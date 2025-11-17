Мои заказы

Из Санкт-Петербурга в Карелию: «Рускеала», россыпь водопадов и наследие прошлого

Насладиться природой, рассмотреть старые здания и интерьеры, выпить чаю с калитками и добыть гранат
Это будут впечатляюще насыщенные выходные! Вы сполна насладитесь первозданными сокровищами северной природы: попетляете по тропкам в лесной тиши, окажетесь в мраморном царстве «Рускеалы», послушаете переливы водопадов Ахвенкоски, Койриноя, увидите две
читать дальше

ГЭС.

Познакомитесь с достоянием прошлых лет: в Элисенвааре рассмотрите старинные интерьеры и утварь, в Лахденпохье увидите остов Лютеранской кирхи.

Примерите на себя роль кладоискателя, добыв на прииске сверкающий гранат, который останется вам на память о поездке.

А также выпьете ароматного чая с карельскими калитками по семейным рецептам и сможете привезти родным вкусные сувениры — выпечку, рыбу, икру, настойки и бальзамы.

Из Санкт-Петербурга в Карелию: «Рускеала», россыпь водопадов и наследие прошлого
Из Санкт-Петербурга в Карелию: «Рускеала», россыпь водопадов и наследие прошлого
Из Санкт-Петербурга в Карелию: «Рускеала», россыпь водопадов и наследие прошлого

Описание тура

Организационные детали

Информация о времени, месте посадки, номере автобуса и имени гида приходит в виде смс на контактный номер вечером до 20:00 накануне дня выезда. При себе необходимо иметь паспорт. Отправление автобуса производится без задержки в указанное в смс-оповещении время. При опоздании к месту сбора есть возможность догнать группу на такси, узнав у гида место возможной посадки в автобус.

Обращаем ваше внимание: в связи с дорожными работами в Карелии, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.

ВАЖНО! Приобретая тур для компании из нескольких человек, обязательно предупредите об этом менеджера, так как в высокий сезон в один тур отправляются несколько автобусов одновременно и вы можете оказаться в разных группах.

Приём заявок на посадку на станции метро «Проспект Просвещения» осуществляется до 17:00 за день до выезда.

В Карелии вас ждёт серпантинная дорога, рекомендуем взять средства от укачивания.

В период большого количества выездов (летний сезон, праздничные даты) время отправления может варьироваться от 6:30 до 08:00. Компания оставляет за собой право изменить время и очерёдность посещения указанных объектов без изменения общего объёма оказываемых услуг.

Программа тура по дням

1 день

Символы Санкт-Петербурга, Элисенваара, Лютеранская кирха, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала»

В 7:15 автобус будет ждать вас за Казанским собором. Также можем забрать вас около станции метро «Проспект Просвещения» в 8:00 (по предварительной заявке).

Путешествие начнётся уже в сердце Санкт-Петербурга. Проезжая по городу, вы услышите рассказ о его истории, полюбуетесь главными символами — Казанским собором, Дворцовой площадью, Адмиралтейством.

К 11:00 прибудем в посёлок Элисенваара, где находится старинный дом с воссозданным финским интерьером и атмосферой сельской жизни прошлого столетия. Сейчас здесь работает музей, в котором для нас проведут экскурсию и угостят чаем с карельскими калитками.

Зайдём в Лавку чудес неподалёку, где познакомимся с предметами быта, ремесленными инструментами, коваными дверными табличками, фотографиями, открытками. Тут же можно приобрести сувениры и свежую выпечку.

В ходе трассовой экскурсии вы узнаете легенды и факты Лютеранской кирхи в Лахденпохье, где, по преданиям, был написан эпос «Калевала» (остановки у кирхи нет). С 14:30 будет час для обеда в городском кафе (за доплату, самостоятельно или в составе группы по комплексному меню).

Следующий пункт — водопады Ахвенкоски, природный комплекс из 4 каскадов в разливе реки Тохмайоки. За доплату желающие могут пройти по экотропе «Аллея сказок» с висячими мостиками над бурлящими потоками.

В 16:30 прибудем к жемчужине Карелии — «Рускеале». По пути гид подробно расскажет об истории основания парка и его особенностях, чтобы у вас было больше времени на прогулку. Тут много развлечений за доплату — можно прокатиться на зиплайне, лодке, конном экипаже.

В 19:30-20:00 приедем в Сортавалу, где находится наш отель. Далее — самостоятельный ужин и отдых.

