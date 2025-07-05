Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

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Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе

Погрузиться в таинственную атмосферу города и понаблюдать за разводом мостов с открытой палубы
Героем нашей прогулки станет ночной Петербург — загадочный и величественный.

Вы проедете по сияющим проспектам и набережным, увидите архитектурные символы города в яркой подсветке, а затем проплывете по волнам Невы на теплоходе, любуясь разводными мостами.
4.4
106 отзывов
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе

Описание экскурсии

  • Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста, но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
  • Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Что вас ожидает

Город Петра в свете вечерних огней

На автобусной прогулке по сверкающим проспектам, мостам, набережным и площадям вы заново откроете петербургские достопримечательности, красиво обрамленные подсветкой. В новом свете увидите Исаакиевский собор, Медного всадника, Университетскую набережную и площадь Искусств, ледокол Красин и Академию художеств. А истории Петербурга, которые будут сопровождать вас всю дорогу, помогут проникнуть в атмосферу величественного города.

К разводным мостам — на теплоходе

На Дворцовой набережной мы пересядем на теплоход, чтобы прогуляться по ленте Невы и увидеть с воды ночные панорамы Петербурга. Вы проплывете мимо Адмиралтейства и Эрмитажа, Петропавловской крепости и стрелки Васильевского острова, рассмотрите в ночи очертания Летнего сада, крейсера «Аврора», Смольного собора и других символов города. А самым романтичным и вдохновляющим моментом станет, разумеется, легендарный развод мостов — Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского. Приготовьтесь сделать фантастические фото на открытой палубе теплохода и узнать новые факты о Северной столице.

Встретить рассвет в сердце Петербурга

После речной прогулки мы заглянем в уютное кафе на улице Рубинштейна, где вы сможете выпить чашечку кофе или ароматного чая, а затем продолжим исследовать ночные улицы города. Перед вами предстанут здания синагоги и Мариинского театра, фасады района Коломна, Львиный и Почтамтский мосты. А на Малой Садовой вы увидите забавный памятник фотографу, который неслучайно стоит именно в этом месте, сможете сфотографироваться с ним на счастье или подержать за язык английского бульдога — чтобы привлечь удачу.

Организационные детали

  • Водная часть экскурсии начнется около 1:00 и продлится около 1,5 часа. По Неве прогулка совершается на двухпалубном теплоходе класса «Москва». Нижняя палуба закрытая и отапливаемая, часть верхней палубы остеклена панорамными окнами, часть открыта. На теплоходе есть туалет, бар/ресторан отсутствуют. Стартуем от причала на Дворцовой набережной
  • Возможна замена теплохода на класс «Фонтанка». В этом случае маршрут прогулки: Мойка — Нева — Фонтанка — Мойка. На этом маршруте вы также увидите основные достопримечательности Петербурга и полюбуетесь разведением 4 мостов (Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского). На теплоходе есть туалет, бар/ресторан отсутствуют
  • Окончание экскурсии — около 3:00 часов утра у метро «Гостиный двор»
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге

в понедельник, среду, пятницу и субботу в 22:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый2500 ₽
Студент/школьник (18+ лет)2300 ₽
Школьник (7-17 лет)2100 ₽
Льготные2300 ₽
Иностранец2500 ₽
Дети (2-6 лет)1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 22:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 14951 туриста
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 106 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Юлия
3 июля ездили на обзорную экскурсию по Санкт Петербургу и на теплоходную прогулку. Наш гид Ирина, очень много рассказала. Слушать было комфортно, слышно было отлично. Рассказ структурирован, ни разу не
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перескакивала с темы на тему, очень последовательно и плавно переходила от одного здания к другому. Чётко было понятно, о чём гид говорит в конкретный момент. До теплохода проводила, после теплохода встретила. На теплоходной прогулке нашей группе не повезло, т. к. мосты в эту ночь не разводили, но это не зависит ни от гида, ни от компании, и впечатления нам это обстоятельство совершенно не испортило.

Спасибо огромное Ирине, очень добрый и внимательный человек и отличный, безупречно владеющий информацией и умением её подать, гид.
Очень рекомендую к посещению.

