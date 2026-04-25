Описание тура
Приглашаю вас в увлекательное путешествие по Карелии, где природа и древняя культура переплетаются с эзотерическими мистиками и тайнами
Этот тур подарит уникальную возможность погрузиться в загадочный мир древних символов, петроглифов и сакральных мест
Тур состоится если в группе будет минимум 3 человека
Программа тура по дням
Сказочная гора, водопад и вулкан
Выезд от метро Дыбенко в 7 утра, едем в направлении Петрозаводска, ориентировочное время в пути 5 часов
Обед в Петрозаводске, кухня на выбор
Далее наш путь пролегает по интереснейшим местам Карелии
Долина зайцев, более 500 наскальных рисунков зайцев, современного талантливого художника
Гора Сампо, Удивительное пространство созданное по Карельскому эпосу Калевала
Сам Руэл Толкин, автор Властелина колец, взял идею для книги из этого эпоса
Водопад Кивач-второй по величине равнинный водопад Европы
Мощный поток срывается вниз с гранитных скал в окружении соснового леса
Ода Водопад поэта Державина посвящена именно ему
Урочище Поор-Порог, всё что осталось от кратера Древнейшего вулкана, которому более 2-х млрд. лет, побывав в этом месте Вы возможно ощутите энергетику этого Древнего Гиганта
Палеовулкан Гирвас, застывшая лава вулкана у озера, возраст которого предположительно 2 млрд. лет
Прогуляемся по лаве и по желанию при хорошей погоде можно искупаться в реке
Размещение на турбазе, ужин
Мистическая гора Воттоваара
День второй
Выезд на внедорожнике до Мистической горы Воттоваара, путь займёт около часа
Гора хранит в себе множество тайн и загадок
Здесь находится огромное количество сейдов(большие валуны стоящие на маленьких камнях)
Каменная лестница, уходящая в небо, огромный каменный амфитеатр находящийся посередине болота, каменный бассейн с удивительно ровными и правильными стенами
Вся вершина горы покрыта сухими деревьями, изогнутыми в самые причудливые формы
Во всем пространстве царит загадочная тишина, поглощающая все звуки, не слышно даже пения птиц
На горе находимся ориентировочно 4 часа, гармонизируемся с энергетикой места, сейдов, прогуляемся до ванны в скале, к к амфитеатру, пройдём по лабиринту
Возвращение на турбазу, обед
Выезд до следующего месторасположения, дорога займёт ориентировочно 4,5 часа
По приезду заселение в дом, ужин готовим самостоятельно
Архитектурный ансамбль Кижи
Завтрак, выезд до пристани Оятевщины, оттуда на катере до острова Кижи в Онежском озере, на котором расположен архитектурный ансамбль Кижского погоста — памятник русского деревянного зодчества На территории острова Кижи находится более 80 шедевров народного деревянного зодчества Экспозиция под открытым небом состоит из самых разных архитектурных памятников: в комплекс музея входит всемирно известная церковь, построенная почти без гвоздей, один из самых красивых крестьянских домов Заонежья, часовня с расписным небом на потолке и другие интересные места Интереснейшее место где мы проведем примерно 5-6 часов, обед Далее выезд до посёлка Шальский, время в пути ориентировочно 4,5 часа расстояние приблизительно 370 км, по пути закупаемся продуктами, заселение в дом, приготовление ужина, ужин также как и завтрак можно заказать заранее или приготовить самостоятельно
Онежские петроглифы
Завтракаем и выезжаем на катере по реке до Онежского озера и Петроглифов, где мы погрузимся в прошлое и увидим несколько сотен древних наскальных рисунков на камнях вдоль озера, с нами будет проводник, который поведает нам легенду их появления, но возможно у Вас возникнет и своя версия
На озере находимся 4-5 часов, можно искупаться при хорошей погоде в удивительной бухте с песчаным пляжем, обедаем на пляже с Восхитительными видами, после выезд на катере в обратный путь, ужин, прогулка по вечернему пляжу и купание по желанию
Удивительная гора и древний храм
Выезд в сторону Санкт-Петербурга, по пути заезжаем на гору Андома, уникальное место, где можно наблюдать обнажение древних пород, с вершины потрясающий вид на Онежское озеро, красивые фото, единение с природой
Далее посетим руины старинной церкви Богоявления(1733 год)
Обед по пути
Приезжаем к метро Дыбенко в районе 19 часов
Возвращаемся наполненные новыми впечатлениями и ощущениями, отдохнувшие и счастливые
В странствии мы очищаемся, обновляемся, наполняемся новыми смыслами и идеями, смотрим и видим этот Мир иначе, без пелены на глазах - ярко, трезво, принимая
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на всем протяжении маршрута, ориентировочно 2000 км
- Трансфер на гору Воттоваара и обратно
- Оплата в национальный парк
- Катер на остров Кижи и обратно
- Входные билеты в Кижи
- Входные билеты на гору Сампо
- Входные билеты на палеовулкан Гирвас
- Катер до Онежских петроглифов и обратно
- Вход в национальный парк Онежские петроглифы
- Проживание на турбазе и в частых коттеджах
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, по возможности это кафе, если нет возможности, то готовим самостоятельно или покупаем заранее
- Сувениры и прочая продукция
- Баня при наличии
О чём нужно знать до поездки
Маршрут не сложный, один подъём на гору, высота 450 метров, в остальном передвигается на транспорте, длина маршрута ориентировочно 2000 км и пешие прогулки до 5 км
Пожелания к путешественнику
Список зависит от погодных условий, которая будет накануне выезда, если не будет дождей, то сапоги и дождевики не берём
Ветровка
Удобные брюки
Шорты (по погоде)
Футболки
Обувь закрытая и открытая (кроссовки, Сандали или что похожее и удобное)
Сапоги, желательно невысокие (по погоде)
Купальник, плавки (для тех кто хочет искупаться в Онежском озере или сходить в баню,температура воды ориентировочно 17-19)
Головной убор (для тех кто носит)
Защита от солнца (крем, спрей)
Необходимые медикаменты
Репеллент от комаров
Пауэр банк
Средства личной гигиены
Полотенце