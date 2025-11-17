Это будут впечатляюще насыщенные выходные! Вы сполна насладитесь первозданными сокровищами северной природы: попетляете по тропкам в лесной тиши, окажетесь в мраморном царстве «Рускеалы», послушаете переливы водопадов Ахвенкоски, Койриноя, увидите две

ГЭС. Познакомитесь с достоянием прошлых лет: в Элисенвааре рассмотрите старинные интерьеры и утварь, в Лахденпохье увидите остов Лютеранской кирхи. Примерите на себя роль кладоискателя, добыв на прииске сверкающий гранат, который останется вам на память о поездке. А также выпьете ароматного чая с карельскими калитками по семейным рецептам и сможете привезти родным вкусные сувениры — выпечку, рыбу, икру, настойки и бальзамы.

Описание тура

Организационные детали

Информация о времени, месте посадки, номере автобуса и имени гида приходит в виде смс на контактный номер вечером до 20:00 накануне дня выезда. При себе необходимо иметь паспорт. Отправление автобуса производится без задержки в указанное в смс-оповещении время. При опоздании к месту сбора есть возможность догнать группу на такси, узнав у гида место возможной посадки в автобус.

Обращаем ваше внимание: в связи с дорожными работами в Карелии, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.

ВАЖНО! Приобретая тур для компании из нескольких человек, обязательно предупредите об этом менеджера, так как в высокий сезон в один тур отправляются несколько автобусов одновременно и вы можете оказаться в разных группах.

Приём заявок на посадку на станции метро «Проспект Просвещения» осуществляется до 17:00 за день до выезда.

В Карелии вас ждёт серпантинная дорога, рекомендуем взять средства от укачивания.

В период большого количества выездов (летний сезон, праздничные даты) время отправления может варьироваться от 6:30 до 08:00. Компания оставляет за собой право изменить время и очерёдность посещения указанных объектов без изменения общего объёма оказываемых услуг.