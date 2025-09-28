Что взять с собой? Российский паспорт и медицинскую страховку. Для данного путешествия настоятельно рекомендуется оформить спортивную медицинскую страховку на время маршрута. Велосипед и ремнабор к нему. Велосипедный шлем. Одежду для поездок на велосипеде и прогулок в любую погоду. Тёплую одежду для отдыха. Собственную аптечку (индивидуальные лекарства), солнцезащитный крем. Деньги на карманные расходы, питание и сувениры. Цены в Беларуси ниже российских Карты «Мир» российских банков принимают повсеместно. Снять с них местную валюту (белорусские рубли) также можно в любом банкомате.
Программа тура по дням
1 день
Псков, Себеж
Ранним утром едем в Псков. По прибытии — обзорная велопрогулка по центру, обед. Следующий пункт — Себеж. На экскурсии увидим памятник Зиновию Гердту, Замковую гору, колокольню, святой источник, пройдём по красивой набережной.
2 день
Себежский нацпарк
Весь день посвятим Себежскому национальному парку. Начнём с пешей экскурсии по экотропе вдоль озовой гряды. Узнаем много удивительных и полезных фактов о флоре и фауне. Далее на велосипедах по лесным дорогам доберёмся до затерянных в недрах заповедника радоновых озёр с чистейшей водой красивого зелёного цвета. Всего преодолеем 50 км.
Движемся дальше, в Беларусь. Остановимся в усадьбе Шадурских, осмотрим костёл Рождества Пресвятой Девы и памятник Яну Сыроделу в Верхнедвинске, костёл и набережную в Миорах. В Идолте сядем на велосипеды и через водопад на реке Вята доедем до Иказны (40-50 км). По пути увидим целую россыпь достопримечательностей и полюбуемся сельскими пейзажами. Потом на микроавтобусе доберёмся в Браслав.
4 день
Браславские озёра
Впереди — велоэкскурсия по нацпарку «Браславские озёра». Посетим основные достопримечательности: городище возле деревни Масковичи, костёл Провидения в Слободке, озовую гряду, озеро Чёртова яма, гору-маяк, родник в Окменице. Вечером увидим Замковую гору и достопримечательности Браслава. За день преодолеем не менее 60 км.
5 день
Усадьба Плятеров, Опса, Видзы, «Нарочь»
Держим путь к Голубым озёрам в нацпарке «Нарочь». Тут мы пройдёмся или проедемся по живописной экотропе вокруг водоёмов и совершим круговой маршрут с крутыми горками, бродом и воздушной переправой через реку Страча. Также увидим усадьбу Плятеров, костёлы в Опсе и Видзах. Дневной накат — 25-30 км.
6 день
Нарочь
Нарочь — это курортное местечко на одноимённом озере с красивым сосновым бором и множеством домов отдыха. Мы проедем по кольцевому маршруту и посетим дендрологический сад им. Гомзы и Аптекарский сад (не менее 60 км за день).
7 день
Возвращение домой
Возвращаемся в Санкт-Петербург. По пути разомнёмся и пообедаем в Острове.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
58 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Завтраки, 3 перекуса
Все трансферы по маршруту, плата за горючее и парковки
Услуги турлидера
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Проезд до/от места старта/финиша
Проживание
4 обеда, ужины
Прокат велосипеда (при необходимости, организатор не предоставляет велосипеды в аренду)
Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 6:00
Завершение: Санкт-Петербург, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 71 туриста
Профессиональный турист, основатель и руководитель клуба. Автор, организатор и руководитель пеших и водных походов по Норвегии, Исландии, Франции, Италии, Новой Зеландии. Мой туристический опыт свыше 30 лет. Собрал команду любознательных, активных и неравнодушных людей. Вместе мы расширяем географию и виды активного отдыха. Сейчас в нашем арсенале и треккинговые туры, и яхтенные, и познавательно-экскурсионные, а чаще всего — их комбинация.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
Очень понравилась идея такого велотура с поддержкой на машине, организация на высоте, куча классных людей и природа просто невероятная ну и погода тоже улыбнулась – отпуск получился на все сто!!! читать дальшеуменьшить
Псковская земля и Беларусь открылись с удивительной стороны: озёра, парки, вся эта красота вокруг! Формат путешествия удобный, места интересные, всё продумано, дома комфортные и расположены в красивых уголках, вокруг грибы, ягоды и яблоки прямо с деревьев! Купались везде, где только можно – озёра шикарные, был даже водопад на реке, купель на святом источнике тоже впечатлила. А главное люди – и команда, которая всё организовывала (им отдельное спасибо!), и туристы, и экскурсоводы, и все, с кем получилось общаться. Огромная благодарность им всем! Если кто-то ещё думает ехать или нет, то советую – не сомневайтесь, однозначно стоит! Какая бы ни была подготовка к велопрогулкам, удовольствие гарантировано и воспоминаний останется куча.
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