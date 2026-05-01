В 8:00 отправимся из Санкт-Петербурга, по пути остановимся в Приозерске. Будет время на отдых, кофе и завтрак.

Долина водопадов. Вы полюбуетесь бурлящими каскадами, посетите зону, где живут лоси, северные олени и хаски, увидите традиционные карельские украшения и лабиринты саамов.

Обед в городе Лахденпохья. В кафе «Акуловка» насладитесь ухой лохикейто и калитками — пирожками с начинкой. После трапезы желающие осмотрят бывшую лютеранскую кирху.

Гора Паасо. Проедете через Сортавалу и прибудете в древнее городище. Подниметесь на вершину по экотропе и восхититесь видом на реку и селение Хелюля.

Йога. Вечером вас ждёт мастер-класс от инструктора. Затем — свободное время и ужин.