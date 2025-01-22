Наедине с Царским Селом: из Петербурга на автомобиле

Осмотреть Екатерининский парк и дворец, поговорить о русских самодержцах и лицейской юности Пушкина
В Царское Село лучше отправиться не с толпой туристов, а на индивидуальном авто — не спеша и с комфортом.

Пригород Петербурга знаменит, в первую очередь, Екатерининским дворцом с Янтарной комнатой и шикарным Екатерининским парком. А также лицеем, где учился Пушкин. Мы осмотрим все уголки императорской резиденции и поговорим о каждом, кто оставил здесь свой след.
Наедине с Царским Селом: из Петербурга на автомобиле
Наедине с Царским Селом: из Петербурга на автомобиле
Наедине с Царским Селом: из Петербурга на автомобиле
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

По пути в Царское Село вы услышите историю встречающихся достопримечательностей и, конечно, самой резиденции.

В Царском Селе внимание сразу привлекут Египетские ворота, Александровский дворец, Лицейский сад с памятником Александру Сергеевичу Пушкину.

В Екатерининском дворце вас ждёт экскурсия по парадным интерьерам с посещением знаменитой Янтарной комнаты. Она длится 1 час.

В Екатерининском парке мы осмотрим как регулярную часть, так и пейзажную, в английском стиле. Увидим павильоны, которые напомнят о дочери Петра I — императрице Елизавете, о Екатерине II, Александре I и последующих императорах.

Поговорим о перипетиях судеб зодчих, которые создавали шедевры для Екатерининского парка — они явно отразились на облике их творений.

Осмотрим скульптуры парка и Грот, откуда открывается красивый вид на Большой пруд и концертный зал на острове в центре пруда.

Увидим Адмиралтейство, Турецкую баню, Чесменскую колонну и Мраморный мост. От него отправимся к гранитной террасе и Камероновой галерее. Так мы обойдём Екатерининский дворец и снова окажемся у Лицейского сада.

На выходе из парка не пропустим Царскосельский лицей. Поговорим об этом уникальном заведении и его воспитанниках, среди которых был великий русский поэт Александр Пушкин.

Организационные детали

  • В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Outlander, Haval Dargo или Infinity QX50
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

О билетах

  • Билет вы покупаете самостоятельно на сайте музея. Они поступают в онлайн-продажу за 7 суток до даты посещения
  • Во дворец можно приобрести билет только с местным экскурсионным обслуживанием в составе группы. Стоимость с мая по октябрь: 1100 ₽ — взрослый, 600 ₽ — для пенсионеров. Дети до 16 лет могут оформить бесплатный билет. С ноября по апрель цены будут ниже.
  • Выходной в Екатерининском дворце — вторник и последний понедельник каждого месяца
  • Индивидуально посетить Екатерининский дворец тоже можно — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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