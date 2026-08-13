8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Как сибирские коты спасли Ленинград? Какие секреты скрывают дворы Петербурга? Узнайте вместе с Гулёной на интерактивной прогулке для всей семьи
Интерактивная экскурсия с Гулёной предлагает уникальную возможность познакомиться с историей блокадного Ленинграда и его хвостатыми героями. Прогулка начинается на Малой Садовой улице, где вы узнаете о «Мяукающей дивизии». Затем отправляйтесь читать дальшеуменьшить
по Итальянской улице к площади Искусств, где вспоминаются сказки Пушкина. Лабиринты дворов приведут вас к Дворцовой площади и Эрмитажу, где каждый кот имеет паспорт.
Программа идеально подходит для семей с детьми и включает в себя увлекательные задания и возможность услышать репетицию хора
Лучшее время для экскурсии «Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а дни длинные и светлые. Май и сентябрь также подойдут для путешествия, но могут быть прохладнее и дождливее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может повлиять на комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Малая Садовая улица
Площадь Искусств
Дворцовая площадь
Эрмитаж
Описание экскурсии
Хвостатые герои
Мы встретимся на Малой Садовой улице, где у «блокадного репродуктора» вы узнаете о военной истории Ленинграда и «Мяукающей дивизии». После чего вместе с Гулёной отыщем легендарных бронзовых кошек, приносящих удачу.
Сказочный кот
По Итальянской улице, мимо театра, филармонии и арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки», мы дойдем до площади Искусств. Где, как не рядом с памятником А. С. Пушкина, вспоминать учёного кота? Давайте прочтем наизусть фрагменты любимых сказок и даже разыграем по ролям один из отрывков!
Путь к сердцу города
Лабиринты дворов Петербурга — визитная карточка города и излюбленное место хвостатых-полосатых. Они могут вывести куда угодно, даже к Дворцовой площади! Проверим? Вместе с Гулёной вы пройдете через живописную четверку проходных дворов капеллы и, возможно, даже услышите репетицию академического хора. Здесь с малышами мы попробуем отличить музыкальные инструменты на слух! А последняя кошачья история ждет нас у Эрмитажа — места, где у каждого мышелова есть паспорт!
Организационные детали
Экскурсия подходит для детей 4-8 лет
Формат прогулки — семейный, мы не проводим эту программу для больших групп и школьных классов
Экскурсию для вас проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды
Дополнительные расходы: пышки в легендарной пышечной на Большой Конюшенной (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Малой Садовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7528 туристов
Я Алёна — экскурсовод, организатор семейных путешествий и экскурсий. Руководитель проекта семейных экскурсий и прогулок в Санкт-Петербурге и не только. Наша команда имеет большой опыт работы с детьми и семьями читать дальшеуменьшить
в музейной среде, садах и парках Петербурга. С 2016 года мы специализируемся на экскурсиях для родителей с детьми от 4 лет. Я как мама 2 детей прекрасно понимаю, насколько сложно найти экскурсию, на которой будет нескучно детям и интересно взрослым. Наши гиды имеют педагогическое образование и профессиональные навыки экскурсовода. Это дает нам возможность доступно подавать информацию родителям и их детям. Мы влюблены в город и всегда эмоционально рассказываем об истории, заряжая вас своими чувствами.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 112 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Заказывали экскурсию для семьи с двумя детьми 12 и 7 лет. Основная цель была заинтересовать младшего, экскурсовод Мария с этой задачей справилась, кот Гулена очень в этом помог. Прогулка прошла в непринуждённой атмосфере, время и расстояние пролетели незаметно. Побочный эффект - теперь выискиваем котов и львов везде,где можно
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А
Анна
Очень понравилась экскурсия. Гид сразу расположила к себе ребёнка, уважительно с ним общалась, интересовалась его мнением. Прогулка была достаточно активная и насыщенная. Много информации, интересно было и взрослым
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Н
Наталья
Мы с сыном 5-и лет ходили с гидом Марией гулять по Петербургу с котом Гуленой. Эта была замечательная прогулка, Мария сразу же нашла общий язык с сыном и они пошли читать дальшеуменьшить
вдвоем держась за лапку кота Гулены). Не перегружая детей информацией, тонко чувствуя, что интересно ребенку, Мария провела нас по интересным улицам и дворикам Петербурга, ища львов и котиков) Прогулка длилась 1,5 часа, но мы совсем не устали, сыну так понравилось, что он стал спрашивать когда же мы снова пойдем гулять по городу с котом Гуленой) Даже для родителей было интересно, про некоторые места и дворики мы не знали, хотя коренные петербуржцы. С детьми прекрасно! Спасибо Вам за такую работу для детей!
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М
Мария
Классная экскурсия для детей, живо и не скучно, узнали много нового приятная экскурсовод)
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И
Ирина
15 июля были на экскурсии" Кот Гулена". Я,муж и дочка 9 лет. Гид Марина,настолько увлекательно рассказала историю,показала детали, на которые мы бы точно не обратили внимание. Историю гастронома" Елисеевский", фонтан- часы,маски" Маскороны",искали котиков,заходили в кафе где живут "бродячие собачки"🐶. Возле памятника А. С. Пушкину дочка прочитала стихотворение. Гид Марина,настолько увлекла дочку в это незабываемое путешествие. Нам всем очень понравилось. Однозначно рекомендуем! 5 из 5.
+1
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М
Мария
прошло уже несколько лет после нашей первой экскурсии по Питеру, но эту мы вспоминаем с тёплом и сравниваем со всеми остальными. отличный гид, супер программа, как для детей так и для их родителей 🌺
Алёна
Ответ организатора:
Мария, добрый день! Спасибо вам большое за добрые слова спустя 5 лет. Значит действительно наш Гулёна запал вам в душу. Передадим Светлане ваш отзыв! Ждём вас на других наших программах, в том числе в Казани и в Пятигорске.
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