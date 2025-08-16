Мои заказы

Туры по паркам и усадьбам Санкт-Петербурга

Найдено 3 тура в категории «Парки и усадьбы» в Санкт-Петербурге, цены от 11 150 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
На автобусе
2 дня
97 отзывов
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп.,10;м. Московска...
16 авг в 06:30
20 авг в 06:30
11 150 ₽ за человека
Два дня в Пушкинских Горах
На автобусе
2 дня
Начало: СТ.М. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
16 авг в 07:30
20 авг в 07:30
14 690 ₽ за человека
Золотая осень в Пушкинских Горах
На автобусе
2 дня
Начало: СТ.М. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
6 сен в 07:30
13 сен в 07:30
14 690 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в августе 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Парки и усадьбы" можно забронировать 3 тура от 11 150 до 14 690. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
