Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, посетить парки, дворцы и форты, попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 9:15, памятник Петру I
7 мар в 09:15
1 мая в 09:15
25 600 ₽ за человека
Символы империи: Петропавловская крепость, Царское Село, Эрмитаж, Кронштадт
Увидеть парадный Петербург и форты, побывать в Янтарной комнате, насладиться шедеврами искусства
Начало: Гостиница «Октябрьская» (пл. Восстания, Лиговский ...
20 фев в 12:00
27 фев в 12:00
17 990 ₽ за человека
Обратно в Древнюю Русь: индивидуальный автотур в Великий Новгород
С комфортом увидеть значимые места, побывать в древнейшем кремле России и резиденции князей
Начало: Санкт-Петербург, ваш отель в центральном или южном...
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
34 830 ₽
38 700 ₽ за всё до 4 чел.
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей в Выборг (мини-группой на выходные)
Прикоснуться к средневековой истории Зеленогорска и попробовать старинные сорта пива
Начало: Московский вокзал в Санкт-Петербурге, 8:00
7 мар в 08:00
21 мар в 08:00
18 500 ₽ за человека
Таинства и вкусы Выборга с посещением «Монрепо» и Кронштадта
Посетить средневековый замок, приготовить выборгский крендель и погулять по парку вдохновения
Начало: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 9:30
21 фев в 09:30
7 мар в 09:30
13 250 ₽ за человека
