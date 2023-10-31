Создателя тайной полиции и близкого друга императора всегда считали одной из самых противоречивых фигур в истории России. Тем интереснее спустя два века поразмышлять о его бурной деятельности. И сделаем мы это на тех улицах Петербурга, которыми Бенкендорф спешил по своим рабочим, домашним и романтическим делам.

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Описание

Что вас ожидает

Маршруты Бенкендорфа

Мы прочувствуем атмосферу того времени через биографию нашего героя. Встретившись у Мариинского дворца, совершим символическую прогулку от последнего проекта Монферрана до первой задумки великого зодчего. Пройдём мимо любимого ресторана Евгения Онегина, заглянем во дворы капеллы и посидим у дома Александра Сергеевича Пушкина.

Жандарм, поэт и красавица

Помимо прочих исторических фактов, я расскажу, действительно ли Бенкендорф был кузеном Николая I, какие обстоятельства предшествовали карьерному взлёту шефа жандармов, кто был одним из основных конфидентов Пушкина и какая женщина связывала Наполеона, Александра I и Бенкендорфа.

Организационные детали