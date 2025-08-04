Неспешная прогулка по рекам Петербурга замкнёт кольцо вокруг Петроградской стороны. Вы увидите город по-новому: от камерных пейзажей Карповки до парадной панорамы Невы. Пройдёте по Малой Невке, Ждановке, Большой Невке и через центральную акваторию.

Описание водной прогулки

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Что вас ожидает

Вдоль зелёной Петроградки. Теплоход начнёт движение по реке Карповке — одной из самых уютных в Петербурге. Вы увидите Ботанический сад Петра I, Иоанновский монастырь и Дом Ленсовета.

Через Ждановку и Малую Невку — к центру. Мы пройдём вдоль элитных кварталов, Петровского стадиона и Лазаревского моста, выйдем в Малую Неву и центральную акваторию. Отсюда откроются панорамы Эрмитажа, Зимнего дворца Петра I, стрелки Васильевского острова и Петропавловской крепости.

Крейсер «Аврора» с нового ракурса. В Большой Невке теплоход пройдёт у борта легендарного судна. Отсюда вы оцените его масштаб и сможете сделать кадры, недоступные с берега.

Возвращение на Карповку. Минуем Домик Петра I, вновь увидим Ботанический сад. Вернёмся к месту отправления.

Организационные детали

Посадка начинается за 10–15 минут до отправления рейса

Для посадки на борт покажите QR-код (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его)

Из-за интенсивного трафика в высокий сезон возможна небольшая задержка отправления теплохода

Рекомендуем одеваться по погоде, так как сейчас действует запрет на выдачу пледов пассажирам

Как проходит прогулка