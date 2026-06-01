День 1 7.30 Отправление из Санкт-Петербурга (ул. Звенигородская, д. 5, ст. м. Звенигородская) Прибытие в Пушкинские горы Обед (по желанию за доп. плату) Оплачивается в день экскурсии, утром, перед отправлением автобуса. Меню стандартное комплексное (овощной салат, щи/борщ, курица с гарниром, хлеб, чай/морс). Если вы планируете заказать обед - добавьте в бронь доп. услугу "Буду обедать" за 1 рубль. Это вас ни к чему не обязывает, но поможет нам сориентироваться, сколько участников в группе планируют обедать. Экскурсия по Савкиной горке. Городище Савкино или Савкина горка, как его называли в послепушкинское время, возвышается на крутом берегу Сороти. Это одно из самых живописных мест Пушкинского Заповедника и одно из любимых мест самого Пушкина. На городище имеются следы жизни IX-XIII и конца XIV-XVI веков. Винтом идущая вдоль холма дорога, типичная для подобных укреплений, ведет на его вершину. Отсюда открывается превосходный вид на озеро Кучане и парк Петровского, усадьбу поэта и луга, причудливо изрезанные руслом Сороти. Савкино является одним из звеньев той системы укреплений в пограничной части России, к которой относился знаменитый Воронич, служивший опорным пунктом обороны от нашествия иноземных захватчиков. Еще в первых годах XX столетия на городище стояла очень старая деревянная часовня. Она сегодня восстановлена. Рядом с ней поклонный камень с крестом, древнеславянская надпись на котором гласит:"Лета 7021 постави крест Сава поп". 7021 год по современному летоисчислению 1513 год. Крест был поставлен на братской могиле русских воинов, павших здесь в боях с иноземцами-интервентами. По имени легендарного попа Саввы была названа и деревня Савкино. Экскурсия по Усадьбе Тригорское - «приют сияньем муз одетый» - дом Осиповых-Вульф, друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом в годы михайловской ссылки. Обитателям Тригорского посвящены бесценные пушкинские стихи, здесь живо ощущаются тригорские реалии романа "Евгений Онегин". Посещение экскурсионной пасеки "Мёд Пушкиногорья". Дегустация: чай со сбитнем, мед, медовуха, для желающих - самогон. Помимо меда в лавке можно приобрести сбитни, медовухи, медовое мыло, маски для волос, скрабы, настойкии и другие полезные препараты. Ужин (по желанию за доп. плату) Размещение на турбазе "Пушкиногорье" День 2 Завтрак Экскурсия по Усадьбе Михайловское – родовом имении поэта (осмотр Дома Музея А. С. Пушкина, домика няни Арины Родионовы, аллеи Керн, Пушкинской беседки). Михайловское - родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта. С околицы Михайловского открывается вид на озера Кучане (Петровское) и Маленец, пойму реки Сороть, «холм лесистый» и Савкину горку - классический русский пейзаж, нашедший отражение в поэзии А. С. Пушкина. Экскурсия по Усадьбе Петровское – родовом имении Ганнибалов. Парк усадьбы Петровское - устроенный как регулярный (французский) парк - разбит в конце XVIII века. Доминантой парковой композиции является господский дом, перед которым устроен партер. От дома к озеру Кучане ведет Главная липовая аллея, огибающая расположенный в центральной части парка дерновый круг и заканчивающаяся у озера беседкой-гротом. С беседки-грота открывается замечательный вид на озеро Кучане и находящееся вдали село Михайловское. Экскурсия в Свято-Успенский Святогорский монастырь. С XIX века Святогорский монастырь неразрывно связан с именем А. С. Пушкина. Родственники поэта по материнской линии Ганнибалы были жертвователями монастыря и получали право быть похороненными у алтаря Успенского собора, на территории монастыря находится могила и самого поэта. Обед Отправление в Санкт-Петербург 22.30 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург, ст. м. Московская, ст. м. Звенигородская Важная информация: Рекомендуем:

удобную обувь и одежду по погоде • возьмите что-то с собой на обед в первый день • всем экскурсантам необходимо иметь с собой паспорт (или временное удостоверение, в случае, если паспорт утерян или переоформляется) для заселения в гостиницу.