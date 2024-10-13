Приглашаем совершить путешествие в мир истории и искусства! Вы услышите факты и легенды о зимней императорской резиденции, где сегодня расположен музей.
Пройдёте по парадным залам, увидите знаменитые часы «Павлин» и расшифруете шедевры великих художников: да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Рембрандта и многих других.
Пройдёте по парадным залам, увидите знаменитые часы «Павлин» и расшифруете шедевры великих художников: да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Рембрандта и многих других.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание билета
Что вас ожидает
За 2 часа вы:
Подниметесь по великолепной лестнице в стиле барокко и узнаете, какой архитектор создал этот шедевр.
Увидите одну из крупнейших коллекций европейского искусства в мире, включающую шедевры да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Веласкеса и других мастеров.
Посетите Мемориальный зал Петра I. Полюбуетесь его убранством, раскроете его назначение и узнаете, какие сражения изображены на его стенах.
Побываете в Гербовом зале, где проводились официальные императорские приемы. Услышите, почему он называется именно так и сколько золота использовали при его создании.
Осмотрите военную галерею 1812 года, где представлены 332 портрета генералов, принимавших участие в разгроме Наполеона.
Оцените знаменитые часы «Павлин». Мы расскажем, что они символизируют и как они оказались в Российской империи.
Организационные детали
- Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Вы покупаете их отдельно и самостоятельно (в том числе, для гида). Билеты можно приобрести на сайте Трипстер: купить билет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Зимний дворец
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я потомственный гид в Санкт-Петербурге. Вместе с дружной профессиональной командой провожу экскурсии по всем классическим маршрутам: Эрмитаж, Пушкин, Петергоф, Гатчина итд. Ждём вас!Задать вопрос
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