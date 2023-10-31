Жандарм империи, или Вдоль Мойки с Бенкендорфом

Пройти по городу маршрутами Бенкендорфа и узнать подробности его жизни

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Ответы на вопросы
Создателя тайной полиции и близкого друга императора всегда считали одной из самых противоречивых фигур в истории России. Тем интереснее спустя два века поразмышлять о его бурной деятельности.

И сделаем мы это на тех улицах Петербурга, которыми Бенкендорф спешил по своим рабочим, домашним и романтическим делам.
Жандарм империи, или Вдоль Мойки с Бенкендорфом
Жандарм империи, или Вдоль Мойки с Бенкендорфом
Жандарм империи, или Вдоль Мойки с Бенкендорфом
Жандарм империи, или Вдоль Мойки с Бенкендорфом
Жандарм империи, или Вдоль Мойки с Бенкендорфом
Жандарм империи, или Вдоль Мойки с Бенкендорфом
Жандарм империи, или Вдоль Мойки с Бенкендорфом
Жандарм империи, или Вдоль Мойки с Бенкендорфом
Жандарм империи, или Вдоль Мойки с Бенкендорфом
Жандарм империи, или Вдоль Мойки с Бенкендорфом
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Маршруты Бенкендорфа

Мы прочувствуем атмосферу того времени через биографию нашего героя. Встретившись у Мариинского дворца, совершим символическую прогулку от последнего проекта Монферрана до первой задумки великого зодчего. Пройдём мимо любимого ресторана Евгения Онегина, заглянем во дворы капеллы и посидим у дома Александра Сергеевича Пушкина.

Жандарм, поэт и красавица

Помимо прочих исторических фактов, я расскажу, действительно ли Бенкендорф был кузеном Николая I, какие обстоятельства предшествовали карьерному взлёту шефа жандармов, кто был одним из основных конфидентов Пушкина и какая женщина связывала Наполеона, Александра I и Бенкендорфа.

Организационные детали

  • Во время экскурсии могут пригодиться зонтик и вода
  • На двух точках маршрута будет возможность послушать мой рассказ сидя

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Мариинского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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