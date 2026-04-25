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от 77 000 ₽ за человека

Описание тура

Приглашаю вас в увлекательное путешествие по Карелии, где природа и древняя культура переплетаются с эзотерическими мистиками и тайнами

Этот тур подарит уникальную возможность погрузиться в загадочный мир древних символов, петроглифов и сакральных мест

Тур состоится если в группе будет минимум 3 человека