4 день

Треккинг в природном парке «Териберка»

Встанем пораньше и в 8:00 отправимся в природный парк «Териберка»: проведём день среди тундры, озёр, рек и скал.

В 10:00 отправимся в треккинг, побываем у Батарейского водопада и на пляже «Яйца драконов».

В 12:00 продолжим движение к мысу Долгий: пройдём через сопки и болотистые участки, где растут северные ягоды. При непогоде маршрут может быть сокращён.

В 15:00 — обед в Териберке.

В 16:00 желающие поучаствуют в китовом сафари с фотоохотой (оплачивается дополнительно, проводится при благоприятных условиях).

В 17:30 — свободное время для прогулки по побережью Северного Ледовитого океана. Летом можно искупаться.

После вернёмся в Мурманск.