Символы Санкт-Петербурга, Элисенваара, Лютеранская кирха, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала»Символы Санкт-Петербурга, Элисенваара, Лютеранская кирха, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала»Символы Санкт-Петербурга, Элисенваара, Лютеранская кирха, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала»Символы Санкт-Петербурга, Элисенваара, Лютеранская кирха, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала»
2 день

Водопад Койриноя, старые ГЭС и поиски граната

В 8:00 — завтрак, а уже через час мы начнём путешествие к водопаду, двум ГЭС и зоопарку (рекомендуем взять удобную обувь для прогулок по скользким поверхностям).

Первый пункт на сегодня — ГЭС в Ляскеля — одна из старейших гидроэлектростанций в России, которая когда-то обеспечивала электричеством местную бумажную фабрику. Сейчас это полностью автоматизированное предприятие привлекает путешественников скорее как уникальный природный объект.

Переместимся к водопаду Койриноя с алмазными россыпями брызг и живописными пейзажами. После вас ждёт развлечение, достойное настоящих кладоискателей! Мы побываем на приисках полудрагоценных камней и добудем сверкающий гранат, который можно оставить на память.

Затем мы окажемся в долине реки Янисйоки, название которой с финского языка переводится как «заячья». И она действительно обладает неспокойным характером: вода с шумом обрушивается с очередной преграды, образуя многочисленные пороги и даже водопады.

Вы увидите ещё одну ГЭС, которая относится к числу наиболее старых — Хамекоски. Станция начала свою работу в далеком 1903 году и до сих пор исправно вырабатывает электроэнергию.

С 14:00 у вас будет свободное время для самостоятельного обеда на территории базы отдыха «Чёрные камни».

В 15:00 окажемся в Карельском зоопарке — крупнейшем на Северо-Западе. Вы прогуляетесь по огромной территории среди леса и увидите многочисленных животных — будет интересно и взрослым, и детям. Входные билеты оплачиваются дополнительно и по желанию.

Вернёмся в Сортавалу и зайдём в магазин форелевого хозяйства, где можно приобрести свежую рыбу и икру, и лавку фирменных карельских настоек и бальзамов.

В 18:00 отправляемся обратно в Санкт-Петербург.

Водопад Койриноя, старые ГЭС и поиски гранатаВодопад Койриноя, старые ГЭС и поиски гранатаВодопад Койриноя, старые ГЭС и поиски гранатаВодопад Койриноя, старые ГЭС и поиски гранатаВодопад Койриноя, старые ГЭС и поиски граната

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, чаепитие в доме-музее в Элисенвааре
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Интерактивная программа по добыче граната
  • Входной билет на водопад Метсямикли
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Билеты в Санкт-Петербург и обратно в ваш город
  • Проезд до/от места старта/финиша
  • Обеды и ужины
  • Обязательные доплаты:
  • Входные билеты в «Рускеалу» - взрослые 650 ₽ люди 60+ и студенты 450 ₽ школьники, члены РГО, ветераны и участники боевых действий 400 ₽. С 1 января по 30 апреля 2026 года: школьники - 550 ₽, студенты и пенсионеры от 60 лет - 650 ₽, взрослые - 750 ₽
  • По желанию:
  • Комплексный обед - от 650 ₽
  • Бронирование мест в автобусе - 2 ряд 500 ₽, 3 ряд 400 ₽, 4 ряд 300 ₽, 5 ряд 200 ₽, 6 ряд 100 ₽
  • Входной билет на экотропу «Аллея сказок» - взрослые 500 ₽, школьники 400 ₽
  • Развлечения на территории «Рускеалы» - по ценам парка
  • Билеты в зоопарк - 1100 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург. Парковка за Казанским собором, 7:15-7:30 / станция метро «Проспект Просвещения», 8:00
Завершение: Санкт-Петербург. Станция метро «Проспект Просвещения» / Казанский собор, 23:00-00:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2734 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
читать дальше

прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Классический Петербург. Рускеала и Валаам
На автобусе
7 дней
1 отзыв
Классический Петербург. Рускеала и Валаам
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 46 750 ₽ за человека
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от 38 880 ₽ за человека
Хаски, «Рускеала», водопады: мини-путешествие в Карелию из Санкт-Петербурга на автобусе
На автобусе
На микроавтобусе
2 дня
Хаски, «Рускеала», водопады: мини-путешествие в Карелию из Санкт-Петербурга на автобусе
Полюбоваться Ладожским озером, посетить Ахвенкоски и угоститься карельскими калитками
Начало: Санкт-Петербург, парковка за Казанским собором, 7:...
22 ноя в 07:00
25 ноя в 07:00
13 100 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга