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Псковская земля и Беларусь открылись с удивительной стороны: озёра, парки, вся эта красота вокруг! Формат путешествия удобный, места интересные, всё продумано, дома комфортные и расположены в красивых уголках, вокруг грибы, ягоды и яблоки прямо с деревьев! Купались везде, где только можно – озёра шикарные, был даже водопад на реке, купель на святом источнике тоже впечатлила. А главное люди – и команда, которая всё организовывала (им отдельное спасибо!), и туристы, и экскурсоводы, и все, с кем получилось общаться. Огромная благодарность им всем! Если кто-то ещё думает ехать или нет, то советую – не сомневайтесь, однозначно стоит! Какая бы ни была подготовка к велопрогулкам, удовольствие гарантировано и воспоминаний останется куча.