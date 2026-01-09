читать дальше уменьшить

них!), Алексей всегда делал ремарку, что это его личная точка зрения. Приятна была и забота о туристах: переходы короткие и не утомительные, основное время экскурсии мы провели, удобно расположишись на скамейках на Исаакиевской площади, во дворе квартиры-музея Пушкина, перед Михайловским замком. Экскурсия длилась не два часа, а 2 час. 40 мин., но было так интересно, что время пролетело не заметно. Экскурсия очень понравилась, в следующую поездку обязательно посетим другие экскурсии этого гида.