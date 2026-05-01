Мои заказы

Из Петербурга к месту силы саамов - мистической Воттовааре

Сейды, лабиринты и тайны священной горы, Тивдийские каменоломни, водопад Кивач и вулкан Гирвас
Этот уголок Карелии окутан легендами о шаманах, духах, аномалиях и пропитан особой энергетикой.

На скалистом плато царит мёртвая тишина, растут скрученные деревья и рассыпаны валуны, которым поклонялись саамские племена.

Мы проведём на
читать дальшеуменьшить

Воттовааре целый день, поговорим о тайнах языческого капища и, конечно, зарядимся силой священного места. А также насладимся красотой северной природы.

Посетим деревню Белая Гора, в которой добывали розовый мрамор для отделки Исаакиевского и Казанского соборов, петербургских дворцов, московских станций метро и увидим визитные карточки региона — водопад Кивач и вулкан Гирвас.

Из Петербурга к месту силы саамов - мистической Воттовааре
Из Петербурга к месту силы саамов - мистической Воттовааре
Из Петербурга к месту силы саамов - мистической Воттовааре

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять комплект тёплых вещей, купальные и гигиенические принадлежности (мыло, зубная щетка, паста, шампунь), средство от насекомых.

Дополнительный пакет питания лучше заказывать сразу при покупке тура.

Обязательно возьмите наличные деньги, паспорт и медицинский полис.

Программа тура по дням

1 день

Водопад Кивач, вулкан Гирвас

Ранним утром выезжаем в мир древних сил и природной красоты. По пути остановимся, чтобы позавтракать и пообедать. Первым в Карелии увидим водопад Кивач и полюбуемся контрастом стихий — бушующей на порогах рекой и умиротворяющим сосновым бором. В глубине хвойного леса отыщем потухший Гирвас — застывшие лавовые потоки, вулканические бомбы, заполненный водой кратер. Вечером прибудем в Гимолы, где останемся на 2 ночи.

Водопад Кивач, вулкан ГирвасВодопад Кивач, вулкан ГирвасВодопад Кивач, вулкан ГирвасВодопад Кивач, вулкан Гирвас
2 день

Гора Воттоваара

Плотно завтракаем — впереди насыщенный день. На внедорожниках едем к подножию Воттоваары, дальше идём пешком. Это место окружено легендами о шаманах, духах и аномалиях. На вершине сохранились каменные лабиринты и сейды — святыни древних саамов. На базу вернёмся к ужину.

Гора ВоттоваараГора ВоттоваараГора ВоттоваараГора Воттоваара
3 день

Деревня Белая Гора

Первую половину дня посвятим Белой Горе. Здесь добывали тивдийский мрамор, не уступающий рускеальскому. Мы осмотрим карьер и поднимемся на обрывистую скалу, откуда видны лес и Хижозеро. После обеда — обратная дорога в Санкт-Петербург.

Деревня Белая ГораДеревня Белая ГораДеревня Белая ГораДеревня Белая Гора

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении19 990 ₽
1-местное проживание21 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 2 ужина
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
  • Аренда внедорожников, экосбор для поездки на Воттоваару
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места старта/финиша
  • 2 обеда - 1400 ₽
  • Сухой паёк - 300 ₽
  • Входные билеты - Кивач 350 ₽, Гирвас 250 ₽
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Улица Дыбенко», 7:30
Завершение: Станция метро «Улица Дыбенко», 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры на «Из Петербурга к месту силы саамов - мистической Воттовааре»

Из Санкт-Петербурга в Карелию: «Рускеала», россыпь водопадов и наследие прошлого
На автобусе
2 дня
2 отзыва
Из Санкт-Петербурга в Карелию: «Рускеала», россыпь водопадов и наследие прошлого
Насладиться природой, рассмотреть старые здания и интерьеры, выпить чаю с калитками и добыть гранат
Начало: Санкт-Петербург. Парковка за Казанским собором, 7:...
30 мая в 08:00
1 июн в 08:00
17 500 ₽ за человека
На Кольский полуостров через Карелию: автобусный тур по знаковым локациям (из Санкт-Петербурга)
На автобусе
7 дней
2 отзыва
На Кольский полуостров через Карелию: автобусный тур по знаковым локациям (из Санкт-Петербурга)
Увидеть водопад Кивач, посетить Лапландский заповедник, Териберку и саамскую деревню
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 7:...
15 июн в 07:30
27 июл в 07:30
58 900 ₽ за человека
Новый взгляд на Петербург. Тур на 4 дня
На автобусе
4 дня
2 отзыва
Новый взгляд на Петербург. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 25 840 ₽ за человека
Петербург и карельские выходные
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Петербург и карельские выходные
Начало: Санкт-Петербург
15 окт в 10:00
22 окт в 10:00
от 27 700 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
19 990 ₽ за человека