Перезагрузка в Карелии: йога, прогулки на природе и главные места (из Санкт-Петербурга)
Ощутить гармонию с душой и телом, посетить парк «Рускеала» и подняться на гору Паасо
Сменим шум города на гул водопадов, небоскрёбы — на сосны-великаны, а повседневную рутину — на релакс и отдых на свежем воздухе.
Мы покажем вам достопримечательности Карелии: Долину водопадов, горный парк «Рускеала», читать дальшеуменьшить
Сортавалу и даже место съёмок фильма «А зори здесь тихие». В каждой локации будет свободное время — можно просто погулять или взять дополнительную экскурсию. А ещё вас ждут 2 занятия кундалини-йогой с инструктором и обед из блюд карельской кухни.
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: коврики для йоги (если есть) и наличные деньги (могут быть перебои со связью).
Программа тура по дням
1 день
Долина водопадов, карельская кухня, гора Паасо и вечерняя йога
В 8:00 отправимся из Санкт-Петербурга, по пути остановимся в Приозерске. Будет время на отдых, кофе и завтрак.
Долина водопадов. Вы полюбуетесь бурлящими каскадами, посетите зону, где живут лоси, северные олени и хаски, увидите традиционные карельские украшения и лабиринты саамов.
Обед в городе Лахденпохья. В кафе «Акуловка» насладитесь ухой лохикейто и калитками — пирожками с начинкой. После трапезы желающие осмотрят бывшую лютеранскую кирху.
Гора Паасо. Проедете через Сортавалу и прибудете в древнее городище. Подниметесь на вершину по экотропе и восхититесь видом на реку и селение Хелюля.
Йога. Вечером вас ждёт мастер-класс от инструктора. Затем — свободное время и ужин.
2 день
Йога, горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и Сортавала
Утром позанимаетесь йогой и позавтракаете.
Горный парк «Рускеала». Вы самостоятельно прогуляетесь, увидите мраморные скалы, уходящие в лазурные воды, пойдёте по лесным тропам и сделаете красивые снимки. Экскурсии можно купить на месте.
Водопады Ахвенкоски. Насладитесь прогулкой по экотропе и полюбуетесь местами съёмок фильма «А зори здесь тихие».
Сортавала. Свободное время в городе, чтобы купить сувениры и побывать на набережной залива Ляппярви.
В 17:00 поедем назад, в Санкт-Петербург вернёмся в 21:00.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
18 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Завтрак и обед
Трансферы по маршруту и экскурсия по дороге
2 мастер-класса по йоге
Что не входит в цену
Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
Проживание
Ужины - от 800 ₽
Аренда коврика для йоги - 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Просвещения», 8:00
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Просвещения», 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
Меня зовут Алиса, я сертифицированный экскурсовод по Петербургу. Душевно и с теплом рассказываю о любимом городе. С 2015 года проводила квесты по Петербургу для детей и подростков, а потом заинтересовалась читать дальшеуменьшить
историей вплотную. Учёбу в магистратуре совмещала с курсами экскурсоводов. Успешно сдала экзамен и получила удостоверение экскурсовода по Санкт-Петербургу. Люблю показывать город с разных сторон и находить интересные истории для своих гостей! На моих экскурсиях вас ждет сочетание исторической справки и удивительных историй из жизни города и его обитателей. Кроме того, я всегда подскажу, где можно выпить самый вкусный кофе и куда еще можно сходить в Петербурге! Буду счастлива видеть вас на своих экскурсиях не только в Северной столице, но и в Карелии!
