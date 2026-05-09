В залах Эрмитажа можно найти не только бесценные полотна и древние артефакты: за пару часов мы соберем целую коллекцию четвероногих, пернатых и прочих братьев наших меньших в скульптуре, картинах и интерьерах музея. Орлы, грифоны, морские кони и даже лобстеры — вместе мы разгадаем звериные послания и подберем ключ к работам Да Винчи, Рубенса и других мастеров.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Парадные залы: животные династии Романовых

Наше путешествие в животный мир искусства начнется в парадных залах Зимнего дворца. Мы рассмотрим стаю двуглавых орлов в Петровском зале, отыщем птицу в убранстве императорского трона, а в Павильонном зале увидим знаменитые часы «Павлин». Я расскажу, как и где жили домашние питомцы в царское время. Открою секрет, кто из императоров больше любил кошек, кто — собак, а у кого были даже рыбы и грызуны! И конечно, выясним, есть ли сейчас в музее настоящие животные и как с ними познакомиться.

Звериные послания в шедеврах Эрмитажа

Затем мы выберем одно из двух направлений, живопись или скульптуру, и отправимся искать реальных и мифических зверей в коллекции Эрмитажа. Рыбы, грифоны, русалки, павианы, кошки, дельфины, горностаи, лобстеры — вы соберете коллекцию животных и расшифруете их символику.

🐦 Если мы сделаем акцент на картинах, вы по-новому взглянете на работы Леонардо да Винчи и малых голландцев. Обнаружите целый зверинец в залах итальянского искусства и на полотнах кисти Снейдерса, Рубенса, Поттера. Поймете, что обозначает птичка в руке Христа, и разберетесь, что хотел сказать при помощи жуков Ян Фабр.

🐈 Если вам захочется изучить скульптуры, мы заглянем в Рыцарский зал, а затем углубимся в Античность и Древний Египет. Вы научитесь читать иероглифы, узнаете, какие звери были священными для египтян и кого считали символом царской власти.

Кому подойдёт экскурсия

Я могу адаптировать маршрут и материал для участников любого возраста и уровня подготовки. Со взрослыми мы углубимся в символику, разберём библейские и античные сюжеты, с детьми поговорим об охоте и доспехах, о дельфинах и нимфах. По желанию экскурсию можно дополнить квест-заданиями для всех возрастных категорий!

Организационные детали