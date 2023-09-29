Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге: Путешествие в эпоху Бенкендорфа

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Приглашаю вас на экскурсию, посвященную Александру Христофоровичу Бенкендорфу.

Создатель тайной полиции, ближайший друг и соратник Николая 1, Бенкендорф является одной из самых противоречивых фигур в нашей истории.

Поэтому дать ему оценку, спустя ровно два века с начала его бурной деятельности, — непреодолимый соблазн для современника.
Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
Жандарм империи, или вдоль Мойки с Бенкендорфом
Ближайшие даты:
12
окт
17
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22
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28
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даты

Что вас ожидает:

  • Мариинский дворец
  • Гранитная стелла с уровнем максимального подъема воды во время наводнения
  • Памятник Николаю 1
  • Дом, где находились дом искусств и любимый ресторан Онегина
  • Пушкинский музей
  • Михайловский (Инженерный) замок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Почти вся жизнь А. Х. Бенкендорфа прошла в Петербурге и, наверняка, маршрут нашей прогулки совпадает с маршрутами его частых деловых и романтических поездок.

На этой прогулке вы узнаете:

  • Был ли Бенкендорф кузеном Николая 1.
  • С какими обстоятельствами связан его карьерный взлет.
  • Кто был одним из основных конфидентов Пушкина.
  • Размер последней премии Бенкендорфа.

По запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионная программа
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иссакиевская площадь, 6
Завершение: Михайловский замок
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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П
29 сен 2023
Хочу от души поблагодарить Вас за добросовестно выполненную работу, за потраченное время, за приложенные старания и силы, а главное – за превосходный результат! Алексей настоящий профессионал, ещё раз спасибо

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