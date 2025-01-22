Пригород Петербурга знаменит, в первую очередь, Екатерининским дворцом с Янтарной комнатой и шикарным Екатерининским парком. А также лицеем, где учился Пушкин. Мы осмотрим все уголки императорской резиденции и поговорим о каждом, кто оставил здесь свой след.
Описание экскурсии
По пути в Царское Село вы услышите историю встречающихся достопримечательностей и, конечно, самой резиденции.
В Царском Селе внимание сразу привлекут Египетские ворота, Александровский дворец, Лицейский сад с памятником Александру Сергеевичу Пушкину.
В Екатерининском дворце вас ждёт экскурсия по парадным интерьерам с посещением знаменитой Янтарной комнаты. Она длится 1 час.
В Екатерининском парке мы осмотрим как регулярную часть, так и пейзажную, в английском стиле. Увидим павильоны, которые напомнят о дочери Петра I — императрице Елизавете, о Екатерине II, Александре I и последующих императорах.
Поговорим о перипетиях судеб зодчих, которые создавали шедевры для Екатерининского парка — они явно отразились на облике их творений.
Осмотрим скульптуры парка и Грот, откуда открывается красивый вид на Большой пруд и концертный зал на острове в центре пруда.
Увидим Адмиралтейство, Турецкую баню, Чесменскую колонну и Мраморный мост. От него отправимся к гранитной террасе и Камероновой галерее. Так мы обойдём Екатерининский дворец и снова окажемся у Лицейского сада.
На выходе из парка не пропустим Царскосельский лицей. Поговорим об этом уникальном заведении и его воспитанниках, среди которых был великий русский поэт Александр Пушкин.
Организационные детали
- В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Outlander, Haval Dargo или Infinity QX50
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
О билетах
- Билет вы покупаете самостоятельно на сайте музея. Они поступают в онлайн-продажу за 7 суток до даты посещения
- Во дворец можно приобрести билет только с местным экскурсионным обслуживанием в составе группы. Стоимость с мая по октябрь: 1100 ₽ — взрослый, 600 ₽ — для пенсионеров. Дети до 16 лет могут оформить бесплатный билет. С ноября по апрель цены будут ниже.
- Выходной в Екатерининском дворце — вторник и последний понедельник каждого месяца
- Индивидуально посетить Екатерининский дворец тоже можно — подробности в переписке