Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Героем нашей прогулки станет ночной Петербург — загадочный и величественный. Вы проедете по сияющим проспектам и набережным, увидите архитектурные символы города в яркой подсветке, а затем проплывете по волнам Невы на теплоходе, любуясь разводными мостами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста, но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Что вас ожидает

Город Петра в свете вечерних огней

На автобусной прогулке по сверкающим проспектам, мостам, набережным и площадям вы заново откроете петербургские достопримечательности, красиво обрамленные подсветкой. В новом свете увидите Исаакиевский собор, Медного всадника, Университетскую набережную и площадь Искусств, ледокол Красин и Академию художеств. А истории Петербурга, которые будут сопровождать вас всю дорогу, помогут проникнуть в атмосферу величественного города.

К разводным мостам — на теплоходе

На Дворцовой набережной мы пересядем на теплоход, чтобы прогуляться по ленте Невы и увидеть с воды ночные панорамы Петербурга. Вы проплывете мимо Адмиралтейства и Эрмитажа, Петропавловской крепости и стрелки Васильевского острова, рассмотрите в ночи очертания Летнего сада, крейсера «Аврора», Смольного собора и других символов города. А самым романтичным и вдохновляющим моментом станет, разумеется, легендарный развод мостов — Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского. Приготовьтесь сделать фантастические фото на открытой палубе теплохода и узнать новые факты о Северной столице.

Встретить рассвет в сердце Петербурга

После речной прогулки мы заглянем в уютное кафе на улице Рубинштейна, где вы сможете выпить чашечку кофе или ароматного чая, а затем продолжим исследовать ночные улицы города. Перед вами предстанут здания синагоги и Мариинского театра, фасады района Коломна, Львиный и Почтамтский мосты. А на Малой Садовой вы увидите забавный памятник фотографу, который неслучайно стоит именно в этом месте, сможете сфотографироваться с ним на счастье или подержать за язык английского бульдога — чтобы привлечь удачу.

Организационные детали