Мечта нескольких поколений музейщиков осуществилась: после длительной реставрации открылись личные покои Екатерины II в Зубовском флигеле. Спешите видеть! Вы посетите залы флигеля, полюбуетесь роскошью и невероятным разнообразием отделки. Узнаете о хозяйке — Екатерине, перестройках эпохи Александра II, годах войны и многом другом.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Трассовая экскурсия

Поговорим о достопримечательностях, мимо которых будем проезжать. А также о поместье Саари Мойс, превратившееся в Царское село. Обсудим годы войны и то, как они отразились на судьбе города.

Прогулка по Екатерининскому парку и Собственному саду

Спроектированный как пристройка Большого дворца, флигель соединялся висячим садом с павильоном «Холодная баня». Мы вдоволь погуляем по парку и насладимся видами.

Личные покои Екатерины II

Главная цель нашего визита! Вы посетите покои, которые стали доступны после длительной реставрации. Вы увидите:

Лионский зал с оригинальным паркетом, найденным после войны на заброшенном элеваторе

Купольный зал с росписью, имитирующей тенистый парк

Китайский зал, где выставляются китайские и японские шедевры из фондов музея

Изящную Табакерку и Опочивальню Екатерины II, для которой воссоздали медальоны из белого и голубого бисквита

Зеркальный кабинет с его зеркальной бесконечностью

Рафаэлевскую комнату с книжными шкафами и росписями

Организационные детали

Поездка проходит на Exeed LX или других комфортабельных автомобилях

Дорога в Пушкин и обратно занимает около 2 часов

Посещение Зубовского флигеля проходит в составе группы (до 10 чел.) со штатным экскурсоводом музея

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

Билеты в Екатерининский парк (гиду): в зимний период (31.10–11.04) — вход бесплатный, в летний период — 400 ₽

Зубовский флигель: взрослые — 1500 ₽, пенсионеры и дети старше 14 лет — 900 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽, дети до 7 — бесплатно

По желанию время экскурсии может быть продлено: 1 час — 2500 ₽

Билеты в парк и флигель нужно приобрести онлайн заранее.