Что вас ожидает

За 2 часа вы:

Подниметесь по великолепной лестнице в стиле барокко и узнаете, какой архитектор создал этот шедевр.

Увидите одну из крупнейших коллекций европейского искусства в мире, включающую шедевры да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Веласкеса и других мастеров.

Посетите Мемориальный зал Петра I. Полюбуетесь его убранством, раскроете его назначение и узнаете, какие сражения изображены на его стенах.

Побываете в Гербовом зале, где проводились официальные императорские приемы. Услышите, почему он называется именно так и сколько золота использовали при его создании.

Осмотрите военную галерею 1812 года, где представлены 332 портрета генералов, принимавших участие в разгроме Наполеона.

Оцените знаменитые часы «Павлин». Мы расскажем, что они символизируют и как они оказались в Российской империи.

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