Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе

Погрузиться в таинственную атмосферу города и понаблюдать за разводом мостов с открытой палубы

4.2
16 отзывов
Роза
Роза – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Героем нашей прогулки станет ночной Петербург — загадочный и величественный.

Вы проедете по сияющим проспектам и набережным, увидите архитектурные символы города в яркой подсветке, а затем проплывете по волнам Невы на теплоходе, любуясь разводными мостами.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.

Билеты

1 300 ₽ за человека

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Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе

Что вас ожидает

Город 🏙️ Петра в свете вечерних огней
На автобусной прогулке по сверкающим проспектам, мостам, набережным и площадям вы заново откроете петербургские достопримечательности, красиво 🤩 обрамленные подсветкой. В новом свете увидите Исаакиевский собор, Медного всадника, Университетскую набережную и площадь Искусств, ледокол Красин и Академию художеств. А истории 📖 Петербурга, которые будут сопровождать вас всю дорогу, помогут проникнуть в атмосферу величественного города.

К разводным мостам — на теплоходе
На Дворцовой набережной мы пересядем на теплоход, чтобы прогуляться 👣 по ленте Невы и увидеть с воды ночные панорамы Петербурга. Вы проплывете мимо Адмиралтейства и Эрмитажа, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова, рассмотрите в ночи очертания Летнего сада, крейсера «Аврора», Смольного собора и других символов города. А самым романтичным и вдохновляющим моментом станет, разумеется, легендарный развод мостов — Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского. Приготовьтесь сделать фантастические фото на открытой палубе теплохода и узнать новые факты о Северной столице.

Встретить рассвет в сердце Петербурга
После речной прогулки мы заглянем в уютное кафе на улице Рубинштейна, где вы сможете выпить 🍹 чашечку кофе или ароматного чая, а затем продолжим исследовать ночные улицы города. Перед вами предстанут здания синагоги и Мариинского театра, фасады района Коломна, Львиный и Почтамтский мосты. А на Малой Садовой вы увидите забавный памятник фотографу, который неслучайно стоит именно в этом месте, сможете сфотографироваться с ним на счастье или подержать за язык английского бульдога — чтобы привлечь удачу.

Организационные детали

  • Водная часть экскурсии 🧭 начнется около 1:00 и продлится около 1, 5 часа. По Неве прогулка совершается на двухпалубном теплоходе класса «Москва». Нижняя палуба закрытая и отапливаемая, часть верхней палубы остеклена панорамными окнами, часть открыта. На теплоходе есть туалет, бар/ресторан отсутствуют. Стартуем от причала на Дворцовой набережной.
  • Возможна замена теплохода на класс «Фонтанка». В этом случае маршрут прогулки: Мойка — Нева — Фонтанка — Мойка. На этом маршруте вы также увидите основные достопримечательности Петербурга и полюбуетесь разведением 3 мостов (Дворцового, Троицкого и Литейного). На теплоходе есть туалет и пледы, бар/ресторан отсутствуют.
  • Окончание экскурсии 🧭 — около 5 часов утра у метро 🚇 «Площадь Восстания»
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Перед началом экскурсии 🧭 вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге
🚩 Начало и место завершения: в районе метро Гостиный двор
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Ночной Петербург: прогулка на автобусе и теплоходе
Когда: ежедневно в 23:00
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Роза
Роза
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлеченные своим делом, гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
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16 реальных отзывов от туристов

