Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия

Расшифровать язык символов и под любопытным углом взглянуть на шедевры мирового искусства

В залах Эрмитажа можно найти не только бесценные полотна и древние артефакты: за пару часов мы соберем целую коллекцию четвероногих, пернатых и прочих братьев наших меньших в скульптуре, картинах и интерьерах музея.

Орлы, грифоны, морские кони и даже лобстеры — вместе мы разгадаем звериные послания и подберем ключ к работам Да Винчи, Рубенса и других мастеров.
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Парадные залы: животные династии Романовых

Наше путешествие в животный мир искусства начнется в парадных залах Зимнего дворца. Мы рассмотрим стаю двуглавых орлов в Петровском зале, отыщем птицу в убранстве императорского трона, а в Павильонном зале увидим знаменитые часы «Павлин». Я расскажу, как и где жили домашние питомцы в царское время. Открою секрет, кто из императоров больше любил кошек, кто — собак, а у кого были даже рыбы и грызуны! И конечно, выясним, есть ли сейчас в музее настоящие животные и как с ними познакомиться.

Звериные послания в шедеврах Эрмитажа

Затем мы выберем одно из двух направлений — живопись или скульптуру — и отправимся искать реальных и мифических зверей в коллекции Эрмитажа. Рыбы и морские кони, грифоны и русалки, павианы и кошки, дельфины, горностай и даже лобстер — вы соберете целую коллекцию животных и расшифруете их символику.

🐦 Если мы сделаем акцент на картинах, вы по-новому взглянете на работы Леонардо да Винчи и малых голландцев. Обнаружите целый зверинец в залах итальянского искусства и на полотнах кисти Снейдерса, Рубенса, Поттера. Поймете, что обозначает птичка в руке Христа, и разберетесь, что хотел сказать при помощи жуков Ян Фабр.

🐈 Если вам захочется изучить скульптуры, мы заглянем в Рыцарский зал, а затем углубимся в Античность и Древний Египет. Вы научитесь читать иероглифы, узнаете, какие звери были священными для египтян и кого считали символом царской власти.

Кому подойдёт экскурсия

Я могу адаптировать маршрут и материал для участников любого возраста и уровня подготовки. Со взрослыми мы углубимся в символику, разберём библейские и античные сюжеты, с детьми поговорим об охоте и доспехах, о дельфинах и нимфах. По желанию экскурсию можно дополнить квест-заданиями для всех возрастных категорий.

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость экскурсии: необходимо заранее купить их на официальном сайте Эрмитажа для себя и гида
  • При бронировании экскурсии в будний день до 17:00 билет в музей для гида оплачивать не нужно (при этом экскурсия может состояться в любой день недели, начиная со следующего после дня бронирования)
  • В связи с ограничениями, участники старше 18 лет могут посетить музей только при наличии QR-кода или других документов, установленных правилами музея
  • Экскурсию при желании можно продлить: дополнительные 30 минут — 700 руб., 1 час — 1200 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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