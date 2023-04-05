Зимняя прогулка по р. Оредеж

Зимняя мини-групповая экскурсия по реке Оредеж из Санкт-Петербурга

Описание
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Ответы на вопросы
Зимняя прогулка по р. Оредеж
Зимняя прогулка по р. Оредеж
Зимняя прогулка по р. Оредеж
Зимняя прогулка по р. Оредеж
Зимняя прогулка по р. Оредеж
Зимняя прогулка по р. Оредеж
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Река Оредеж.
Живописное место со скалистыми песчаными и лесными берегами, чистой прозрачной водой.
Течение позволяет любоваться видами вокруг.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обучение и инструктаж перед началом
  • Инвентарь (доска, весло, лиш, жилет, чехол для телефона, гермомешки)
  • Сопровождение / помощь на протяжении всего маршрута
  • Фото/видео
  • Пикник во время прогулки (чай и бутерброды)
Что не входит
  • Трансфер до места старта и обратно в город
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сиверской ГЭС (улица 123-й Дивизии, 8)
Завершение: Лялин луг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Организационные детали
  • Локация: от Сиверской ГЭС (улица 123-й Дивизии, 8) до Лялиного луга
  • Начало: 11:00 (быть на месте в 10:30)
  • Продолжительность: около 2х часов
  • Сложность: Легкая
  • Возраст: 18+
  • В стоимость прогулки входит:
  • Обучение и инструктаж перед началом
  • Инвентарь (доска, весло, лиш, жилет, чехол для телефона, гермомешки)
  • Сопровождение / помощь на протяжении всего маршрута
  • Фото/видео
  • Пикник во время прогулки (чай и бутерброды)
  • Не входит:
  • Трансфер до места старта
  • Что взять с собой?
  • Второй комплект одежды (на случай промокания)
  • Сапоги из ЭВА материала или другую не промокаемую обувь
  • Термос с горячим чаем на время пути
  • Если имеете сухой гидрокостюм, берите
  • Как добраться?
  • От Балтийского вокзала до станции Сиверская
  • (подходящая электричка на 8:45 прибывает в 9:58)
  • Далее пешком до Сиверской ГЭС, где мы и встречаемся.
  • !!!Маршрут не кольцевой и финиш будет в другом месте.
  • От туда можно доехать до электрички на Я. такси
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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