3 июля ездили на обзорную экскурсию по Санкт Петербургу и на теплоходную прогулку. Наш гид Ирина,
3 июля ездили на обзорную экскурсию по Санкт Петербургу и на теплоходную прогулку. Наш гид Ирина,
3 июля ездили на обзорную экскурсию по Санкт Петербургу и на теплоходную прогулку. Наш гид Ирина,
3 июля ездили на обзорную экскурсию по Санкт Петербургу и на теплоходную прогулку. Наш гид Ирина,
3 июля ездили на обзорную экскурсию по Санкт Петербургу и на теплоходную прогулку. Наш гид Ирина,
3 июля ездили на обзорную экскурсию по Санкт Петербургу и на теплоходную прогулку. Наш гид Ирина,
3 июля ездили на обзорную экскурсию по Санкт Петербургу и на теплоходную прогулку. Наш гид Ирина,
3 июля ездили на обзорную экскурсию по Санкт Петербургу и на теплоходную прогулку. Наш гид Ирина,+2
3 июля ездили на обзорную экскурсию по Санкт Петербургу и на теплоходную прогулку. Наш гид Ирина,
3 июля ездили на обзорную экскурсию по Санкт Петербургу и на теплоходную прогулку. Наш гид Ирина,
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Ермакова
Экскурсия очень понравилась! гид доступно, с огромной теплотой и любовью к городу рассказывала о посещаемых локациях. Та водная часть маршрута,что открыла Питер в сверкающих бликах темных вод Невы- очень комфортная.
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Теплоход двухпалубный,уютный,теплый. Можно любоваться и на открытой палубе особенно стойким к изменчивой погоде Питера. Развод мостов-это просто вал эмоций и восхищения человеческому гению инженерной мысли,да и просто это красиво и торжественно. Настоятельно рекомендую!

Экскурсия очень понравилась! гид доступно, с огромной теплотой и любовью к городу рассказывала о посещаемых локациях.
Экскурсия очень понравилась! гид доступно, с огромной теплотой и любовью к городу рассказывала о посещаемых локациях.
Экскурсия очень понравилась! гид доступно, с огромной теплотой и любовью к городу рассказывала о посещаемых локациях.
Экскурсия очень понравилась! гид доступно, с огромной теплотой и любовью к городу рассказывала о посещаемых локациях.
Экскурсия очень понравилась! гид доступно, с огромной теплотой и любовью к городу рассказывала о посещаемых локациях.
Экскурсия очень понравилась! гид доступно, с огромной теплотой и любовью к городу рассказывала о посещаемых локациях.
Экскурсия очень понравилась! гид доступно, с огромной теплотой и любовью к городу рассказывала о посещаемых локациях.
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Людмила
Вчера, 18.07.24, получилось посмотреть город ночной и развод мостов с прекрасным, эрудированным экскурсоводом Татьяной! Мы получили много информации о любимом городе, потрясающие виды, а посмотреть разведение мостов с воды была моя давнишняя мечта! Экскурсия прошла спокойно, без происшествий. Татьяна рассказала много интересных фактов о городе, показала много интересных мест! Спасибо огромное за организацию такой насыщенной экскурсии и за прекрасного экскурсовода!
Вчера, 18.07.24, получилось посмотреть город ночной и развод мостов с прекрасным, эрудированным экскурсоводом Татьяной! Мы получили
Вчера, 18.07.24, получилось посмотреть город ночной и развод мостов с прекрасным, эрудированным экскурсоводом Татьяной! Мы получили
Вчера, 18.07.24, получилось посмотреть город ночной и развод мостов с прекрасным, эрудированным экскурсоводом Татьяной! Мы получили
Вчера, 18.07.24, получилось посмотреть город ночной и развод мостов с прекрасным, эрудированным экскурсоводом Татьяной! Мы получили
Вчера, 18.07.24, получилось посмотреть город ночной и развод мостов с прекрасным, эрудированным экскурсоводом Татьяной! Мы получили
Вчера, 18.07.24, получилось посмотреть город ночной и развод мостов с прекрасным, эрудированным экскурсоводом Татьяной! Мы получили
Вчера, 18.07.24, получилось посмотреть город ночной и развод мостов с прекрасным, эрудированным экскурсоводом Татьяной! Мы получили
Вчера, 18.07.24, получилось посмотреть город ночной и развод мостов с прекрасным, эрудированным экскурсоводом Татьяной! Мы получили+1
Вчера, 18.07.24, получилось посмотреть город ночной и развод мостов с прекрасным, эрудированным экскурсоводом Татьяной! Мы получили
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Елена
Экскурсия очень понравилась, хоть я и не люблю массовые экскурсии на 45 человек. В автобусе не было не одного свободного места. Экскурсовод Алексей это Мега профессионал с тонким чувством юмора
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и знанием своего дела. Рекомендую брать длинный маршрут (до 5 утра). Предварительно выспавшись дома, тогда вы увидите Питер в ночной красе! В это время очень мало туристов и город почти пустой. Прекрасное время для экскурсии! Разведение мостов - это визитная карточка Питера, конечно этот процесс можно наблюдать по разному. Но с воды смотрится особенно чувственно.
Супер экскурсия! Есть желание вернутся еще раз!
Спасибо организаторам и экскурсоводу!

