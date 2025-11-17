Описание тура
Организационные детали
Информация о времени, месте посадки, номере автобуса и имени гида приходит в виде смс на контактный номер вечером до 20:00 накануне дня выезда. При себе необходимо иметь паспорт. Отправление автобуса производится без задержки в указанное в смс-оповещении время. При опоздании к месту сбора есть возможность догнать группу на такси, узнав у гида место возможной посадки в автобус.
Обращаем ваше внимание: в связи с дорожными работами в Карелии, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.
ВАЖНО! Приобретая тур для компании из нескольких человек, обязательно предупредите об этом менеджера, так как в высокий сезон в один тур отправляются несколько автобусов одновременно и вы можете оказаться в разных группах.
Приём заявок на посадку на станции метро «Проспект Просвещения» осуществляется до 17:00 за день до выезда.
В Карелии вас ждёт серпантинная дорога, рекомендуем взять средства от укачивания.
В период большого количества выездов (летний сезон, праздничные даты) время отправления может варьироваться от 6:30 до 08:00. Компания оставляет за собой право изменить время и очерёдность посещения указанных объектов без изменения общего объёма оказываемых услуг.
Программа тура по дням
Символы Санкт-Петербурга, Элисенваара, Лютеранская кирха, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала»
В 7:15 автобус будет ждать вас за Казанским собором. Также можем забрать вас около станции метро «Проспект Просвещения» в 8:00 (по предварительной заявке).
Путешествие начнётся уже в сердце Санкт-Петербурга. Проезжая по городу, вы услышите рассказ о его истории, полюбуетесь главными символами — Казанским собором, Дворцовой площадью, Адмиралтейством.
К 11:00 прибудем в посёлок Элисенваара, где находится старинный дом с воссозданным финским интерьером и атмосферой сельской жизни прошлого столетия. Сейчас здесь работает музей, в котором для нас проведут экскурсию и угостят чаем с карельскими калитками.
Зайдём в Лавку чудес неподалёку, где познакомимся с предметами быта, ремесленными инструментами, коваными дверными табличками, фотографиями, открытками. Тут же можно приобрести сувениры и свежую выпечку.
В ходе трассовой экскурсии вы узнаете легенды и факты Лютеранской кирхи в Лахденпохье, где, по преданиям, был написан эпос «Калевала» (остановки у кирхи нет). С 14:30 будет час для обеда в городском кафе (за доплату, самостоятельно или в составе группы по комплексному меню).
Следующий пункт — водопады Ахвенкоски, природный комплекс из 4 каскадов в разливе реки Тохмайоки. За доплату желающие могут пройти по экотропе «Аллея сказок» с висячими мостиками над бурлящими потоками.
В 16:30 прибудем к жемчужине Карелии — «Рускеале». По пути гид подробно расскажет об истории основания парка и его особенностях, чтобы у вас было больше времени на прогулку. Тут много развлечений за доплату — можно прокатиться на зиплайне, лодке, конном экипаже.
В 19:30-20:00 приедем в Сортавалу, где находится наш отель. Далее — самостоятельный ужин и отдых.
Водопад Койриноя, старые ГЭС и поиски граната
В 8:00 — завтрак, а уже через час мы начнём путешествие к водопаду, двум ГЭС и зоопарку (рекомендуем взять удобную обувь для прогулок по скользким поверхностям).
Первый пункт на сегодня — ГЭС в Ляскеля — одна из старейших гидроэлектростанций в России, которая когда-то обеспечивала электричеством местную бумажную фабрику. Сейчас это полностью автоматизированное предприятие привлекает путешественников скорее как уникальный природный объект.
Переместимся к водопаду Койриноя с алмазными россыпями брызг и живописными пейзажами. После вас ждёт развлечение, достойное настоящих кладоискателей! Мы побываем на приисках полудрагоценных камней и добудем сверкающий гранат, который можно оставить на память.
Затем мы окажемся в долине реки Янисйоки, название которой с финского языка переводится как «заячья». И она действительно обладает неспокойным характером: вода с шумом обрушивается с очередной преграды, образуя многочисленные пороги и даже водопады.
Вы увидите ещё одну ГЭС, которая относится к числу наиболее старых — Хамекоски. Станция начала свою работу в далеком 1903 году и до сих пор исправно вырабатывает электроэнергию.
С 14:00 у вас будет свободное время для самостоятельного обеда на территории базы отдыха «Чёрные камни».
В 15:00 окажемся в Карельском зоопарке — крупнейшем на Северо-Западе. Вы прогуляетесь по огромной территории среди леса и увидите многочисленных животных — будет интересно и взрослым, и детям. Входные билеты оплачиваются дополнительно и по желанию.
Вернёмся в Сортавалу и зайдём в магазин форелевого хозяйства, где можно приобрести свежую рыбу и икру, и лавку фирменных карельских настоек и бальзамов.
В 18:00 отправляемся обратно в Санкт-Петербург.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак, чаепитие в доме-музее в Элисенвааре
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Интерактивная программа по добыче граната
- Входной билет на водопад Метсямикли
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Билеты в Санкт-Петербург и обратно в ваш город
- Проезд до/от места старта/финиша
- Обеды и ужины
- Обязательные доплаты:
- Входные билеты в «Рускеалу» - взрослые 650 ₽ люди 60+ и студенты 450 ₽ школьники, члены РГО, ветераны и участники боевых действий 400 ₽. С 1 января по 30 апреля 2026 года: школьники - 550 ₽, студенты и пенсионеры от 60 лет - 650 ₽, взрослые - 750 ₽
- По желанию:
- Комплексный обед - от 650 ₽
- Бронирование мест в автобусе - 2 ряд 500 ₽, 3 ряд 400 ₽, 4 ряд 300 ₽, 5 ряд 200 ₽, 6 ряд 100 ₽
- Входной билет на экотропу «Аллея сказок» - взрослые 500 ₽, школьники 400 ₽
- Развлечения на территории «Рускеалы» - по ценам парка
- Билеты в зоопарк - 1100 ₽
- Доплата за 1-местное размещение