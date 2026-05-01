В Мурманск и Териберку из Санкт-Петербурга: Карелия, Кольский полуостров и города по пути

Совершить треккинг по Хибинам, попробовать морские деликатесы и погрузиться в мир народов Севера
Это путешествие подарит самые сильные образы Севера — от петроглифов, высеченных тысячи лет назад, до суровых берегов Баренцева и Белого морей, где можно увидеть косаток и китов. Вы побываете в
Петрозаводске и Кировске, Беломорске и Кандалакше, Мурманске и Медвежьегорске. Погуляете по Хибинским горам, тундре и Лапландскому заповеднику. Подышите океаном и ветрами Териберки.

Заглянете в саамский чум, посмотрите на древний вулкан Гирвас и познакомитесь с традициями карельского гостеприимства в деревне Киндасово. Ощущение подлинности, масштаба и силы природы останутся с вами надолго.

Описание тура

Организационные детали

Информация о времени и месте посадки, номере автобуса и имени гида придёт в виде смс на контактный номер вечером до 20:00 накануне дня выезда.
При себе необходимо иметь паспорт. Форма одежды удобная, по сезону.
Есть возможность 1-местного размещения без доплаты в случае, если пара для проживания не будет найдена.
Туроператор не несёт ответственности за задержки, связанные с дорожной ситуацией, и оставляет за собой право изменить время и очерёдность посещения указанных объектов без изменения общего объёма оказываемых услуг.

Программа тура по дням

1 день

Интерактивная программа в деревне Киндасово, экскурсия по Петрозаводску, переезд в Сегежу

Встречаемся и выезжаем из Петербурга. По пути вы услышите рассказ об истории Северной столицы, увидите Казанский собор, Дворцовую площадь и Адмиралтейство.
В 10:00 остановимся в гостевом комплексе «Фермерская усадьба». Вы отдохнёте, согреетесь травяным чаем со свежей выпечкой или освежитесь домашним компотом.
В 12:30 прибудем в старинную карельскую деревню Киндасово. Здесь вы пообедаете и поучаствуете в интерактивной программе, которая знакомит с традициями местного гостеприимства.
В 15:30 начнём обзорную пешеходную экскурсию по Петрозаводску.
В 17:00 — переезд в Сегежу.
В 20:00 вы разместитесь в отеле. Затем — свободное время для отдыха или вечерней прогулки.

2 день

Петроглифы Залавруги, Беломорск и Белое море, переезд в Кировск

Едем в Беломорск.
В 11:00 — экскурсия к петроглифам Залавруги — уникальным наскальным изображениям возрастом около 6000 лет, созданным задолго до строительства египетских пирамид. При непогоде заменим визит на осмотр экспозиции «Бесовы следки» в крытом музее.
В 13:00 — обед.
В 14:00 — экскурсия по Беломорску с выездом на побережье Белого моря. Вы познакомитесь с природой региона, его флорой и фауной, а при удаче увидите белух.
В 15:30 отправляемся в Кировск: проедем 500 км с остановками для отдыха. По пути отметим пересечение Полярного круга.
В 21:00 — размещение в отеле в Кировске.

3 день

Треккинг в Хибинах, переезд в Мурманск

В 9:00 начнём треккинг по Хибинским горам — крупнейшему массиву Кольского полуострова с высшей точкой около 1200 м. Вы прогуляетесь по склонам, узнаете о добываемых минералах и полюбуетесь панорамными видами (проводится при благоприятной погоде, при необходимости скорректируем программу).
В 14:00 — обед.
В 15:00 отправимся в Мурманск. Проедем около 200 км, наслаждаясь видами заполярной природы.
В 18:00 — размещение в отеле и ужин в ресторане с деликатесами из Баренцева моря.

4 день

Треккинг в природном парке «Териберка»

Встанем пораньше и в 8:00 отправимся в природный парк «Териберка»: проведём день среди тундры, озёр, рек и скал.
В 10:00 отправимся в треккинг, побываем у Батарейского водопада и на пляже «Яйца драконов».
В 12:00 продолжим движение к мысу Долгий: пройдём через сопки и болотистые участки, где растут северные ягоды. При непогоде маршрут может быть сокращён.
В 15:00 — обед в Териберке.
В 16:00 желающие поучаствуют в китовом сафари с фотоохотой (оплачивается дополнительно, проводится при благоприятных условиях).
В 17:30 — свободное время для прогулки по побережью Северного Ледовитого океана. Летом можно искупаться.
После вернёмся в Мурманск.

5 день

Деревня саамов, экскурсия по Мурманску

В 9:00 едем в этническую деревню коренных народов Севера — саамов, чья культура распространена в России, Норвегии, Швеции и Финляндии.
В 10:00 вас встретят по местным традициям, проведут по территории, пригласят в чум и расскажут легенды. Также вы посмотрите на северных оленей, хаски и птиц.
В 13:00 — обед.
В 15:00 вернёмся в Мурманск и отправимся на обзорную экскурсию. Проедем по проспекту Ленина, увидим атомный ледокол «Ленин», озеро Семёновское, храм Спас-на-Водах, памятники зенитчикам, жителям военного Мурманска и монумент «Алёша».
В 17:00 — свободное время.

6 день

Лапландский заповедник, Кандалакша, переезд в Медвежьегорск

В 12:00 отправимся в Лапландский заповедник, один из крупнейших в европейской части России. Вы посетите Чунозерскую усадьбу, поучаствуете в чаепитии и пройдёте по экотропе с инспектором, наслаждаясь видами гор и моря.
В 14:00 едем в Кандалакшу, где осмотрим древние археологические объекты, включая каменный лабиринт возрастом около 2000 лет до н. э.
В 15:00 — обед.
В 16:00 осмотрим «каменную реку» — долину камней в центре города с висячим мостом.
В 16:30 начнём переезд в Медвежьегорск, по пути полюбуемся пейзажами Мурманской области и Карелии.
В 22:00 — размещение в отеле.

7 день

Экскурсия по Медвежьегорску, урочище Сандармох, Повенец, вулкан Гирвас, возвращение в Санкт-Петербург

В 8:00 начнём обзорную экскурсию по Медвежьегорску — городу с историей лагерного пункта Белбалтлага и сохранившимися оборонительными сооружениями времён Великой Отечественной войны, известному также как место съёмок фильма «Любовь и голуби».
В 10:30 посетим урочище Сандармох — мемориальное кладбище на месте расстрельного полигона периода Большого террора.
В 12:00 прибудем в Повенец, где увидим «Повенчанскую лестницу» — систему из шлюзов Беломорско-Балтийского канала, соединяющего Белое море с Онежским озером.
В 13:30 переедем к древнему вулкану Гирвас. Здесь вы увидите заполненный водой кратер и водопад Гирвас.
В 17:00 — обед.
В 18:00 отправимся обратно в Санкт-Петербург, прибудем около 23:00–00:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет (взрослый)58 900 ₽
Детский тариф (5-11 лет)57 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда, 1 ужин, чаепитие
  • Транспортное обслуживание
  • Работа гида
  • Экскурсии по программе
  • Посещение деревни Киндасово, Лапландского заповедника, саамской деревни
  • Экосборы
Что не входит в цену
  • Бронирование мест в автобусе - 500-1000 ₽/чел
  • Питание вне программы (пакет обедов - 4500 ₽/чел)
  • Китовое сафари
  • Стоимость тура при 1-местном проживании - 79 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор (парковка), 6:30
Завершение: Санкт-Петербург, Казанский собор (парковка), 23:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 3242 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.

