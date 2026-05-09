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Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия

Расшифровать язык символов и под любопытным углом взглянуть на шедевры мирового искусства
В залах Эрмитажа можно найти не только бесценные полотна и древние артефакты: за пару часов мы соберем целую коллекцию четвероногих, пернатых и прочих братьев наших меньших в скульптуре, картинах и интерьерах музея.

Орлы, грифоны, морские кони и даже лобстеры — вместе мы разгадаем звериные послания и подберем ключ к работам Да Винчи, Рубенса и других мастеров.
4.9
75 отзывов
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия
Звери в Эрмитаже: авторская экскурсия

Описание экскурсии

Парадные залы: животные династии Романовых

Наше путешествие в животный мир искусства начнется в парадных залах Зимнего дворца. Мы рассмотрим стаю двуглавых орлов в Петровском зале, отыщем птицу в убранстве императорского трона, а в Павильонном зале увидим знаменитые часы «Павлин». Я расскажу, как и где жили домашние питомцы в царское время. Открою секрет, кто из императоров больше любил кошек, кто — собак, а у кого были даже рыбы и грызуны! И конечно, выясним, есть ли сейчас в музее настоящие животные и как с ними познакомиться.

Звериные послания в шедеврах Эрмитажа

Затем мы выберем одно из двух направлений, живопись или скульптуру, и отправимся искать реальных и мифических зверей в коллекции Эрмитажа. Рыбы, грифоны, русалки, павианы, кошки, дельфины, горностаи, лобстеры — вы соберете коллекцию животных и расшифруете их символику.

🐦 Если мы сделаем акцент на картинах, вы по-новому взглянете на работы Леонардо да Винчи и малых голландцев. Обнаружите целый зверинец в залах итальянского искусства и на полотнах кисти Снейдерса, Рубенса, Поттера. Поймете, что обозначает птичка в руке Христа, и разберетесь, что хотел сказать при помощи жуков Ян Фабр.

🐈 Если вам захочется изучить скульптуры, мы заглянем в Рыцарский зал, а затем углубимся в Античность и Древний Египет. Вы научитесь читать иероглифы, узнаете, какие звери были священными для египтян и кого считали символом царской власти.

Кому подойдёт экскурсия

Я могу адаптировать маршрут и материал для участников любого возраста и уровня подготовки. Со взрослыми мы углубимся в символику, разберём библейские и античные сюжеты, с детьми поговорим об охоте и доспехах, о дельфинах и нимфах. По желанию экскурсию можно дополнить квест-заданиями для всех возрастных категорий!

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость экскурсии: необходимо заранее купить их на официальном сайте Эрмитажа для себя и гида
  • Экскурсию при желании можно продлить: дополнительные 30 минут — 1500 руб., 1 час — 2500 руб
  • В связи с плотным расписанием, очень прошу не опаздывать на экскурсии. Возможность подвинуть экскурсию по времени бывает не всегда, а в праздничные дни её нет. Опоздание неизбежно приведет к сокращению времени экскурсии, пожалуйста, внимательно рассчитывайте время на дорогу
  • Максимальное количество участников одной экскурсии 4 человека
  • Экскурсия не рассчитана на большие группы и школьные классы

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2936 туристов
Я коренная петербурженка и профессиональный гид. Моя любовь к экскурсиям началась ещё в школе: гид в школьном музее, прогулы уроков в Эрмитаже:) В своей работе я опираюсь на индивидуальный подход к каждому запросу. Провожу как тематические экскурсии и исторические квесты, так и классические программы. А ещё умею работать с детьми и рада показать город самым маленьким гостям!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
73
4
1
3
1
2
1
Чукалина
Увлекательная, живая, легкая экскурсия, понятная ребёнку и не менее интересная для взрослых.
Увлекательная, живая, легкая экскурсия, понятная ребёнку и не менее интересная для взрослых.
Увлекательная, живая, легкая экскурсия, понятная ребёнку и не менее интересная для взрослых.
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Пахомова
Спасибо Дарье за увлекательную прогулку по Эрмитажу. Мой 6-летка был увлечен рассказом о зверях в Эрмитаже и почти 2 часа прошли незаметно. Дарья открытый и приятный в общении человек, умеет интересно и в доступной форме рассказать факты
Спасибо Дарье за увлекательную прогулку по Эрмитажу. Мой 6-летка был увлечен рассказом о зверях в Эрмитаже
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Е
Дарье спасибо! дорогого стоит - пробраться в Эрмитаж без очереди, ровно в 12 быть у нужного окошка, чтобы увидеть и услышать залп пушки Петровавловской крепости, насладиться красотой и величием самого дворца, познакомиться с произведениями великих мастеров в очень доступной, интересной и легкой форме!
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Л
Спасибо за прекрасную экскурсию! Отличная организация, продуманный маршрут и невероятно интересная подача материала заворожили ребенка на 2,5 часа! Самая лучшая рекомендация от дочки, когда Дарья с нами попрощалась: «Мама, следующий раз я хочу экскурсию про мифы, богов и богинь отдельно, хочу все подробнее узнать». Умение пробудить интерес в детях к новым знаниям дорогого стоит. Обязательно вернемся!
Спасибо за прекрасную экскурсию! Отличная организация, продуманный маршрут и невероятно интересная подача материала заворожили ребенка на
Спасибо за прекрасную экскурсию! Отличная организация, продуманный маршрут и невероятно интересная подача материала заворожили ребенка на
Спасибо за прекрасную экскурсию! Отличная организация, продуманный маршрут и невероятно интересная подача материала заворожили ребенка на
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Недорезова
Спасибо большое Дарье за такую увлекательную экскурсию Однозначно посещение достопримечательностей проходит интересно только в сопровождении профессионала Нам было важно, чтобы детям понравилась экскурсия, чтобы они были вовлечены в рассказ Дарье это удалось! Очень увлекательно рассказывает, удерживает внимание на протяжении всей встречи. 2 часа пролетели незаметно Спасибо большое!!!
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И
Спасибо Дарье за экскурсию. Детям очень понравилось, хотя они и немного устали. все было очень интересно. Хотелось бы рассмотреть побольше картин, но, конечно, время ограничено. Экскурсия очень интересная, и с удовольствием еще будем встречаться с Дарьей на других экскурсиях. Инга.
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