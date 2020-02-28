8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Хвостатые герои

Мы встретимся на Малой Садовой улице, где у «блокадного репродуктора» вы узнаете о военной истории Ленинграда и «Мяукающей дивизии». После чего вместе с Гулёной отыщем легендарных бронзовых кошек, приносящих удачу, и попробуем забросить к постаментам монетку — на счастье.

Сказочный кот

По Итальянской улице, мимо театра, филармонии и арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки», мы дойдем до площади Искусств. Где, как не рядом с памятником А. С. Пушкина, вспоминать учёного кота? Давайте прочтем наизусть фрагменты любимых сказок и даже разыграем по ролям один из отрывков! А после заглянем в небольшую церковь, где отпевали великого поэта, и осмотрим изящное убранство и картины, связанные с этим событием.

Путь к сердцу города

Лабиринты дворов Петербурга — визитная карточка города и излюбленное место хвостатых-полосатых. Они могут вывести куда угодно, даже к дворцовой площади! Проверим? Вместе с Гулёной вы пройдете через живописную четверку проходных дворов капеллы и, возможно, даже услышите репетицию академического хора. Здесь с малышами мы попробуем отличить музыкальные инструменты на слух, а с теми, кто постарше, прочитаем челобитный реп! А последняя кошачья история ждет нас у Эрмитажа — места, где у каждого мышелова есть паспорт!