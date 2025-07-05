Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Вы проедете по сияющим проспектам и набережным, увидите архитектурные символы города в яркой подсветке, а затем проплывете по волнам Невы на теплоходе, любуясь разводными мостами.
Описание экскурсии
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста, но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Что вас ожидает
Город Петра в свете вечерних огней
На автобусной прогулке по сверкающим проспектам, мостам, набережным и площадям вы заново откроете петербургские достопримечательности, красиво обрамленные подсветкой. В новом свете увидите Исаакиевский собор, Медного всадника, Университетскую набережную и площадь Искусств, ледокол Красин и Академию художеств. А истории Петербурга, которые будут сопровождать вас всю дорогу, помогут проникнуть в атмосферу величественного города.
К разводным мостам — на теплоходе
На Дворцовой набережной мы пересядем на теплоход, чтобы прогуляться по ленте Невы и увидеть с воды ночные панорамы Петербурга. Вы проплывете мимо Адмиралтейства и Эрмитажа, Петропавловской крепости и стрелки Васильевского острова, рассмотрите в ночи очертания Летнего сада, крейсера «Аврора», Смольного собора и других символов города. А самым романтичным и вдохновляющим моментом станет, разумеется, легендарный развод мостов — Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского. Приготовьтесь сделать фантастические фото на открытой палубе теплохода и узнать новые факты о Северной столице.
Встретить рассвет в сердце Петербурга
После речной прогулки мы заглянем в уютное кафе на улице Рубинштейна, где вы сможете выпить чашечку кофе или ароматного чая, а затем продолжим исследовать ночные улицы города. Перед вами предстанут здания синагоги и Мариинского театра, фасады района Коломна, Львиный и Почтамтский мосты. А на Малой Садовой вы увидите забавный памятник фотографу, который неслучайно стоит именно в этом месте, сможете сфотографироваться с ним на счастье или подержать за язык английского бульдога — чтобы привлечь удачу.
Организационные детали
- Водная часть экскурсии начнется около 1:00 и продлится около 1,5 часа. По Неве прогулка совершается на двухпалубном теплоходе класса «Москва». Нижняя палуба закрытая и отапливаемая, часть верхней палубы остеклена панорамными окнами, часть открыта. На теплоходе есть туалет, бар/ресторан отсутствуют. Стартуем от причала на Дворцовой набережной
- Возможна замена теплохода на класс «Фонтанка». В этом случае маршрут прогулки: Мойка — Нева — Фонтанка — Мойка. На этом маршруте вы также увидите основные достопримечательности Петербурга и полюбуетесь разведением 4 мостов (Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского). На теплоходе есть туалет, бар/ресторан отсутствуют
- Окончание экскурсии — около 3:00 часов утра у метро «Гостиный двор»
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 22:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|2500 ₽
|Студент/школьник (18+ лет)
|2300 ₽
|Школьник (7-17 лет)
|2100 ₽
|Льготные
|2300 ₽
|Иностранец
|2500 ₽
|Дети (2-6 лет)
|1500 ₽