Двухдневная автобусная экскурсия в Пушкинские Горы с посещением усадеб Михайловское, Петровское, Тригорское, Савкиной горы, Святогорского монастыря.
Описание тура
День 1 7.30 Отправление из Санкт-Петербурга (ул. Звенигородская, д. 5, ст. м. Звенигородская) Прибытие в Пушкинские горы Обед (по желанию за доп. плату) Оплачивается в день экскурсии, утром, перед отправлением автобуса. Меню стандартное комплексное (овощной салат, щи/борщ, курица с гарниром, хлеб, чай/морс). Если вы планируете заказать обед - добавьте в бронь доп. услугу "Буду обедать" за 1 рубль. Это вас ни к чему не обязывает, но поможет нам сориентироваться, сколько участников в группе планируют обедать. Экскурсия по Савкиной горке. Городище Савкино или Савкина горка, как его называли в послепушкинское время, возвышается на крутом берегу Сороти. Это одно из самых живописных мест Пушкинского Заповедника и одно из любимых мест самого Пушкина. На городище имеются следы жизни IX-XIII и конца XIV-XVI веков. Винтом идущая вдоль холма дорога, типичная для подобных укреплений, ведет на его вершину. Отсюда открывается превосходный вид на озеро Кучане и парк Петровского, усадьбу поэта и луга, причудливо изрезанные руслом Сороти. Савкино является одним из звеньев той системы укреплений в пограничной части России, к которой относился знаменитый Воронич, служивший опорным пунктом обороны от нашествия иноземных захватчиков. Еще в первых годах XX столетия на городище стояла очень старая деревянная часовня. Она сегодня восстановлена. Рядом с ней поклонный камень с крестом, древнеславянская надпись на котором гласит:"Лета 7021 постави крест Сава поп". 7021 год по современному летоисчислению 1513 год. Крест был поставлен на братской могиле русских воинов, павших здесь в боях с иноземцами-интервентами. По имени легендарного попа Саввы была названа и деревня Савкино. Экскурсия по Усадьбе Тригорское - «приют сияньем муз одетый» - дом Осиповых-Вульф, друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом в годы михайловской ссылки. Обитателям Тригорского посвящены бесценные пушкинские стихи, здесь живо ощущаются тригорские реалии романа "Евгений Онегин". Посещение экскурсионной пасеки "Мёд Пушкиногорья". Дегустация: чай со сбитнем, мед, медовуха, для желающих - самогон. Помимо меда в лавке можно приобрести сбитни, медовухи, медовое мыло, маски для волос, скрабы, настойкии и другие полезные препараты. Ужин (по желанию за доп. плату) Размещение на турбазе "Пушкиногорье" День 2 Завтрак Экскурсия по Усадьбе Михайловское – родовом имении поэта (осмотр Дома Музея А. С. Пушкина, домика няни Арины Родионовы, аллеи Керн, Пушкинской беседки). Михайловское - родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта. С околицы Михайловского открывается вид на озера Кучане (Петровское) и Маленец, пойму реки Сороть, «холм лесистый» и Савкину горку - классический русский пейзаж, нашедший отражение в поэзии А. С. Пушкина. Экскурсия по Усадьбе Петровское – родовом имении Ганнибалов. Парк усадьбы Петровское - устроенный как регулярный (французский) парк - разбит в конце XVIII века. Доминантой парковой композиции является господский дом, перед которым устроен партер. От дома к озеру Кучане ведет Главная липовая аллея, огибающая расположенный в центральной части парка дерновый круг и заканчивающаяся у озера беседкой-гротом. С беседки-грота открывается замечательный вид на озеро Кучане и находящееся вдали село Михайловское. Экскурсия в Свято-Успенский Святогорский монастырь. С XIX века Святогорский монастырь неразрывно связан с именем А. С. Пушкина. Родственники поэта по материнской линии Ганнибалы были жертвователями монастыря и получали право быть похороненными у алтаря Успенского собора, на территории монастыря находится могила и самого поэта. Обед Отправление в Санкт-Петербург 22.30 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург, ст. м. Московская, ст. м. Звенигородская Важная информация: Рекомендуем:
удобную обувь и одежду по погоде • возьмите что-то с собой на обед в первый день • всем экскурсантам необходимо иметь с собой паспорт (или временное удостоверение, в случае, если паспорт утерян или переоформляется) для заселения в гостиницу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на большом комфортабельном туристическом автобусе
- Профессиональное экскурсионное обслуживание: услуги гида-сопровождающего и гидов в музеях
- Все входные билеты по программе (Усадьбы - "Тригорское", "Михайловское", "Петровское", пожертование в Свято-Успенский Святогорский монастырь, посещение пасеки "Мёд Пушкиногорья")
- Проживание в гостинице в двухместных и одноместных номерах с удобствами категории «стандарт»
- Питание по программе: 2-й день - завтрак, обед
Что не входит в цену
- Организованный обед в кафе - 600 руб. Меню стандартное комплексное (салат, суп, горячее с гарниром, хлеб, чай/морс)
- Организованный ужин в кафе - 550 руб. Меню стандартное комплексное (салат, горячее с гарниром, хлеб, чай/морс)
Место начала и завершения?
СТ.М. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Важная информация
- Рекомендуем:
- Удобную обувь и одежду по погоде
- Возьмите что-то с собой на обед в первый день
- Всем экскурсантам необходимо иметь с собой паспорт (или временное удостоверение, в случае, если паспорт утерян или переоформляется) для заселения в гостиницу
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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