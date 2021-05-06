Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Город 🏙️ Петра в свете вечерних огней

На автобусной прогулке по сверкающим проспектам, мостам, набережным и площадям вы заново откроете петербургские достопримечательности, красиво 🤩 обрамленные подсветкой. В новом свете увидите Исаакиевский собор, Медного всадника, Университетскую набережную и площадь Искусств, ледокол Красин и Академию художеств. А истории 📖 Петербурга, которые будут сопровождать вас всю дорогу, помогут проникнуть в атмосферу величественного города.

К разводным мостам — на теплоходе

На Дворцовой набережной мы пересядем на теплоход, чтобы прогуляться 👣 по ленте Невы и увидеть с воды ночные панорамы Петербурга. Вы проплывете мимо Адмиралтейства и Эрмитажа, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова, рассмотрите в ночи очертания Летнего сада, крейсера «Аврора», Смольного собора и других символов города. А самым романтичным и вдохновляющим моментом станет, разумеется, легендарный развод мостов — Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского. Приготовьтесь сделать фантастические фото на открытой палубе теплохода и узнать новые факты о Северной столице.

Встретить рассвет в сердце Петербурга

После речной прогулки мы заглянем в уютное кафе на улице Рубинштейна, где вы сможете выпить 🍹 чашечку кофе или ароматного чая, а затем продолжим исследовать ночные улицы города. Перед вами предстанут здания синагоги и Мариинского театра, фасады района Коломна, Львиный и Почтамтский мосты. А на Малой Садовой вы увидите забавный памятник фотографу, который неслучайно стоит именно в этом месте, сможете сфотографироваться с ним на счастье или подержать за язык английского бульдога — чтобы привлечь удачу.

Организационные детали