его карьерный взлет.
- Кто был одним из основных конфидентов Пушкина.
- Размер последней премии Бенкендорфа.
По запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионная программа
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иссакиевская площадь, 6Завершение: Михайловский замок
- Когда и сколько длится?
- Когда: По запросуЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Правук
29 сен 2023
Хочу от души поблагодарить Вас за добросовестно выполненную работу, за потраченное время, за приложенные старания и силы, а главное – за превосходный результат! Алексей настоящий профессионал, ещё раз спасибо
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