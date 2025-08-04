Золотое кольцо Петербурга на теплоходе - из Карповки в акваторию Невы
Рассмотреть дворцы, мосты, набережные и скрытые виды города с воды
Неспешная прогулка по рекам Петербурга замкнёт кольцо вокруг Петроградской стороны. Вы увидите город по-новому: от камерных пейзажей Карповки до парадной панорамы Невы. Пройдёте по Малой Невке, Ждановке, Большой Невке и через центральную акваторию.
Описание водной прогулки
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Что вас ожидает
Вдоль зелёной Петроградки. Теплоход начнёт движение по реке Карповке — одной из самых уютных в Петербурге. Вы увидите Ботанический сад Петра I, Иоанновский монастырь и Дом Ленсовета.
Через Ждановку и Малую Невку — к центру. Мы пройдём вдоль элитных кварталов, Петровского стадиона и Лазаревского моста, выйдем в Малую Неву и центральную акваторию. Отсюда откроются панорамы Эрмитажа, Зимнего дворца Петра I, стрелки Васильевского острова и Петропавловской крепости.
Крейсер «Аврора» с нового ракурса. В Большой Невке теплоход пройдёт у борта легендарного судна. Отсюда вы оцените его масштаб и сможете сделать кадры, недоступные с берега.
Возвращение на Карповку. Минуем Домик Петра I, вновь увидим Ботанический сад. Вернёмся к месту отправления.
Организационные детали
Посадка начинается за 10–15 минут до отправления рейса
Для посадки на борт покажите QR-код (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его)
Из-за интенсивного трафика в высокий сезон возможна небольшая задержка отправления теплохода
Рекомендуем одеваться по погоде, так как сейчас действует запрет на выдачу пледов пассажирам
Как проходит прогулка
Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида — на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников). Обратите внимание: на закрытой палубе качество звука значительно выше
На теплоходе могут разместиться до 40 человек, но такая большая группа бывает редко, так как в разгар сезона мы отправляем дополнительные суда
Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе с открытой палубой и крытым панорамным салоном со стеклянными окнами и крышей
Стоимость водной прогулки
Тип билета
Стоимость
Стандартный
1400 ₽
Дети 4-12 лет
1250 ₽
Дети до 3 лет
10 ₽
Пенсионеры
1350 ₽
Школьники
1350 ₽
Студенты
1350 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На реке Карповке у метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Н
Наталия
4 авг 2025
Не работал аудиогид, весь маршрут плыли в тишине. Где плыли, что видели - ничего неизвестно. О том, что аудиогид может не работать, сотрудники фирмы не предупредили!
Афина
Ответ организатора:
Наталия, благодарим за уделённое время и оставленный отзыв. Нам искренне жаль, что прогулка проходила без сопровождения аудиогида. В день Вашего читать дальше
отправления связь полностью была заглушена. Так как аудиогид работает по GPS, произошёл сбой в его работе. Мы обязательно улучшим свою работу. Будем рады видеть Вас снова.
