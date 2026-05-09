Орлы, грифоны, морские кони и даже лобстеры — вместе мы разгадаем звериные послания и подберем ключ к работам Да Винчи, Рубенса и других мастеров.
Описание экскурсии
Парадные залы: животные династии Романовых
Наше путешествие в животный мир искусства начнется в парадных залах Зимнего дворца. Мы рассмотрим стаю двуглавых орлов в Петровском зале, отыщем птицу в убранстве императорского трона, а в Павильонном зале увидим знаменитые часы «Павлин». Я расскажу, как и где жили домашние питомцы в царское время. Открою секрет, кто из императоров больше любил кошек, кто — собак, а у кого были даже рыбы и грызуны! И конечно, выясним, есть ли сейчас в музее настоящие животные и как с ними познакомиться.
Звериные послания в шедеврах Эрмитажа
Затем мы выберем одно из двух направлений, живопись или скульптуру, и отправимся искать реальных и мифических зверей в коллекции Эрмитажа. Рыбы, грифоны, русалки, павианы, кошки, дельфины, горностаи, лобстеры — вы соберете коллекцию животных и расшифруете их символику.
🐦 Если мы сделаем акцент на картинах, вы по-новому взглянете на работы Леонардо да Винчи и малых голландцев. Обнаружите целый зверинец в залах итальянского искусства и на полотнах кисти Снейдерса, Рубенса, Поттера. Поймете, что обозначает птичка в руке Христа, и разберетесь, что хотел сказать при помощи жуков Ян Фабр.
🐈 Если вам захочется изучить скульптуры, мы заглянем в Рыцарский зал, а затем углубимся в Античность и Древний Египет. Вы научитесь читать иероглифы, узнаете, какие звери были священными для египтян и кого считали символом царской власти.
Кому подойдёт экскурсия
Я могу адаптировать маршрут и материал для участников любого возраста и уровня подготовки. Со взрослыми мы углубимся в символику, разберём библейские и античные сюжеты, с детьми поговорим об охоте и доспехах, о дельфинах и нимфах. По желанию экскурсию можно дополнить квест-заданиями для всех возрастных категорий!
Организационные детали
- Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость экскурсии: необходимо заранее купить их на официальном сайте Эрмитажа для себя и гида
- Экскурсию при желании можно продлить: дополнительные 30 минут — 1500 руб., 1 час — 2500 руб
- В связи с плотным расписанием, очень прошу не опаздывать на экскурсии. Возможность подвинуть экскурсию по времени бывает не всегда, а в праздничные дни её нет. Опоздание неизбежно приведет к сокращению времени экскурсии, пожалуйста, внимательно рассчитывайте время на дорогу
- Максимальное количество участников одной экскурсии 4 человека
- Экскурсия не рассчитана на большие группы и школьные классы