8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Знакомьтесь — Гулёна! Котопутешествие по Петербургу

Прогуляться под руку с перчаточной куклой и узнать городские легенды

Светлана
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Светлана – ваш гид
Как сибирские коты помогли блокадному Ленинграду? Откуда в Зимнем Дворце казанские коты? Какие отношения у нашего Гулёны с Бродячей собакой? Интерактивная семейная прогулка познакомит вас с уютными двориками, главными достопримечательностями и знаменитыми представителями семейства кошачьих.
3700 ₽
3330 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — на Малой Садовой улице
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Знакомьтесь — Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Знакомьтесь — Гулёна! Котопутешествие по Петербургу

Что вас ожидает

Хвостатые герои
Мы встретимся на Малой Садовой улице, где у «блокадного репродуктора» вы узнаете о военной истории Ленинграда и «Мяукающей дивизии». После чего вместе с Гулёной отыщем легендарных бронзовых кошек, приносящих удачу, и попробуем забросить к постаментам монетку — на счастье.

Сказочный кот
По Итальянской улице, мимо театра, филармонии и арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки», мы дойдем до площади Искусств. Где, как не рядом с памятником А. С. Пушкина, вспоминать учёного кота? Давайте прочтем наизусть фрагменты любимых сказок и даже разыграем по ролям один из отрывков! А после заглянем в небольшую церковь, где отпевали великого поэта, и осмотрим изящное убранство и картины, связанные с этим событием.

Путь к сердцу города
Лабиринты дворов Петербурга — визитная карточка города и излюбленное место хвостатых-полосатых. Они могут вывести куда угодно, даже к дворцовой площади! Проверим? Вместе с Гулёной вы пройдете через живописную четверку проходных дворов капеллы и, возможно, даже услышите репетицию академического хора. Здесь с малышами мы попробуем отличить музыкальные инструменты на слух, а с теми, кто постарше, прочитаем челобитный реп! А последняя кошачья история ждет нас у Эрмитажа — места, где у каждого мышелова есть паспорт!

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для детей 4-8 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы: пышки в легендарной пышечной на Большой Конюшенной (по желанию)
Знакомьтесь — Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Знакомьтесь — Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Знакомьтесь — Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Знакомьтесь — Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Знакомьтесь — Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Знакомьтесь — Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Знакомьтесь — Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Знакомьтесь — Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Знакомьтесь — Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Знакомьтесь — Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Знакомьтесь — Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Знакомьтесь — Гулёна! Котопутешествие по Петербургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — на Малой Садовой улице.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Будем знакомы! Я Светлана — музейный педагог, экскурсовод, организатор семейных путешествий и экскурсий. Руководитель проекта семейных экскурсий и прогулок в Санкт-Петербурге. Имею большой опыт работы с детьми и семьями в музейной среде, садах и парках Петербурга. Более 4 лет специализируюсь на экскурсиях для родителей с детьми от 2 лет. Я сама мама и прекрасно понимаю, как сложно найти экскурсию, на которой будет интересно взрослым и нескучно детям. А сочетание профессиональных качеств педагога и экскурсовода дает мне возможность помочь родителям и их малышам получать эмоциональное и эстетическое удовольствие от встреч с историей и искусством Петербурга.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
Сегодня были на этой экскурсии с мужем и 5 детьми (возраст от 5 до 11). Замечательно! Даже наш младший (гипер) слушал, искал котов , львов, участвовал в общем. Все понятно и доступно для детей, в игровой форме. Однозначно рекомендую!
16 декабря 2019
Замечательно!
Анастасия
8 ноября 2019
Добрый день! Экскурсия с Гуленой нам понравилась, ранее я бывала в Питере, но не знала многих фактов которые были показаны и рассказаны на экскурсии, например о кошечках на Малой Садовой))) Дети были заинтересованы, задавали вопросы, немного было в этот день морозно, но Светлана нашла отличный выход из ситуации и мы сделали остановку на вкусный чай в интересном месте. Формат индивидуальной экскурсии позволяет корректировать ее в процессе и это замечательно. Спасибо большое Светлане и Гулёне.
3 ноября 2019
Отличная экскурсия для семей с детьми! И сыну 5 лет, и дочке друзей 5 лет очень-очень понравилось!!! Взрослым тоже будет интересно!
21 октября 2019
Большое спасибо Светлане за экскурсию! Время пролетело незаметно. Дети были в восторге, да и я узнала новую для себя информацию. Внук теперь снова хочет на такую же экскурсию))
6 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась нашим детям.
Светлана подобрала интересные задания, маршрут был удобным.
1 августа 2019
Не смотря на плохую погоду, экскурсия понравилась, дети не скучали.
31 июля 2019
Всем доброго дня!

Были в Питер с двумя детьми: 6 и 9 лет. Встал вопрос об интересной именно для детей экскурсии. Выбрали предложение от Светланы «Гулёна! Котопутешествие по Петербургу» и остались очень довольны. Это была не просто экскурсия, а настоящий квест, детям некогда было скучать, а когда мы все проголодались, то дружной компанией постели Плючешную на Конюшенной. Со Светланой было очень приятно, легко и интересно общаться, создалось впечатление, что мы просто давние знакомы. В следующий наш визит в Питер обязательно закажем у Светланы посещение Русского музея, адаптированное под детей.

С уважением,
Анастасия

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