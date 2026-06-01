Это небольшое, но очень насыщенное приключение, за которое вы успеете переключиться от городских забот и получить заряд ярких впечатлений! Будем сплавляться на сапах — устойчивых досках, которые не требуют специальной подготовки. Переночуем на природе, приготовим еду на костре и насладимся свежим воздухом. В стоимость входит съёмка фото и видео, чтобы воспоминания о поездке ещё долго согревали вас.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Маршрут довольно легкий в плане реки, но нужна выносливость. В первый день будет один обнос Белогорской ГЭС (будем переносить все вещи на другую сторону). На второй день обнос Вырицкой ГЭС.

Без алкоголя!

Вход на ООПТ «Обнажения девона на реке Оредеж» оплачивается самостоятельно — после бронирования мы вышлем ссылку на официальный сайт. Стоимость для граждан РФ — 200 ₽, для иностранных — 400 ₽