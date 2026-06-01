На сапбордах по реке Оредеж в мини-группе со съёмкой
Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС
Это небольшое, но очень насыщенное приключение, за которое вы успеете переключиться от городских забот и получить заряд ярких впечатлений! Будем сплавляться на сапах — устойчивых досках, которые не требуют специальной подготовки. Переночуем на природе, приготовим еду на костре и насладимся свежим воздухом. В стоимость входит съёмка фото и видео, чтобы воспоминания о поездке ещё долго согревали вас.
Описание тура
Организационные детали
Маршрут довольно легкий в плане реки, но нужна выносливость. В первый день будет один обнос Белогорской ГЭС (будем переносить все вещи на другую сторону). На второй день обнос Вырицкой ГЭС. Без алкоголя!
Вход на ООПТ «Обнажения девона на реке Оредеж» оплачивается самостоятельно — после бронирования мы вышлем ссылку на официальный сайт. Стоимость для граждан РФ — 200 ₽, для иностранных — 400 ₽
Программа тура по дням
1 день
На сапах от Сиверской ГЭС до поляны
Встречаемся в 10:00 у Сиверской ГЭС (можно добраться пешком от станции Сиверская). Вы пройдете инструктаж и получите доски. Маршрут составляет около 20 км, по пути будет стоянка на обед. Не будем никуда торопиться — неспешно насладимся живописными пейзажами вокруг, послушаем плеск воды и позагораем. При желании можно искупаться. Ещё у нас будет один обнос — возле Белогорской ГЭС.
Вечером доберемся до уютной поляны и разобьем там лагерь. Приготовим ужин и устроим душевные посиделки у костра.
2 день
По реке до Вырицкой ГЭС и Бумагиного моста
Завтракаем, собираем лагерь и отправляемся дальше по маршруту. Сегодня на сапах преодолеем 10 км, будет один обнос возле Вырицкой ГЭС. Доберемся до Вырицы, сделаем привал у Бумагиного моста и перекусим. На этом наше путешествие заканчивается, вы сможете пешком добраться до станции (около 15 минуть ходьбы) и поехать в Петербург на электричке.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Инструктаж перед началом
Сопровождение и помощь на протяжении всего маршрута
Инвентарь и его доставка: сап-доска, весло, лиш (страховочная веревка), жилет, гермочехол для телефона, гермомешки для вещей, сухой костюм в холодное время года
Аптечка на группу
Костровое оборудование на группу
Съёмка фото/видео
Что не входит в цену
Трансфер до места старта и обратно (старт и финиш рядом с ж/д станциями)
Остальное питание
Бивачное снаряжение (палатка, спальник, коврик - если нет своего, поможем найти в аренду)
Ваш личный перекус во время сплава (батончики, орехи, сухофрукты, фрукты)
Путешествие строго без алкоголя
Внимание. Вход на ООПТ «Обнажения девона на реке Оредеж» оплачивается самостоятельно - после бронирования мы вышлем ссылку. Стоимость для граждан РФ - 200 ₽, для иностранных - 400 ₽
Возможно проведение в индивидуальном формате до 5 человек - 60 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сиверская ГЭС, 10:00 (можно добраться от станции Сиверская)
Завершение: Вырица, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 303 туристов
Организую сап-прогулки в Петербурге и области. Дарю впечатления моим участникам не первый год и стараюсь для каждого. Многие возвращаются снова, и я каждому благодарен!
В своих прогулках использую качественное оборудование от читать дальшеуменьшить
топовых производителей. Все маршруты проходят по безопасным водоёмам. Предоставлю всё необходимое для прогулки и гарантирую безопасность (кораблей нет во время сплава).
Прохожу курсы спасения и оказания первой помощи раз в три года. Жду на новые маршруты и открытия! До встречи на сапе!
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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