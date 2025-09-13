Когда город засыпает, узкие каналы и старинные набережные Петербурга наполняются особенным очарованием.
Эта ночная экскурсия — возможность увидеть главные символы Северной столицы с уникального ракурса: вы пройдёте под разводящимися мостами на уютном однопалубном теплоходе и узнаете интересные факты о городе из аудиогида.
Эта ночная экскурсия — возможность увидеть главные символы Северной столицы с уникального ракурса: вы пройдёте под разводящимися мостами на уютном однопалубном теплоходе и узнаете интересные факты о городе из аудиогида.
Описание водной прогулки
- Маршрут может корректироваться в зависимости от погоды и уровня воды в реках и каналах, а также в случае перекрытия акваторий
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
Что вас ожидает
В нашем маршруте: Фонтанка — Нева — Дворцовый мост — Троицкий мост — Фонтанка
С борта теплохода вы увидите:
- Аничков дворец
- Летний сад
- Зимний Дворец (Эрмитаж)
- Стрелку Васильевского Острова
- Петропавловская крепость
- Мраморный дворец
- Летний сад
- Летний дворец Петра I
- Благовещенский мост
Как проходит прогулка
- На однопалубном теплоходе с открытой площадкой и крытой зоной с панорамными окнами и отоплением — на случай прохладной ночи
- Аудиогид расскажет о мостах и зданиях, мимо которых вы будете проплывать
- Билет не подразумевает фиксированного места, поэтому вы сможете свободно перемещаться по палубам в ходе прогулки
Организационные детали
- Оплату остатка стоимости нужно внести после бронирования — мы отправим вам ссылку. Билет придёт вам на почту после покупки. Печатать его не нужно, достаточно при посадке показать администратору с экрана телефона
- Свободная рассадка не ограничивает вас в перемещении по теплоходу в ходе всей прогулки, однако она не гарантирует посадку в желаемой части палубы
- Управлять теплоходом будет один из опытных капитанов нашей команды
ежедневно в 23:45
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2190 ₽
|Дети от 4 до 12 лет включительно
|1990 ₽
|Дети до 3 лет включительно
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 440 туристов
Мы — современный туристический сервис в Петербурге. Уже много лет наша команда дарит впечатления жителям и гостям города на Неве, показывая самые интересные места и рассказывая о Петербурге в формате познавательных экскурсий и прогулок. Ну что, погнали в трип?
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павлова
13 сен 2025
Маршрут оптимальный по длительности для нашей компании, место для просмотра Дворцового моста капитаном было занято идеальное, просто супер! Экскурсия была в виде звуковой дорожки из колонок, но достаточно интересно и не навязчиво. Из минусов только то, что нет бара и еды на борту. И пледов.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Водная прогулка
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: На пересечении улиц Большая Морская 7 и Невского п...
1 апр в 19:30
2 апр в 19:30
7000 ₽ за человека
Водная прогулка
Джаз над ночной Невой: на музыкальном теплоходе к разводным мостам
Начало: Набережная Макарова, д. 34
16 апр в 23:55
17 апр в 23:55
1350 ₽ за человека
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с катера, как разводят мосты
Начало: На набережной р. Фонтанки, 104
15 апр в 23:30
16 апр в 23:30
25 000 ₽ за всё до 10 чел.