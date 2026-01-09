Представьте себе человека, который стоял у истоков русской тайной полиции, был ближайшим другом и доверенным лицом императора Николая I и до сих пор остаётся одной из самых спорных фигур в нашей истории. Это Александр Христофорович Бенкендорф.
Описание экскурсииБенкендорф: кузен царя, создатель тайной полиции и тень Пушкина Приглашаю вас на экскурсию, посвященную Александру Христофоровичу Бенкендорфу. Создатель тайной полиции, ближайший друг и соратник Николая 1, Бенкендорф является одной из самых противоречивых фигур в нашей истории. Поэтому дать ему оценку, спустя ровно два века с начала его бурной деятельности, — непреодолимый соблазн для современника. А заодно узнать:
- Был ли Бенкендорф кузеном Николая 1;
- С какими обстоятельствами связан его карьерный взлет;
- Кто был одним из основных конфидентов Пушкина;
- Размер последней премии Бенкендорфа.
По запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мариинский дворец
- Гранитная стелла с уровнем максимального подъема воды во время наводнения
- Памятник Николаю 1
- Дом, где находились дом искусств и любимый ресторан Онегина
- Пушкинский музей
- Михайловский (Инженерный) замок
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иссакиевская площадь, 6
Завершение: Михайловский замок
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Были на экскурсии 8 января.
Получили самые лучшие впечатления, это не просто экскурсия, это диалог с экскурсоводом Алексеем, вопросы, обсуждения, обмен мнениями. Много исторической информации.
Ну просто замечательно!!! Организация также порадовала, всё -таки зима, заглянули в кафе погреться, где продолжили повествование.
Очень рекомендую!!!
Получили самые лучшие впечатления, это не просто экскурсия, это диалог с экскурсоводом Алексеем, вопросы, обсуждения, обмен мнениями. Много исторической информации.
Ну просто замечательно!!! Организация также порадовала, всё -таки зима, заглянули в кафе погреться, где продолжили повествование.
Очень рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Ведиеолнтпая экскурсия. Подача информации осень проста и интересна. В процессе всей прогулки экскурсовод задавал вопросы, а в конце устроил блиц опрос потускнувший материалу, что позволило закрепить материала - очень этот шаг нам всем понравился. Обязательно придем на другие ваши прогулки.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Очень интересная, атмосферная экскурсия, с погружением в исторический контекст эпохи, Алексей прекрасный рассказчик, узнали много нового, два часа удовольствия гарантировано!)
Вам был полезен этот отзыв?
е
Прекрасная экскурсия для любителей русской истории. Личность А. Х. Бенкендорфа раскрылась во всем многообразии и талантливости в изложении Алексея. Бесподобно слушается его рассказ в «декарациях» реального Питербурга. Браво, Алексей!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Было интересно
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Замечательная экскурсия! Алексей - прекрасный и эрудированный рассказчик. Информации много, но она хорошо структурирована, а подача - живая и интересная. Мне также импонировало, что высказывая оценочные суждения (а куда без
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Жандарм империи. Петербург Бенкендорфа»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПетербург - как витрина Империи: масштаб площадей и роскошь дворцов от Петра до Путина
Обзорная экскурсия по главным местам города в компании профессионального гида-краеведа
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 22 чел.
Магия вечернего Петербурга
Проехать по сумрачным улицам и увидеть другой Петербург на автобусной экскурсии
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
20 авг в 19:30
1790 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Имперский Петербург
Погрузитесь в историю Российской империи на индивидуальной экскурсии по Санкт-Петербургу. Откройте для себя величие города через его знаковые места
Начало: В районе Благовещенского моста
17 авг в 11:30
20 авг в 15:30
от 7920 ₽
8800 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 15 чел.
Жандарм империи, или Вдоль Мойки с Бенкендорфом
Прогулка по Санкт-Петербургу с историей о Бенкендорфе. Погрузитесь в атмосферу XIX века и узнайте о его личной и профессиональной жизни
Начало: У Мариинского дворца
Завтра в 08:00
17 авг в 13:00
от 3610 ₽
3800 ₽ за всё до 15 чел.
-10%
1710 ₽ за человека