Оредеж — одна из самых живописных рек Ленинградской области, и на прогулке у вас будет возможность оценить её красоту. Этот формат отдыха — на грани между активностью и медитацией. Прогулка подойдёт как новичкам, так и тем, кто уже стоял на сапе: маршрут спокойный и безопасный.
Описание экскурсии
Погружение в красоту природы: вы будете скользить по прозрачной воде реки Оредеж, окружённой красными песчаными обрывами и сосновыми борами. В солнечные дни вода играет бирюзовыми и изумрудными оттенками.
Спокойный темп и комфорт: маршрут несложный и подойдёт даже тем, кто впервые встаёт на сап. В программе — подробный инструктаж и полное сопровождение гида.
Организационные детали
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно
- Программа 4+. Несовершеннолетние допускаются только в сопровождении взрослых
- Опыт не требуется. Прогулка подойдёт даже новичкам — перед стартом проведём инструктаж и научим основам управления сапобордом. Все участники получают спасательные жилеты
- В случае дождя или сильного ветра переносим прогулку на другое время по договорённости
- С вами буду я или другой гид-инструктор из нашей команды
в субботу и воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ГЭС в посёлке Сиверский
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 102 туристов
Мы — команда сертифицированных SUP-инструкторов и влюблённых в Петербург людей, которые считают, что самый красивый вид на город открывается именно с воды. Наша миссия — показывать Петербург по-настоящему: без толп, без
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