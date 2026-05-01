Из Петербурга к месту силы саамов - мистической Воттовааре
Сейды, лабиринты и тайны священной горы, Тивдийские каменоломни, водопад Кивач и вулкан Гирвас
Этот уголок Карелии окутан легендами о шаманах, духах, аномалиях и пропитан особой энергетикой.
На скалистом плато царит мёртвая тишина, растут скрученные деревья и рассыпаны валуны, которым поклонялись саамские племена.
Мы проведём на читать дальшеуменьшить
Воттовааре целый день, поговорим о тайнах языческого капища и, конечно, зарядимся силой священного места. А также насладимся красотой северной природы.
Посетим деревню Белая Гора, в которой добывали розовый мрамор для отделки Исаакиевского и Казанского соборов, петербургских дворцов, московских станций метро и увидим визитные карточки региона — водопад Кивач и вулкан Гирвас.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять комплект тёплых вещей, купальные и гигиенические принадлежности (мыло, зубная щетка, паста, шампунь), средство от насекомых.
Дополнительный пакет питания лучше заказывать сразу при покупке тура.
Обязательно возьмите наличные деньги, паспорт и медицинский полис.
Программа тура по дням
1 день
Водопад Кивач, вулкан Гирвас
Ранним утром выезжаем в мир древних сил и природной красоты. По пути остановимся, чтобы позавтракать и пообедать. Первым в Карелии увидим водопад Кивач и полюбуемся контрастом стихий — бушующей на порогах рекой и умиротворяющим сосновым бором. В глубине хвойного леса отыщем потухший Гирвас — застывшие лавовые потоки, вулканические бомбы, заполненный водой кратер. Вечером прибудем в Гимолы, где останемся на 2 ночи.
2 день
Гора Воттоваара
Плотно завтракаем — впереди насыщенный день. На внедорожниках едем к подножию Воттоваары, дальше идём пешком. Это место окружено легендами о шаманах, духах и аномалиях. На вершине сохранились каменные лабиринты и сейды — святыни древних саамов. На базу вернёмся к ужину.
3 день
Деревня Белая Гора
Первую половину дня посвятим Белой Горе. Здесь добывали тивдийский мрамор, не уступающий рускеальскому. Мы осмотрим карьер и поднимемся на обрывистую скалу, откуда видны лес и Хижозеро. После обеда — обратная дорога в Санкт-Петербург.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
19 990 ₽
1-местное проживание
21 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака, 2 ужина
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Экскурсии по программе
Аренда внедорожников, экосбор для поездки на Воттоваару
Что не входит в цену
Проезд до/от места старта/финиша
2 обеда - 1400 ₽
Сухой паёк - 300 ₽
Входные билеты - Кивач 350 ₽, Гирвас 250 ₽
1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Улица Дыбенко», 7:30
Завершение: Станция метро «Улица Дыбенко», 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие туры на «Из Петербурга к месту силы саамов - мистической Воттовааре»