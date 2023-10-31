Пройти по городу маршрутами Бенкендорфа и узнать подробности его жизни
Создателя тайной полиции и близкого друга императора всегда считали одной из самых противоречивых фигур в истории России. Тем интереснее спустя два века поразмышлять о его бурной деятельности.
И сделаем мы это на тех улицах Петербурга, которыми Бенкендорф спешил по своим рабочим, домашним и романтическим делам.
И сделаем мы это на тех улицах Петербурга, которыми Бенкендорф спешил по своим рабочим, домашним и романтическим делам.
Ближайшие даты:
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
6
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Маршруты Бенкендорфа
Мы прочувствуем атмосферу того времени через биографию нашего героя. Встретившись у Мариинского дворца, совершим символическую прогулку от последнего проекта Монферрана до первой задумки великого зодчего. Пройдём мимо любимого ресторана Евгения Онегина, заглянем во дворы капеллы и посидим у дома Александра Сергеевича Пушкина.
Жандарм, поэт и красавица
Помимо прочих исторических фактов, я расскажу, действительно ли Бенкендорф был кузеном Николая I, какие обстоятельства предшествовали карьерному взлёту шефа жандармов, кто был одним из основных конфидентов Пушкина и какая женщина связывала Наполеона, Александра I и Бенкендорфа.
Организационные детали
- Во время экскурсии могут пригодиться зонтик и вода
- На двух точках маршрута будет возможность послушать мой рассказ сидя
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Мариинского дворца
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Живу в Петербурге с рождения. Давно увлекаюсь историей. Первое, возможно, причина, а второе, соответственно, следствие… Закончив в 2021 году школу гидов Льва Лурье, начал писать и проводить исторические экскурсии. В Петербурге всё к этому располагает, ведь на его улицах, площадях и набережных писалась не только история России, но и мировая история. Мне интересно показывать людям эти знаковые места, погружать в события, детально описывая то, что там происходило, и вместе размышлять над их причинами и последствиями.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Необычные
Летние
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
1 час
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
Набережная реки Фонтанки, 112
Сегодня
Завтра
2 ноя
3 ноя
от 6 700₽ за всё до 6 чел.
Входной билет
2 часа
Эрмитаж: билеты и аудиотур по парадным интерьерам дворца (маршрут №2)
Дворцовая площадь, 2
Завтра
2 ноя
3 ноя
4 ноя
1 290₽ за билет
Входной билет
3 часа
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
Дворцовая площадь
7 ноя
8 ноя
9 ноя
10 ноя
1 290₽ за билет