8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии «Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а дни длинные и светлые. Май и сентябрь также подойдут для путешествия, но могут быть прохладнее и дождливее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может повлиять на комфорт передвижения.

Интерактивная экскурсия с Гулёной предлагает уникальную возможность познакомиться с историей блокадного Ленинграда и его хвостатыми героями. Прогулка начинается на Малой Садовой улице, где вы узнаете о «Мяукающей дивизии». Затем отправляйтесь

по Итальянской улице к площади Искусств, где вспоминаются сказки Пушкина. Лабиринты дворов приведут вас к Дворцовой площади и Эрмитажу, где каждый кот имеет паспорт. Программа идеально подходит для семей с детьми и включает в себя увлекательные задания и возможность услышать репетицию хора

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Хвостатые герои

Мы встретимся на Малой Садовой улице, где у «блокадного репродуктора» вы узнаете о военной истории Ленинграда и «Мяукающей дивизии». После чего вместе с Гулёной отыщем легендарных бронзовых кошек, приносящих удачу.

Сказочный кот

По Итальянской улице, мимо театра, филармонии и арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки», мы дойдем до площади Искусств. Где, как не рядом с памятником А. С. Пушкина, вспоминать учёного кота? Давайте прочтем наизусть фрагменты любимых сказок и даже разыграем по ролям один из отрывков!

Путь к сердцу города

Лабиринты дворов Петербурга — визитная карточка города и излюбленное место хвостатых-полосатых. Они могут вывести куда угодно, даже к Дворцовой площади! Проверим? Вместе с Гулёной вы пройдете через живописную четверку проходных дворов капеллы и, возможно, даже услышите репетицию академического хора. Здесь с малышами мы попробуем отличить музыкальные инструменты на слух! А последняя кошачья история ждет нас у Эрмитажа — места, где у каждого мышелова есть паспорт!

Организационные детали