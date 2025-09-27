Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Двухдневный тур с посещением таких разных, но одинаково впечатляющих достопримечательностей Северо-Запада России. В первый день вы будете гулять по Выборгу.



Вы посетите прекрасно сохранившийся Выборгский замок, пейзажный парк Монрепо и прогуляетесь по улочкам Старого города.



Во второй день тура вы увидите самую популярную достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». Мраморный каньон, лесные водопады и знаменитые карельские пейзажи не оставят вас равнодушными.