Кстати около место сбора есть магазин Перекресток. Там круглосуточный Макдональдс и туалет. Очень удобно, особенно в 5 утра, и позавтракать и дождаться открытия метро)

Экскурсия очень понравилась, хоть я и не люблю массовые экскурсии на 45 человек. В автобусе не
Экскурсия очень понравилась, хоть я и не люблю массовые экскурсии на 45 человек. В автобусе не
Экскурсия очень понравилась, хоть я и не люблю массовые экскурсии на 45 человек. В автобусе не
Экскурсия очень понравилась, хоть я и не люблю массовые экскурсии на 45 человек. В автобусе не
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А
Понравилось что экскурсия совмещает в себе автобусный маршрут и прогулку на теплоходе, очень хотелось взглянуть на развод мостов с воды, впечатлении масса. Кому тяжело не спать всю ночь будет тяжеловато,
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т. к. заканчивается около 5 утра, хотя периодические остановки и выход из автобуса у достопримечательностей не дают уснуть. На теплоходе атмосфера супер, особенно когда начинаются гонки от моста к мосту. Посмотрели 4 моста. На открытой палубе очень холодно, зато вид потрясающий. Ближе к утру есть остановка в кафе, возможность выпить кофе и перекусить. В общем впечатления позитивные.

Понравилось что экскурсия совмещает в себе автобусный маршрут и прогулку на теплоходе, очень хотелось взглянуть на
Понравилось что экскурсия совмещает в себе автобусный маршрут и прогулку на теплоходе, очень хотелось взглянуть на
Понравилось что экскурсия совмещает в себе автобусный маршрут и прогулку на теплоходе, очень хотелось взглянуть на
Понравилось что экскурсия совмещает в себе автобусный маршрут и прогулку на теплоходе, очень хотелось взглянуть на
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Н
Для этой экскурсии выбирала день с хорошей погодой, чтобы всё увидеть и чувствовать себя комфортно. Выбрала экскурсию до 5 утра, чтобы можно было попасть на утренний транспорт и добраться до
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дома, и не заказывать такси за огромные деньги в объезд разведенных мостов. Сначала мне показалось, что интересно не будет, у гида Ирины негромкий убаюкивающий голос. В первой части мы услышали то, что уже слышали от других экскурсоводов. Во второй части на теплоходе я тоже сначала была разочарована - Дворцовый мост был так далеко от нас, что я даже не могла разглядеть, где он находится. Троицкий был видно лучше, но тоже далеко, как и Литейный, но вот разведение четвёртого моста Большеохтинского мы увидели вблизи, как по мне, так он самый красивый, и створки две раскрываются, причём сразу после него мы делали разворот, поэтому удалось посмотреть на него вблизи со всех сторон, впечатляющее зрелище! В третьей части мы сели снова в наш теплый автобус, согрелись. Рассвет наступил довольно быстро, экскурсия была в ночь на 11 июля. Мы могли разглядеть все здания, про которые говорила Ирина, свой рассказ она напоняла стихами, было много остановок по 5 минут, чтобы выйти и посмотреть всё вблизи. Ночной и утренний Петербург выглядит очень романтично, это была вдохновляющая очаровательная поездка. Спасибо огромное организаторам и гиду Ирине!

Для этой экскурсии выбирала день с хорошей погодой, чтобы всё увидеть и чувствовать себя комфортно. Выбрала
Для этой экскурсии выбирала день с хорошей погодой, чтобы всё увидеть и чувствовать себя комфортно. Выбрала
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