С
6 мая 2021
Было много бессмысленных остановок, и затем долгие сборы обратно в автобус. Была санитарная остановка через 30-35 минут, после начала экскурсии, которая тоже заняла время, в ожидании тех, кто пошел за сувенирами или в туалет «на всякий случай». Зачем ночью идти за сувенирами, если днем их можно купить на каждом шагу
Е
5 мая 2021
Была на экскурсии 4 мая 2021. переживала что замерзну на теплоходе, так как лил дождь. . но зря. там очень тепло внутри.
М
3 окт 2020
Экскурсия очень понравилась, маршрут хороший-на следующий день посетил места, которые видел из окна автобуса (это очень удобно, если не очень знаешь, что посетить), экскурсовод отличный-знает много, говорит и шутит тоже - много) Нужны сувениры? Будет место остановки! Хочешь кушать? Пойдёмте, присаживайтесь! (под утро остановка на кофе, но кому оно надо перед сном?! Особенно, когда есть шаверма/шаурма! Вот и стояли посреди ночного города и ели, красота)) Итог: рекомендую.
А
15 авг 2020
Большое спасибо гиду Татьяне! Очень интересно рассказывает, позитивная, душевная!
Тамара
30 июл 2020
В целом всё интересно. Но экскурсовод рассказывала не чётко. Как сонная.
А
30 июл 2020
В водной части Экскурсии не понятно, что говорила гид. То слышно, то не слышно. Если хочется совсем пристально наблюдать за мостами и их разведением- одеваемся теплее и на открытую часть теплохода.
л
28 июл 2020
Понравилась только теплоходная часть- там и гид интересно рассказывала.
Роза
Ответ гида:Добрый день, Лариса! Благодарим вас за оставленный отзыв. Это очень важно для нашей работы. Обязательно разберем отзыв с нашим экскурсоводом. И постараемся сделать экскурсию интереснее!
Д
27 июл 2020
Гид очень крутая, интересно рассказывает. На теплоходе понравилось, а после теплохода тоже советую не уходить. Автобусная после тоже интересная!
В
23 июл 2020
Интересно, о каких тайнах ночного Петербурга шла речь? Сбивчивый неструктурированный непонятный рассказ гида. На корабле гид вообще потерял ориентацию. Где право/лево, суета какая-то. Худшей экскурсии в жизни у меня не было
Роза
Ответ гида:Добрый день, Валерий! Благодарим вас за бронирование экскурсии и отзыв на работу гида. Мы ценим любое мнение и стараемся, анализируя ошибки, улучшить качество услуг. 1. Наша экскурсия называется «Ночной Петербург», ни о каких тайнах мы не рассказываем. 2. Экскурсия 22/07/20 прошла при достаточно большой группе. И мы опросили частично других участников экскурсии. Все остались довольны и гидом, и всей программой. Экскурсия закончилась аплодисментами, как на кораблике (там было около 100 человек), так и в автобусе. 3. Право/лево никто не путал. Гид лишь напомнила в начале экскурсии, что все сидят по разному на теплоходе — кто-то по движению, кто-то против движения. И это, видимо, вас окончательно запутало. 4. Надеемся, что вам понравится Санкт-Петербург в целом как исторический объект и вы еще не раз побываете на каких-нибудь экскурсиях! Путешествуйте с удовольствием!
Т
22 июл 2020
Очень скучно, монотонно, возили по кругу. Останавливались очень часто по 10 минут у объектов, не требующих особого внимания Например ледокол Красин - что я там увижу ночью? Зачем 10 минут тратить и в это время экскурсовод не выходит?
И
18 июл 2020
Все понравилось! Очень рекомендую гида Татьяну. Буду советовать друзьям!
Н
16 июл 2020
Прекрасная экскурсия, просто великолепно всё, особенно гид. Всё очень профессионально и интересно. Пять баллов! Спасибо большое!
Е
28 сен 2019
Я бы сделала ее раньше по времени. Всю автобусную часть до корабля. После реки, разведения мостов, тяжело воспринимается информация
Г
8 сен 2019
"Главное - вовремя остановиться" - мое конечное впечатление от 6-часовой ночной поездки. Экскурсия была великолепна первые 4 часа. Гид Георгий с воодушевлением рассказывал о любимом городе, гид на кораблике заворожила интересным повествованием и мягким приятным голосом. Виды ночного города потрясающи. Впечатления распирали. Вот здесь бы и остановиться. Но после того, как сошли с кораблика, оставшийся маршрут вызвал лёгкое удивление. В городе столько шикарных мест, к которым мы и не под’езжали, но последние два часа было уже откровенно скучновато, время позднее, информация не воспринималась, уже было трудно заинтересоваться тем, что нам предлагали посмотреть. С завистью думали о тех, кто сбежал сразу после кораблика. Возможно, такая экскурсия хороша летом, тогда и оправдана такая продолжительность, наверное, здорово встретить рассвет над Невой. Организаторам имеет смысл подкорректировать маршрут и продолжительность Экскурсии в зависимости от сезона.
А
25 авг 2019
Хорошая экскурсия, были интересные моменты, на теплоходе разводные мосты очень круты!!! Особенным для меня было попить кофеёк на Рубинштейна 13, в столовке артистов "Зазеркалья", где до того базировался Ленинградский Рок-клуб!!! От былого величия места уже не осталось ничего, но чувство того что я ТАМ побывал дорогого стоит!
Ещё 1 отзыв

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