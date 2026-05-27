Откройте для себя один из самых красивых участков реки Оредеж — на сапборде. Спокойное течение, прозрачная вода, сосновые леса и красные песчаные обрывы. А в середине маршрута мы сделаем остановку на уютной поляне для чаепития.
Описание экскурсии
- Прогулка по реке (~8 км).
- Спокойная вода — маршрут подходит и новичкам, и уверенно стоящим на сапе.
- Лёгкий пикник на берегу (чай, снеки и сезонные фрукты).
- Фото от инструктора по желанию.
Вы увидите:
- Руины Сиверской ГЭС.
- Высокие обрывы с выходами красных песчаников Девонского периода.
- Лялин луг.
- Руины Белогорской ГЭС и усадьбу Елисеева.
- Шиверы под мостами через реку.
- Выход красных песчаников в посёлке Белогорка.
Как всё пройдёт
- Вы самостоятельно доберётесь из Санкт-Петербурга до точки старта на электричке или автомобиле.
- Встречаемся за 20 минут до старта, чтобы переодеться (у нас есть мобильная раздевалка, вещи можно взять с собой или оставить в машине) и пройти инструктаж.
- Вы получите необходимое снаряжение: сапы, вёсла, спасжилеты, гидромешки и чехлы для телефонов.
- Инструктор сопровождает вас во время прогулки, помогает новичкам и следит за безопасностью.
- Важно: маршрут не кольцевой. От точки финиша до старта можно доехать на такси (~8 минут).
Организационные детали
- Как добраться: на электричке от Балтийского вокзала до станции «Сиверская» и от станции 15 минут пешком. Можно доехать на машине — координаты мы пришлём заранее.
- Сапы выдерживают до 140 кг — дети до 12–14 лет могут плыть с родителем (доплата — 1000 ₽).
- Дети от 12 лет могут управлять сапом самостоятельно (бронируется отдельное место).
Что взять с собой
- Удобную одежду по погоде (желательно спортивную и быстросохнущую).
- Запасной комплект сухой одежды.
- Обувь: коралловые тапочки, спортивная обувь (можно плыть босиком).
- Солнцезащитный крем и головной убор.
в субботу и воскресенье в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Сиверской ГЭС
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я сертифицированный инструктор-спасатель. Давно увлекаюсь разного рода водными путешествиями и гарантирую вам новые ощущения, доступные каждому в сапбординге. Моя миссия — найти интересных людей, с душой показать красоту родного края и
