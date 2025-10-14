Мечта нескольких поколений музейщиков осуществилась: после длительной реставрации открылись личные покои Екатерины II в Зубовском флигеле. Спешите видеть! Вы посетите залы флигеля, полюбуетесь роскошью и невероятным разнообразием отделки. Узнаете о хозяйке — Екатерине, перестройках эпохи Александра II, годах войны и многом другом.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Трассовая экскурсия
Поговорим о достопримечательностях, мимо которых будем проезжать. А также о поместье Саари Мойс, превратившееся в Царское село. Обсудим годы войны и то, как они отразились на судьбе города.
Прогулка по Екатерининскому парку и Собственному саду
Спроектированный как пристройка Большого дворца, флигель соединялся висячим садом с павильоном «Холодная баня». Мы вдоволь погуляем по парку и насладимся видами.
Личные покои Екатерины II
Главная цель нашего визита! Вы посетите покои, которые стали доступны после длительной реставрации. Вы увидите:
- Лионский зал с оригинальным паркетом, найденным после войны на заброшенном элеваторе
- Купольный зал с росписью, имитирующей тенистый парк
- Китайский зал, где выставляются китайские и японские шедевры из фондов музея
- Изящную Табакерку и Опочивальню Екатерины II, для которой воссоздали медальоны из белого и голубого бисквита
- Зеркальный кабинет с его зеркальной бесконечностью
- Рафаэлевскую комнату с книжными шкафами и росписями
Организационные детали
- Поездка проходит на Exeed LX или других комфортабельных автомобилях
- Дорога в Пушкин и обратно занимает около 2 часов
- Посещение Зубовского флигеля проходит в составе группы (до 10 чел.) со штатным экскурсоводом музея
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Билеты в Екатерининский парк (гиду): в зимний период (31.10–11.04) — вход бесплатный, в летний период — 400 ₽
- Зубовский флигель: взрослые — 1500 ₽, пенсионеры и дети старше 14 лет — 900 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽, дети до 7 — бесплатно
- По желанию время экскурсии может быть продлено: 1 час — 2500 ₽
Билеты в парк и флигель нужно приобрести онлайн заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По указанию путешественника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2440 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
14 окт 2025
Очень понравилась экскурсовод Любовь, рассказывала интересно, подробно. Флигель прекрасен, как и Царское село в целом.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Царское Село. Век Екатерины II
Познакомиться с интерьерами Екатерининского дворца и личными покоями царицы, открытыми в 2024 году
Начало: На площади Островского
Расписание: в понедельник, пятницу и воскресенье в 10:00
14 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
5300 ₽
5888 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Поиск клада в Царском Селе
Царское Село ждёт вас с увлекательными заданиями и историческими загадками. Присоединяйтесь к поиску клада и узнайте больше о жизни императоров
Начало: Лицейский садик
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
6250 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Другое Царское Село
Разглядеть за роскошью парадной резиденции приметы повседневной жизни царской семьи
Начало: На Невском проспекте
Завтра в 14:30
11 ноя в 10:30
19 530 ₽
21 700 ₽ за всё до 6 чел.