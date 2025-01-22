В Царское Село лучше отправиться не с толпой туристов, а на индивидуальном авто — не спеша и с комфортом. Пригород Петербурга знаменит, в первую очередь, Екатерининским дворцом с Янтарной комнатой и шикарным Екатерининским парком. А также лицеем, где учился Пушкин. Мы осмотрим все уголки императорской резиденции и поговорим о каждом, кто оставил здесь свой след.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

По пути в Царское Село вы услышите историю встречающихся достопримечательностей и, конечно, самой резиденции.

В Царском Селе внимание сразу привлекут Египетские ворота, Александровский дворец, Лицейский сад с памятником Александру Сергеевичу Пушкину.

В Екатерининском дворце вас ждёт экскурсия по парадным интерьерам с посещением знаменитой Янтарной комнаты. Она длится 1 час.

В Екатерининском парке мы осмотрим как регулярную часть, так и пейзажную, в английском стиле. Увидим павильоны, которые напомнят о дочери Петра I — императрице Елизавете, о Екатерине II, Александре I и последующих императорах.

Поговорим о перипетиях судеб зодчих, которые создавали шедевры для Екатерининского парка — они явно отразились на облике их творений.

Осмотрим скульптуры парка и Грот, откуда открывается красивый вид на Большой пруд и концертный зал на острове в центре пруда.

Увидим Адмиралтейство, Турецкую баню, Чесменскую колонну и Мраморный мост. От него отправимся к гранитной террасе и Камероновой галерее. Так мы обойдём Екатерининский дворец и снова окажемся у Лицейского сада.

На выходе из парка не пропустим Царскосельский лицей. Поговорим об этом уникальном заведении и его воспитанниках, среди которых был великий русский поэт Александр Пушкин.

Организационные детали

В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Outlander, Haval Dargo или Infinity QX50

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

О билетах