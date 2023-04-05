Зимняя мини-групповая экскурсия по реке Оредеж из Санкт-Петербурга
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Река Оредеж.
Живописное место со скалистыми песчаными и лесными берегами, чистой прозрачной водой.
Течение позволяет любоваться видами вокруг.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обучение и инструктаж перед началом
- Инвентарь (доска, весло, лиш, жилет, чехол для телефона, гермомешки)
- Сопровождение / помощь на протяжении всего маршрута
- Фото/видео
- Пикник во время прогулки (чай и бутерброды)
- Что не входит
- Трансфер до места старта и обратно в город
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сиверской ГЭС (улица 123-й Дивизии, 8)Завершение: Лялин луг
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Организационные детали
- Локация: от Сиверской ГЭС (улица 123-й Дивизии, 8) до Лялиного луга
- Начало: 11:00 (быть на месте в 10:30)
- Продолжительность: около 2х часов
- Сложность: Легкая
- Возраст: 18+
- В стоимость прогулки входит:
- Обучение и инструктаж перед началом
- Инвентарь (доска, весло, лиш, жилет, чехол для телефона, гермомешки)
- Сопровождение / помощь на протяжении всего маршрута
- Фото/видео
- Пикник во время прогулки (чай и бутерброды)
- Не входит:
- Трансфер до места старта
- Что взять с собой?
- Второй комплект одежды (на случай промокания)
- Сапоги из ЭВА материала или другую не промокаемую обувь
- Термос с горячим чаем на время пути
- Если имеете сухой гидрокостюм, берите
- Как добраться?
- От Балтийского вокзала до станции Сиверская
- (подходящая электричка на 8:45 прибывает в 9:58)
- Далее пешком до Сиверской ГЭС, где мы и встречаемся.
- !!!Маршрут не кольцевой и финиш будет в другом месте.
- От туда можно доехать до электрички на Я. такси
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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